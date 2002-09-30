WorldQuest Networks приобрела лицензию на использование технологии PayCash Компания Cyphermint Inc., продвигающая на западном рынке технологию PayCash, объявила о передаче лицензии на использование этой технологии электронных платежей к

Интернет-магазин Corason подключился к системе PayCash Популярный украинский интернет-магазин Corason подключился к системе PayCash (Украина). Виртуальный гипермаркет Corason предлагает своим покупателям средства мобильной связи, телекоммуникаций, портативной техники, аудио/видео: мобильные телефоны, аксессуары, рад

eHouse отказался от приема платежей через систему PayCash Интернет-холдинг eHouse распространил информацию о том, что с 25 июля текущего года интернет-магазины, входящие в состав холдинга, прекратили прием платежей через систему PayCash и ее производные сервисы. По заявлению eHouse, работа с системой PayCash совершенно себя не оправдала. Доля заказов, оплаченных через систему PayCash, составила менее 0,01

"Яндекс" и PayCash наводнят Рунет цифровыми деньгами в на односторонних функциях, запатентованных ОАО "Алкор Пэйкэш". По утверждению участников проекта, PayCash является наименее рискованной платежной технологией в России и в мире. Тем не менее,

Проект "Яндекс.Деньги" - новая система цифровой наличности Компания "Яндекс" и группа компаний PayCash объявили о выводе на рынок новой системы цифровой наличности "Яндекс. Деньги". Задача данного проекта - создание в Рунете универсальной платежной среды. По словам генерального директора

В системе PayCash представлена новая версия кошелька для украинских пользователей С 10 июля на сайте украинского оператора системы интернет-расчетов PayCash доступен для загрузки электронный кошелек версии 1.41.1.2 - локализованная версия для украинских пользователей. Кошелек стал компактнее, что, по заявлению разработчиков, никак не отрази

PayCash и ITware провели совместную маркетинговую акцию В рамках совместной акции, проводимой интернет-сообществом ITware и системой интернет-расчетов PayCash, состоялся третий заключительный розыгрыш призов. В розыгрыше принимали участие члены интернет-сообщества ITware, заполнившие с 04 апреля по 31 мая анкету на сайте ITware. В качестве пр

Co@Libri и PayCash запустили совместную промо-акцию Интернет-магазин Co@Libri и платежная интернет-система PayCash проводят новую совместную промо-акцию, в рамках которой из числа постоянных покупателей магазина будут случайным образом отобраны 1000 человек, среди них будут разыграны денежные призы

Служба интернет-рекламы "Бегун" подключилась к PayCash Рекламная система "Бегун" объявила о подключении к платежной интернет-системе PayCash. Теперь пользователи "Бегуна" могут оплачивать услуги интернет-рекламы при помощи цифровых наличных PayCash. Напомним, "Бегун" -- российская система размещения рекламы с оплатой

Платежная система PayCash представила новые версии двух приложений Платежная интернет-система PayCash объявила о выходе новых версий двух своих продуктов. С 16 мая на сайте PayCash доступен для скачивания электронный кошелек версии 1.41.1. Новая версия кошелька отличается компакт

Счета платежной системы PayCash теперь можно пополнить через банкоматы банка "Первое О.В.К." Банк "Первое О.В.К." и платежная интернет-система PayCash распространили информацию о том, что пользователи PayCash теперь имеют возможность пополнять счета в системе при помощи кредитных и дебетных карт в любом из банкоматов банка "Пер

"МТУ-Интел" и PayCash выступили с единой маркетинговой инициативой В рамках выставки "СвязьЭкспоком 2002", компания "МТУ-Интел" и платежная система PayCash объявили о запуске совместной промо-акции. Акция, в ходе которой будут разыграны различные денежные призы в форме цифровой наличности PayCash, будет проводиться как на веб-сайте

Международная розничная сеть 7-Eleven будет работать на основе технологий PayCash порация Cyphermint, которая в 2000 г. приобрела права на использование технологии платежной системы PayCash у российской компании "Алкор Пэйкэш", объявили о создании стратегического альянса, в

