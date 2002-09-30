Paycash Пейкэш Алкор Пэйкэш российская электронная платёжная система
|30.09.2002
WorldQuest Networks приобрела лицензию на использование технологии PayCash
Компания Cyphermint Inc., продвигающая на западном рынке технологию PayCash, объявила о передаче лицензии на использование этой технологии электронных платежей к
|31.07.2002
Интернет-магазин Corason подключился к системе PayCash
Популярный украинский интернет-магазин Corason подключился к системе PayCash (Украина). Виртуальный гипермаркет Corason предлагает своим покупателям средства мобильной связи, телекоммуникаций, портативной техники, аудио/видео: мобильные телефоны, аксессуары, рад
|26.07.2002
eHouse расстается с PayCash
динга eHouse входят 11 интернет-магазинов: Aromat.Ru, Bolero.Ru, 24x7.Ru, Cup.Ru, Dostavka.Ru, Gelmut.Ru, Kenga.Ru, Klimat.Ru, Megashop.Ru, Tito.Ru и Wstore.Ru. По заявлению eHouse, работа с системой PayCash совершенно себя не оправдала. Доля заказов, оплаченных через PayCash, составила менее 0,01% оборота холдинга. В то же время оборот средств, переведенных в магазины eHouse через в
|26.07.2002
eHouse отказался от приема платежей через систему PayCash
Интернет-холдинг eHouse распространил информацию о том, что с 25 июля текущего года интернет-магазины, входящие в состав холдинга, прекратили прием платежей через систему PayCash и ее производные сервисы. По заявлению eHouse, работа с системой PayCash совершенно себя не оправдала. Доля заказов, оплаченных через систему PayCash, составила менее 0,01
|25.07.2002
"Яндекс" и PayCash наводнят Рунет цифровыми деньгами
в на односторонних функциях, запатентованных ОАО "Алкор Пэйкэш". По утверждению участников проекта, PayCash является наименее рискованной платежной технологией в России и в мире. Тем не менее,
|24.07.2002
Проект "Яндекс.Деньги" - новая система цифровой наличности
Компания "Яндекс" и группа компаний PayCash объявили о выводе на рынок новой системы цифровой наличности "Яндекс. Деньги". Задача данного проекта - создание в Рунете универсальной платежной среды. По словам генерального директора
|11.07.2002
В системе PayCash представлена новая версия кошелька для украинских пользователей
С 10 июля на сайте украинского оператора системы интернет-расчетов PayCash доступен для загрузки электронный кошелек версии 1.41.1.2 - локализованная версия для украинских пользователей. Кошелек стал компактнее, что, по заявлению разработчиков, никак не отрази
|04.06.2002
PayCash и ITware провели совместную маркетинговую акцию
В рамках совместной акции, проводимой интернет-сообществом ITware и системой интернет-расчетов PayCash, состоялся третий заключительный розыгрыш призов. В розыгрыше принимали участие члены интернет-сообщества ITware, заполнившие с 04 апреля по 31 мая анкету на сайте ITware. В качестве пр
|23.05.2002
Co@Libri и PayCash запустили совместную промо-акцию
Интернет-магазин Co@Libri и платежная интернет-система PayCash проводят новую совместную промо-акцию, в рамках которой из числа постоянных покупателей магазина будут случайным образом отобраны 1000 человек, среди них будут разыграны денежные призы
|21.05.2002
Служба интернет-рекламы "Бегун" подключилась к PayCash
Рекламная система "Бегун" объявила о подключении к платежной интернет-системе PayCash. Теперь пользователи "Бегуна" могут оплачивать услуги интернет-рекламы при помощи цифровых наличных PayCash. Напомним, "Бегун" -- российская система размещения рекламы с оплатой
|16.05.2002
Платежная система PayCash представила новые версии двух приложений
Платежная интернет-система PayCash объявила о выходе новых версий двух своих продуктов. С 16 мая на сайте PayCash доступен для скачивания электронный кошелек версии 1.41.1. Новая версия кошелька отличается компакт
|15.05.2002
Счета платежной системы PayCash теперь можно пополнить через банкоматы банка "Первое О.В.К."
