Era Capital - Ера Капитал

ERA Capital – инвестиционная компания, которая занимается развитием активов в телекоммуникациях, технологическом секторе, медиа и ритейле. Особое внимание уделяет комплексному пользовательскому опыту, аналитике данных, развитию искусственного интеллекта, а также индустриям, формирующих новую парадигму жизни человека. С 2017 года было инвестировано более 250 млн долларов в целевые проекты, среди которых BestDoctor («Луч»), PALTA, R1 и др. Компания расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, её экспертиза охватывают более 10 индустрий. Основатель компании – Екатерина Лапшина.