Интернет-магазин Books.Ru подключился к платежной системе PayCash Cтарейший книжный магазин Рунета - "Books.Ru - Книги России" объявил о подключении к платежной системе PayCash. Теперь клиенты интернет-магазина Books.ru получили возможность оплаты покупок через платежную cистему PayCash и ее региональных операторов (Cyphermint (США), NetMaks (Латвия), "

Банк "Первое О.В.К" начал обслуживание пользователей PayCash Банк "Первое О.В.К" объявил о запуске нового электронного сервиса. Российские пользователи интернета получили возможность удобного ввода средств на счет в платежной системе PayCash. Пользователям предлагается несколько способов платежа: наличный платеж в одном из отделений банка, традиционный безналичный платеж, безналичный платеж при помощи системы "Интернет-Банк

Bolero и PayCash запустили совместную рекламную акцию Интернет-магазин Bolero и платежная интернет-система PayCash объявили о запуске совместной промо-акции. До конца мая 2002 г. компании будут премировать всех покупателей, оплативших свои заказы в Bolero при помощи цифровой наличности PayCash

Сетевой сервис SMSRelay присоединился к платежной системе PayCash elay, позволяющий отправлять мгновенные SMS сообщеня на мобильные телефоны в стандарте GSM по всему миру с поддержкой сообщений, содержащих графику и музыку, объявил о подключении к платежной системе PayCash. Таким образом, теперь пользователи сервиса получили возможность оплачивать услуги по отправке SMS как через саму систему, так и через ее региональные представительства: Cyphermint (США

ITware и PayCash запускают совместную акцию С 4 апреля по 31 мая в украинское интернет-сообщество ITware и система интернет-расчетов PayCash проводят совместную акцию. Всем зарегистрированным пользователям ITware, принявшим участие в онлайновом анкетировании по данному адресу, компенсируется стоимость открытия счета в систем

Co@Libri и PayCash запустили совместную промо-акцию Интернет-магазин Co@Libri и платежная система PayCash объявили о запуске совместной маркетинговой акции, в рамках которой клиентам Co@Libri с каждым оплаченным заказом, совершенным в апреле, будут розданы купоны на получение денежных подар

"Эллипс Банк" и PayCash подписали договор о сотрудничестве Нижегородский КБ "Эллипс Банк", являющийся одним активных участником рынка банковских интернет-услуг, и платежная интернет-система PayCash подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. На первом этапе реализации совместной программы предусмотрено начало приема наличных и безналичных платежей от клиентов PayCash ч

Интернет-магазин Сhanson.2u.ru подключился к системе PayCash 6 февраля интернет-магазин Chanson.2u.ru, являющийся совместным проектом "Радио Шансон" и компании "Алгософт", объявил о подключении к платежной интернет-системе PayCash. В интернет-магазине представлен широкий выбор МР3-файлов с популярными песнями. Основу музыкальной коллекции интернет-магазина составляет фонотека "Радио Шансон". С подключением к P

Выпущена версия 1.40.2.1 кошелька платежной системы PayCash Платежная система PayCash распространила сообщение о выходе новой версии электронного кошелька 1.40.2.1. Как сообщают разработчики, в новой версии кошелька существенно улучшен интерфейс и расширена функционально

PayCash расширяет возможности трансграничных платежей Платежная система PayCash объявила о новых возможностях совершения платежей между различными национальными сегментами системы. Так, с 20 декабря 2001 года пользователи украинского и латвийского отделений PayC

PayCash и Bolero проведут совместную предновогоднюю акцию Интернет-магазин Bolero и платежная интернет-система PayCash объявили о запуске совместной предновогодней акции, в рамках которой с каждым заказом, сделанным в Bolero, покупатели получат специальные купоны PayCash, позволяющие вернуть обра

