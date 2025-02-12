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Era Capital Ера Капитал

Era Capital - Ера Капитал

ERA Capitalинвестиционная компания, которая занимается развитием активов в телекоммуникациях, технологическом секторе, медиа и ритейле. Особое внимание уделяет комплексному пользовательскому опыту, аналитике данных, развитию искусственного интеллекта, а также индустриям, формирующих новую парадигму жизни человека. С 2017 года было инвестировано более 250 млн долларов в целевые проекты, среди которых BestDoctor («Луч»), PALTA, R1 и др. Компания расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, её экспертиза охватывают более 10 индустрий. Основатель компании – Екатерина Лапшина.


12.02.2025 ERA Capital инвестирует 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя IoT-систем Rubetek 1
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту 1
17.03.2022 «Убиратор» привлек 170 млн рублей от «Тилтех капитал» и других инвесторов 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
29.07.2020 Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 1
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Era Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 13
Yandex - Яндекс 7398 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 5
VK - Mail.ru Group 3456 3
Эпоха диджитал 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Telegram Group 2014 1
Цифровые активы 122 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
МегаФон 8915 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
Эвотор - Evotor 184 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Telconet 32 1
Rubetek - Рубетек 19 1
Ubirator - Убиратор 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 13
A&NN 15 10
Формула Кино - Синема Парк 31 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
КБ Стрелка 5 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
Orion Capital 5 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 6 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2911 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7402 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5672 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1010 1
Google Android - приложения и разработчики 593 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 504 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1626 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 498 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1254 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
Умные платформы 1695 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 31 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Google Android 14041 1
Apple iOS 7832 1
Яндекс.Маркет 944 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Яндекс.Эфир 18 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Сбер - СберПрайм 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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