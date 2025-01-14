Банкста Telegram-канал
Банкста и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 419 2
|Оганесян Ашот 122 1
|Хасис Лев 105 1
|Иванов Александр 101 1
|Делицын Леонид 128 1
|Мамут Александр 129 1
|Потанин Владимир 63 1
|Абрамов Александр 6 1
|Абрамович Роман 46 1
|Фролов Александр 34 1
|Солонин Сергей 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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