Американцы смогут совершать покупки в российском интернете С ноября текущего года пользователи американской платежной системы Cyphermint, работающей на технологии PayCash, получили возможность оплачивать товары и услуги в российских интернет-магазинах, подключенных к платежной системе PayCash. На сегодняшний день основной проблемой, удерживающей и

e-port и PayCash: интеграция выходит на новый уровень Компания "Автокард-холдинг" (торговая марка e-port) и платёжная система PayCash объявили о вводе в коммерческую эксплуатацию шлюза, позволяющего пополнять единые карты e-port цифровой наличностью PayCash. Теперь процесс приобретения единых карт e-port сущест

Платежная система PayCash предложила скидки в интернет-магазинах Сегодня платежная интернет-система PayCash и интернет-магазины на сайтах Colibri.ru, Auto.ru, Bankir.ru, Listsoft.ru и Download.ru приступили к реализации совместной промо-акции, направленной на дальнейшую популяризацию онлайнов

Интернет-магазин 24х7 подключился к платежной системе PayCash С сегодняшнего дня клиенты интернет-магазина 24х7 получили возможность оплачивать свои заказы через платежную интернет-систему PayCash. Данная возможность предоставлена в рамках подключения 24х7 к бэк-офису интернет-магазина Bolero. Как и в случае с Bolero, при оплате цифровой наличностью PayCash клиенты 24х7 по

У клиентов PayCash появится второй комплект ключей 1 октября 2001 года начинается процесс смены первого комплекта банковских ключей в платежной системе PayCash. Сегодня истек срок снятия денег на платежную книжку с банковской информацией первого комплекта. С сегодняшнего числа владельцы Кошельков могут только тратить деньги из своих платежных

PayCash реализовал новую процедуру платежа Новый кошелек PayCash допускает возможность прямого платежа на счет, позволяющую плательщику и получателю платежа обмениваться денежными средствами без одновременного присутствия в интернете. В кошельке верс

"Ретромузыка" подключилась к платежной системе PayCash Интернет-магазин Retromusic.2u.ru, принадлежащий компании Алгософт", подключился к платежной интернет-системе PayCash. В магазине можно отобрать и приобрести музыкальные записи, которые принято определять словом "ретро". Это - отечественная музыка, выходившая на грампластинках, звучавшая на радио, теле

Виртульное казино Рунета подключилось к системе Paycash Сегодня к платежной системе PayCash подключился игровой проект PayLine. Проект PayLine представляет собой азартные и логические игры в онлайне, возможность выиграть множество призов, а также сыграть на реальные деньги. Те

У PayCash появились собственные скретч-карты 7 августа платежная интернет-система PayCash сообщила о начале распространения скретч-карт, предназначенных для пополнения пользователямисвоих счетов в этой платежной системе. Теперь для пополнения счета в системе PayCash,

РБК и PayCash подписали договор о сотрудничестве Сегодня интернет-холдинг "РосБизнесКонсалтинг" (РБК) и платежная интернет-система PayCash объявили о начале реализации программы долгосрочного сотрудничества. Согласно подписанному договору, основными этапами сотрудничества станут подключение интернет-проектов компании "РосБ

Обзор отрасли: рынок электронных платежей , АКБ "Инбанкпродукт", АКБ "Югра", АО Saules Banka, АКБ "РусСлавБанк", Московский филиал КБ "Смоленский Банк" 100$ 3,75-5,5% 0,1$ 141 КредитПилот www.kreditpilot.com Debet RUB Сбербанк РФ 0 1-4% 0 61 PayCash www.paycash.ru Debet (e-money), RUB Multy КБ "Таврический" (С.-Пб) 0 1-3% Комиссия трансфер-агента 48 Assist www.assist.ru Credit card, RUB, USD ОАО "Альфа-Банк" Банк "КОНЭКАГРОП

PayCash начал работать через московское отделенеи Сбербанка С первого июня 2001 года московское отделение платежной системы PayCash начинает прием наличных платежей через отделения Сбербанка России. Данная возможность позволит москвичам и жителям Mосковской области, пользующимся услугами Сбербанка, значительно ускор