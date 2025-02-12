Era Capital Ера Капитал
ERA Capital – инвестиционная компания, которая занимается развитием активов в телекоммуникациях, технологическом секторе, медиа и ритейле. Особое внимание уделяет комплексному пользовательскому опыту, аналитике данных, развитию искусственного интеллекта, а также индустриям, формирующих новую парадигму жизни человека. С 2017 года было инвестировано более 250 млн долларов в целевые проекты, среди которых BestDoctor («Луч»), PALTA, R1 и др. Компания расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, её экспертиза охватывают более 10 индустрий. Основатель компании – Екатерина Лапшина.
Era Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Мамут Александр 129 12
|Лапшина Екатерина 17 9
|Хасис Лев 105 5
|Абрамян Рафаэль 11 4
|Греф Герман 421 3
|Соколов Александр 38 3
|Потанин Владимир 63 3
|Усманов Алишер 301 1
|Ванин Андрей 9 1
|Филипук Ольга 6 1
|Барская Ольга 1 1
|Петров Евгений 28 1
|Ильф Илья 3 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Болецкая Ксения 3 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Лопатинский Юрий 6 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Кобяков Илья 6 1
|Мальцев Антон 5 1
|Никишкин Никита 5 1
|Лудин Сергей 1 1
|Пенкин Максим 1 1
|Христенко Владимир 2 1
|Казаченко Ярослав 1 1
|Исхаков Алмаз 1 1
|Огай Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.