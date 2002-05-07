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ILOVEYOU LoveLetter компьютерный вирус

СОБЫТИЯ

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07.05.2002 "I Love You": два годa спустя после начала эпидемии самого "дорогого" компьютерного вируса

Два года назад в первых числах мая пользователи ПК во всем мире начали получать письма с темой "I Love You". За столь волнующими воображение пользователей строчками скрывался компьютерный в
15.03.2001 Новый вирус Magistr страшнее I love you и "Чернобыля"

функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".
15.03.2001 Вирус Magistr: I love you и "Чернобыль" отдыхают

функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".
14.02.2001 Австрийского хакера подозревают в распространение вируса "I Love You"

Австрийская полиция сообщила об аресте одного из членов хакерской группы, распространявшей одну из разновидностей почтового вируса "I love You". 23-летний программист, арестованный полицией, подозревается в том, что он вместе со своими сообщниками разослал вирус по 570 различным адресам в интернете. Хотя первую модификацию

01.12.2000 Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса

Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый разрушительный компьютерный вирус в м
06.09.2000 Распространителю вируса ILOVEYOU предъявлено несколько новых обвинений

5 сентября филиппинские следователи обратились в департамент юстиции с просьбой пересмотреть решение суда о снятии обвинений с человека, подозреваемого в создании компьютерного вируса ILOVEYOU, сообщает AP. Дело было закрыто, поскольку 4 мая этого года, в день запуска вируса, филиппинские законы не предусматривали наказание за преступления такого рода. В июне президент стран
21.08.2000 На свободу выпущен человек, которого подозревали в создании вируса I Love You

Ввиду недостаточности улик закрыто сегодня дело против бывшего студента манильского компьютерного колледжа филиппинца Онеля де Гузмана (Onel de Guzman), подозреваемого в создании вируса I Love You. Онель де Гузман всегда отрицал обвинения в создании вируса, наделавшего бед во всем мире. I Love You поразил множество почтовых систем по всему миру и за короткое время прине
30.06.2000 Против подозреваемого автора вируса "I Love You" будет выдвинуто официальное обвинение

14.06) Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь
14.06.2000 Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение

(Onel de Guzman) будет предъявлено в течение этой недели. См.также: (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь
08.06.2000 Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто

Власти Филиппин были вынуждены закрыть судебное дело против 27-летнего банковского служащего Reonel Ramones, подозреваемого в распространении вируса ILOVEYOU по причине отсутствия в стране законодательной базы, рассчитанной на подобные инциденты. Вирус повлек миллиардные потери среди владельцев компьютеров по всему миру. Сторона обвинения с
07.06.2000 Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь в каждой 15-й компании США

Репрезентативный опрос Gallup показал, что эпидемия вируса "I love you" была в США гораздо менее страшной, чем об этом писала пресса. Из 261 опрошенного

01.06.2000 В Австрии арестован распространитель вариации вируса "I love you"

Полиция Австрии и Германии арестовала вчера 28-летнего распространителя вариации вируса "I love you" (LoveBug). Он был обнаружен после того, как полиция провела следственные мероприя
31.05.2000 В сети обнаружен еще один вариант "I love you" - FireBurn

По сообщению "Лаборатории Касперского", в Сети "в диком виде" обнаружен еще один вариант вируса "I love you" под названием FireBurn. Вирус написан на языке VBS (Visual BASIC Script) и распространяет себя путем рассылки писем по электронной почте с прикрепленным файлом, имя которого выбирае
29.05.2000 Обнаружен сетевой вирус-"червь" "Killer Resume", уничтожающий файлы на всех дисках

C:\WINDOWS\SYSTEM, C:\WINNT, C:\WINNT\SYSTEM32. См.также: (26.05) Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet" (24.05) Китай ввел регулирование в области защите от вирусов (19.05
26.05.2000 Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet"

tional Inc., производитель антивирусного программного обеспечения обнаружила новую мутацию вируса ''I Love You'' под названием Cybernet. Так же, как и первый вирус, инфицировавший более 45 милл
19.05.2000 Автору вируса "I love you" ничего не грозит ввиду отсутствия антихакерского закона на Филлиппинах

