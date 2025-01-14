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Индексная книга (каталог) CNews*
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Банкста Telegram-канал



14.01.2025 Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
03.10.2019 В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 1
10.04.2019 В Сбербанке крупный сбой. Не работают приложение, банкоматы и интернет-банк 1
28.02.2019 В России случился «банкопад»: В трех крупных банках крупный сбой 1
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Банкста и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
X Corp - Twitter 2845 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Ростелеком 9700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Era Capital 13 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Runa Capital 158 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Интеркоммерц КБ 34 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 140 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 937 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 92 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Яндекс.Лавка 231 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Apple iPhone 6 4862 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Греф Герман 419 2
Оганесян Ашот 122 1
Хасис Лев 105 1
Иванов Александр 101 1
Делицын Леонид 128 1
Мамут Александр 129 1
Потанин Владимир 63 1
Абрамов Александр 6 1
Абрамович Роман 46 1
Фролов Александр 34 1
Солонин Сергей 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Америка - Американский регион 2160 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Европа 21767 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 46 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
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Кредитование - Рефинансирование 141 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Ведомости 996 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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