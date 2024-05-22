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Импортонезависимость
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«Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL

PostgreSQL — признанный стандарт на российском рынке систем управления базами данных (СУБД). Решение полностью отвечает требованиям законодательства России и актуальным стандартам безопасности информации. Теперь компании, которые стремятся автоматизировать свои бизнес-процессы на основе «Битрикс24», получат возможность сделать это, используя полностью импортонезависимый технологический стек. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Битрикс24» – это платформа для организации рабочих процессов, коммуникации и управления проектами внутри компаний, которая предлагает инструменты для совместной работы, организации продаж, автоматизации HR-функций. Платформа используется как универсальное портальное решение в крупных компаниях и корпорациях, включая объекты критической инфраструктуры. Отвечает стандартам обеспечения информационной безопасности, подтвержденным сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

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Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24»: «Теперь для крупных компаний открывается доступ к созданию полностью отечественной ИТ-вертикали для решения энтерпрайз-задач с использованием «Битрикс24» и, например, российской СУБД Postgre Pro Enterprise. Это особенно актуально при работе с высокими нагрузками и одновременном подключении десятков тысяч пользователей. В ближайшее время для всех клиентов, использующих коробочную версию, станет доступен не только полный функционал платформы на PostgreSQL, но и все HRM-сервисы, включая КЭДО».

Для текущих клиентов «Битрикс24» доступна миграция данных с MySQL на PostgreSQL. Порядок и особенности миграции описаны в документации на официальном сайте компании. За подробной информацией можно обратиться к интеграторам «Битрикс24».

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