Банк "Первое О.В.К." и платежная интернет-система PayCash распространили информацию о том, что пользователи PayCash теперь имеют возможность пополнять счета в системе при помощи кредитных и дебетных карт в любом из банкоматов банка "Пер
|14.05.2002
"МТУ-Интел" и PayCash выступили с единой маркетинговой инициативой
В рамках выставки "СвязьЭкспоком 2002", компания "МТУ-Интел" и платежная система PayCash объявили о запуске совместной промо-акции. Акция, в ходе которой будут разыграны различные денежные призы в форме цифровой наличности PayCash, будет проводиться как на веб-сайте
|13.05.2002
Международная розничная сеть 7-Eleven будет работать на основе технологий PayCash
порация Cyphermint, которая в 2000 г. приобрела права на использование технологии платежной системы PayCash у российской компании "Алкор Пэйкэш", объявили о создании стратегического альянса, в
|27.04.2002
Интернет-магазин Books.Ru подключился к платежной системе PayCash
Cтарейший книжный магазин Рунета - "Books.Ru - Книги России" объявил о подключении к платежной системе PayCash. Теперь клиенты интернет-магазина Books.ru получили возможность оплаты покупок через платежную cистему PayCash и ее региональных операторов (Cyphermint (США), NetMaks (Латвия), "
|25.04.2002
Банк "Первое О.В.К" начал обслуживание пользователей PayCash
Банк "Первое О.В.К" объявил о запуске нового электронного сервиса. Российские пользователи интернета получили возможность удобного ввода средств на счет в платежной системе PayCash. Пользователям предлагается несколько способов платежа: наличный платеж в одном из отделений банка, традиционный безналичный платеж, безналичный платеж при помощи системы "Интернет-Банк
|22.04.2002
Bolero и PayCash запустили совместную рекламную акцию
Интернет-магазин Bolero и платежная интернет-система PayCash объявили о запуске совместной промо-акции. До конца мая 2002 г. компании будут премировать всех покупателей, оплативших свои заказы в Bolero при помощи цифровой наличности PayCash
|10.04.2002
Сетевой сервис SMSRelay присоединился к платежной системе PayCash
elay, позволяющий отправлять мгновенные SMS сообщеня на мобильные телефоны в стандарте GSM по всему миру с поддержкой сообщений, содержащих графику и музыку, объявил о подключении к платежной системе PayCash. Таким образом, теперь пользователи сервиса получили возможность оплачивать услуги по отправке SMS как через саму систему, так и через ее региональные представительства: Cyphermint (США
|09.04.2002
ITware и PayCash запускают совместную акцию
С 4 апреля по 31 мая в украинское интернет-сообщество ITware и система интернет-расчетов PayCash проводят совместную акцию. Всем зарегистрированным пользователям ITware, принявшим участие в онлайновом анкетировании по данному адресу, компенсируется стоимость открытия счета в систем
|02.04.2002
Co@Libri и PayCash запустили совместную промо-акцию
Интернет-магазин Co@Libri и платежная система PayCash объявили о запуске совместной маркетинговой акции, в рамках которой клиентам Co@Libri с каждым оплаченным заказом, совершенным в апреле, будут розданы купоны на получение денежных подар
|13.02.2002
"Эллипс Банк" и PayCash подписали договор о сотрудничестве
Нижегородский КБ "Эллипс Банк", являющийся одним активных участником рынка банковских интернет-услуг, и платежная интернет-система PayCash подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. На первом этапе реализации совместной программы предусмотрено начало приема наличных и безналичных платежей от клиентов PayCash ч
|07.02.2002
Интернет-магазин Сhanson.2u.ru подключился к системе PayCash
6 февраля интернет-магазин Chanson.2u.ru, являющийся совместным проектом "Радио Шансон" и компании "Алгософт", объявил о подключении к платежной интернет-системе PayCash. В интернет-магазине представлен широкий выбор МР3-файлов с популярными песнями. Основу музыкальной коллекции интернет-магазина составляет фонотека "Радио Шансон". С подключением к P
|01.02.2002
Выпущена версия 1.40.2.1 кошелька платежной системы PayCash
Платежная система PayCash распространила сообщение о выходе новой версии электронного кошелька 1.40.2.1. Как сообщают разработчики, в новой версии кошелька существенно улучшен интерфейс и расширена функционально
|20.12.2001
PayCash расширяет возможности трансграничных платежей
Платежная система PayCash объявила о новых возможностях совершения платежей между различными национальными сегментами системы. Так, с 20 декабря 2001 года пользователи украинского и латвийского отделений PayC
|04.12.2001
PayCash и Bolero проведут совместную предновогоднюю акцию