подтверждающие его причастность к созданию вируса (16.05) Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес (16.05) Microsoft опубликует патч к Outlook для з
19.05.2000 В США и Израиле обнаружена новая опасная разновидность вируса I love you

едупредили вчера вечером о появлении новой м потенциально более разрушительной разновидности вируса I love you в США и Израиле. В отличие от исходной версии, он разрушает все файлы на жестком д
18.05.2000 Дома у одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVE YOU" найдены улики, подтверждающие его причастность к созданию вируса

Уже второй вирус нашли на дискете, найденной в доме одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVEYOU", Онел де Гузмана (Onel A. de Guzman). Обыск в доме проводили силы нацианального бюр
16.05.2000 Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес

Филиппинский студент Michael Buen, один из подозреваемых в авторстве вируса 'I Love You', опроверг все обвинения в свой адрес. Подозрения основывались на том факте, что п
16.05.2000 Microsoft опубликует патч к Outlook для защиты от вирусов, подобных I Love You, Melissa и др.

ет Microsoft Corp., в ближайшее время выйдет патч к популярной среди вирусов программе Outlook. Патч позволит если не предотвратить, то существенно уменьшить вероятность заражения вирусами, подобными I Love You и Melissa. Многие специалисты в области информационных технологий и компьютерной безопасности критикуют Outlook за его способность автоматически открывать присоединённые файлы (attac
16.05.2000 Филиппинские власти подозревают уже 53 человека в причастности к созданию вируса "I Love You"

Список подозреваемых в причастности к созданию вируса "I Love You" стремительно растет. На текущий момент филиппинская полиция составила список из 53 человек, которые могут иметь какое-либо отношение к этому делу. Все они получили повестки к следов
11.05.2000 Курс акций компаний компьютерной безопасности, возросший после эпидемии вируса "I love you", возвратился на прежний уровень

После того, как в Сети объявился компьютерный вирус "I love you", известный также, как "Love bug", акции компаний компьютерной безопасности возрос
10.05.2000 Осторожность помогла индийцам избежать последствий вируса "I love you"

ла индийцам избежать серьезных последствий для их компьютеров, связанных с распространением вируса "I love you". В стране из 800 000 пользователей Интернет около 10% получили "любовное послание
10.05.2000 Подозреваемый в авторстве вируса "Love Bug" отпущен на свободу за недостатком улик

й банковский служащий, арестованный по подозрению в причастности к авторству вируса "Love Bug" или "I love you", был отпущен на свободу за недостатком улик. Обвинение основывалось на показаниях
06.05.2000 По некоторым данным, автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент

Автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент, обучающийся в данный момент в Австралии. Как заявил в субботу в Стокгольме шведский эксперт по вопросам борьбы с вирусами Фредрик Бьорк, ему удалось выйти
06.05.2000 Автор вируса "I love you" почти обнаружен

ия, заявил, что ему удалось идентифицировать злоумышленника, написавшего и распространившего вирус "I love you". Автор - германский студент - скрывается под псевдонимом "Spyder", его настоящее

06.05.2000 Зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, продолжающих стремительное распространение

ителей антивирусного ПО свидетельствуют о том, что в Интернет зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, которые продолжают своё стремительное распространение. Появление новых версий вир
06.05.2000 Вирус I LOVE YOU добрался до секретных правительственных сетей США

Как сообщают официальные лица в Пентагоне, на сегодняшний день по крайней мере четыре секретных правительственных сети оказались заражены вирусом I LOVE YOU. Первой пострадала внутренняя система доставки почты Национального управления по безопасности (вирус был обнаружен в четверг утром). Следующей жертвой вируса стала секретная система

06.05.2000 Убытки от распространения вируса "ILOVEYOU" продолжают расти

Эпидемия вируса "ILOVEYOU", похоже, становится самой дорогой компьютерной эпидемией в истории. По оценкам экспертов, действие вируса только в Северной Америке принесло убытки в размера больше 1 миллиарда доллар
05.05.2000 Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU

Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов
05.05.2000 Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU

Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов
05.05.2000 Эпидемия вируса ILOVEYOU оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний

Эпидемия вируса ILOVEYOU, поразившего миллионы компьютеров по всему миру, оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний. В целом значение индекса NASDAQ осталось неизменным э 3570
05.05.2000 Вирус "I love you" поразил около 80% компьютеров 1000 ведущих американских компаний

Десятки миллионов компьютеров по всему миру вчера были поражены вирусом "I love you", который вызвал многочисленные нарушения в работе корпоративных, банковских и правительственных сетей. Компьютерные эксперты оценивают ущерб в миллиарды долларов. Вчера поздно вечер
05.05.2000 Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети

Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".
05.05.2000 Новая версия вируса ILOVEYOU

Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".
05.05.2000 Автором вируса I LOVE YOU, возможно, является филиппинский школьник

По предварительной информации, которая просочилась в СМИ, автором вируса I LOVE YOU является филиппинский школьник. В каждом рассылаемом письме среди прочего содержит
04.05.2000 Появился новый опасный вирус I LOVE YOU, распространяющийся по электронной почте

ано сразу несколько случаев заражения новым опасным вирусом, который получил неофициальное название I LOVE YOU. Вирус распространяется в виде письма с заголовком I LOVE YOU и вложением (

Публикаций - 115, упоминаний - 176

ILOVEYOU и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
Vodafone Group 1412 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 7
Sophos - SophosLabs 436 5
Антивирусный Центр 44 2
Grammersoft - Хакерская группировка 2 2
Samsung Electronics 11065 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Yahoo! 3726 2
Trend Micro 651 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
ДиалогНаука 271 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 2
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 2
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Somalia Internet Company 1 1
ACD Systems 7 1
Baltimore Technologies 38 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Fortnite 95 1
Check Point Software Technologies 829 1
Acronis - Акронис 489 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Резонанс НПП 407 2
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 2
Руссобанк 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Ford 435 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Bertelsmann 195 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Конституционный суд РФ 112 2
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
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Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 3
Microsoft Windows 16882 26
Microsoft Outlook 1506 25
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Windows NT 890 5
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 4
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Microsoft Office 4170 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Netscape Messenger 5 2
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Adobe Photoshop 804 2
Microsoft Windows System32 29 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Microsoft ActiveX 212 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Microsoft Windows 98 452 2
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 2
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
ACD Systems - ACDSee 22 1
Microsoft Office 2013 82 1
Microsoft Office 2000 116 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Зенкин Денис 263 7
Курникова Анна 27 4
Onel de Guzman - Онел де Гузман 4 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Sundermeier Steve - Сандермайер Стив 2 2
Estrada Joseph - Эстарда Джозеф 6 2
Shipp Alex - Шипп Алекс 9 2
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 2
Buen Michael 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Касперский Евгений 337 2
Калиниченко Михаил 19 1
Левин Владимир 21 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 1
Левин Михаил 7 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Shulman Amichai - Шульман Амихай 3 1
Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен 8 1
Flynt Tonya - Флинт Тони 3 1
Kasan Roman - Казан Роман 1 1
Davis Tristan - Дэвис Тристан 1 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 1
Estrada Joseph - Эстрада Жозеф 2 1
Schily Otto - Шили Отто 5 1
Левин Леонид 134 1
Кучма Леонид 29 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Dong Guo O - Донг Гуо О 1 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Филиппины - Республика 599 30
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Европа 24964 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
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Испания - Королевство 3840 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Канада 5082 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Япония 13807 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Нидерланды 3746 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
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Индия - Bharat 5870 5
США - Калифорния 4829 5
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Южная Корея - Республика 7052 4
Украина - Чернобыль 60 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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Бельгия - Королевство 1192 2
Китай - Тайвань 4245 2
Индонезия - Республика 1058 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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