Интернет-магазин Bolero и платежная интернет-система PayCash объявили о запуске совместной предновогодней акции, в рамках которой с каждым заказом, сделанным в Bolero, покупатели получат специальные купоны PayCash, позволяющие вернуть обра
|27.11.2001
Американцы смогут совершать покупки в российском интернете
С ноября текущего года пользователи американской платежной системы Cyphermint, работающей на технологии PayCash, получили возможность оплачивать товары и услуги в российских интернет-магазинах, подключенных к платежной системе PayCash. На сегодняшний день основной проблемой, удерживающей и
|31.10.2001
e-port и PayCash: интеграция выходит на новый уровень
Компания "Автокард-холдинг" (торговая марка e-port) и платёжная система PayCash объявили о вводе в коммерческую эксплуатацию шлюза, позволяющего пополнять единые карты e-port цифровой наличностью PayCash. Теперь процесс приобретения единых карт e-port сущест
|16.10.2001
Платежная система PayCash предложила скидки в интернет-магазинах
Сегодня платежная интернет-система PayCash и интернет-магазины на сайтах Colibri.ru, Auto.ru, Bankir.ru, Listsoft.ru и Download.ru приступили к реализации совместной промо-акции, направленной на дальнейшую популяризацию онлайнов
|05.10.2001
Интернет-магазин 24х7 подключился к платежной системе PayCash
С сегодняшнего дня клиенты интернет-магазина 24х7 получили возможность оплачивать свои заказы через платежную интернет-систему PayCash. Данная возможность предоставлена в рамках подключения 24х7 к бэк-офису интернет-магазина Bolero. Как и в случае с Bolero, при оплате цифровой наличностью PayCash клиенты 24х7 по
|01.10.2001
У клиентов PayCash появится второй комплект ключей
1 октября 2001 года начинается процесс смены первого комплекта банковских ключей в платежной системе PayCash. Сегодня истек срок снятия денег на платежную книжку с банковской информацией первого комплекта. С сегодняшнего числа владельцы Кошельков могут только тратить деньги из своих платежных
|27.09.2001
PayCash реализовал новую процедуру платежа
Новый кошелек PayCash допускает возможность прямого платежа на счет, позволяющую плательщику и получателю платежа обмениваться денежными средствами без одновременного присутствия в интернете. В кошельке верс
|21.09.2001
"Ретромузыка" подключилась к платежной системе PayCash
Интернет-магазин Retromusic.2u.ru, принадлежащий компании Алгософт", подключился к платежной интернет-системе PayCash. В магазине можно отобрать и приобрести музыкальные записи, которые принято определять словом "ретро". Это - отечественная музыка, выходившая на грампластинках, звучавшая на радио, теле
|30.08.2001
Виртульное казино Рунета подключилось к системе Paycash
Сегодня к платежной системе PayCash подключился игровой проект PayLine. Проект PayLine представляет собой азартные и логические игры в онлайне, возможность выиграть множество призов, а также сыграть на реальные деньги. Те
|08.08.2001
У PayCash появились собственные скретч-карты
7 августа платежная интернет-система PayCash сообщила о начале распространения скретч-карт, предназначенных для пополнения пользователямисвоих счетов в этой платежной системе. Теперь для пополнения счета в системе PayCash,
|01.08.2001
|Пополнить лицевой счет в МТС теперь можно при помощи платежной интернет-системы PayCash
|13.07.2001
РБК и PayCash подписали договор о сотрудничестве
Сегодня интернет-холдинг "РосБизнесКонсалтинг" (РБК) и платежная интернет-система PayCash объявили о начале реализации программы долгосрочного сотрудничества. Согласно подписанному договору, основными этапами сотрудничества станут подключение интернет-проектов компании "РосБ
|11.07.2001
Обзор отрасли: рынок электронных платежей
, АКБ "Инбанкпродукт", АКБ "Югра", АО Saules Banka, АКБ "РусСлавБанк", Московский филиал КБ "Смоленский Банк" 100$ 3,75-5,5% 0,1$ 141 КредитПилот www.kreditpilot.com Debet RUB Сбербанк РФ 0 1-4% 0 61 PayCash www.paycash.ru Debet (e-money), RUB Multy КБ "Таврический" (С.-Пб) 0 1-3% Комиссия трансфер-агента 48 Assist www.assist.ru Credit card, RUB, USD ОАО "Альфа-Банк" Банк "КОНЭКАГРОП
|04.06.2001
PayCash начал работать через московское отделенеи Сбербанка
С первого июня 2001 года московское отделение платежной системы PayCash начинает прием наличных платежей через отделения Сбербанка России. Данная возможность позволит москвичам и жителям Mосковской области, пользующимся услугами Сбербанка, значительно ускор
|22.05.2001
CYBERPLAT и PayCash совместно обеспечат безопасность электронных платежей
Сегодня компания CYBERPLAT.COM и платежная система PayCash объявили о начале реализации программы долгосрочного сотрудничества. Согласно подписанному договору, на первом этапе реализации совместной программы намечено создание шлюза между Pay
