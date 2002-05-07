Получите все материалы CNews по ключевому слову
ILOVEYOU LoveLetter компьютерный вирус
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2002
|
"I Love You": два годa спустя после начала эпидемии самого "дорогого" компьютерного вируса
Два года назад в первых числах мая пользователи ПК во всем мире начали получать письма с темой "I Love You". За столь волнующими воображение пользователей строчками скрывался компьютерный в
|15.03.2001
|
Новый вирус Magistr страшнее I love you и "Чернобыля"
функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".
|15.03.2001
|
Вирус Magistr: I love you и "Чернобыль" отдыхают
функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".
|14.02.2001
|
Австрийского хакера подозревают в распространение вируса "I Love You"
Австрийская полиция сообщила об аресте одного из членов хакерской группы, распространявшей одну из разновидностей почтового вируса "I love You". 23-летний программист, арестованный полицией, подозревается в том, что он вместе со своими сообщниками разослал вирус по 570 различным адресам в интернете. Хотя первую модификацию
|01.12.2000
|
Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса
Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый разрушительный компьютерный вирус в м
|06.09.2000
|
Распространителю вируса ILOVEYOU предъявлено несколько новых обвинений
5 сентября филиппинские следователи обратились в департамент юстиции с просьбой пересмотреть решение суда о снятии обвинений с человека, подозреваемого в создании компьютерного вируса ILOVEYOU, сообщает AP. Дело было закрыто, поскольку 4 мая этого года, в день запуска вируса, филиппинские законы не предусматривали наказание за преступления такого рода. В июне президент стран
|21.08.2000
|
На свободу выпущен человек, которого подозревали в создании вируса I Love You
Ввиду недостаточности улик закрыто сегодня дело против бывшего студента манильского компьютерного колледжа филиппинца Онеля де Гузмана (Onel de Guzman), подозреваемого в создании вируса I Love You. Онель де Гузман всегда отрицал обвинения в создании вируса, наделавшего бед во всем мире. I Love You поразил множество почтовых систем по всему миру и за короткое время прине
|30.06.2000
|
Против подозреваемого автора вируса "I Love You" будет выдвинуто официальное обвинение
14.06) Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь
|14.06.2000
|
Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение
(Onel de Guzman) будет предъявлено в течение этой недели. См.также: (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь
|08.06.2000
|
Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто
Власти Филиппин были вынуждены закрыть судебное дело против 27-летнего банковского служащего Reonel Ramones, подозреваемого в распространении вируса ILOVEYOU по причине отсутствия в стране законодательной базы, рассчитанной на подобные инциденты. Вирус повлек миллиардные потери среди владельцев компьютеров по всему миру. Сторона обвинения с
|07.06.2000
|
Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь в каждой 15-й компании США
Репрезентативный опрос Gallup показал, что эпидемия вируса "I love you" была в США гораздо менее страшной, чем об этом писала пресса. Из 261 опрошенного
|01.06.2000
|
В Австрии арестован распространитель вариации вируса "I love you"
Полиция Австрии и Германии арестовала вчера 28-летнего распространителя вариации вируса "I love you" (LoveBug). Он был обнаружен после того, как полиция провела следственные мероприя
|31.05.2000
|
В сети обнаружен еще один вариант "I love you" - FireBurn
По сообщению "Лаборатории Касперского", в Сети "в диком виде" обнаружен еще один вариант вируса "I love you" под названием FireBurn. Вирус написан на языке VBS (Visual BASIC Script) и распространяет себя путем рассылки писем по электронной почте с прикрепленным файлом, имя которого выбирае
|29.05.2000
|
Обнаружен сетевой вирус-"червь" "Killer Resume", уничтожающий файлы на всех дисках
C:\WINDOWS\SYSTEM, C:\WINNT, C:\WINNT\SYSTEM32. См.также: (26.05) Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet" (24.05) Китай ввел регулирование в области защите от вирусов (19.05
|26.05.2000
|
Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet"
tional Inc., производитель антивирусного программного обеспечения обнаружила новую мутацию вируса ''I Love You'' под названием Cybernet. Так же, как и первый вирус, инфицировавший более 45 милл
|19.05.2000
|
Автору вируса "I love you" ничего не грозит ввиду отсутствия антихакерского закона на Филлиппинах
подтверждающие его причастность к созданию вируса (16.05) Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес (16.05) Microsoft опубликует патч к Outlook для з
|19.05.2000
|
В США и Израиле обнаружена новая опасная разновидность вируса I love you
едупредили вчера вечером о появлении новой м потенциально более разрушительной разновидности вируса I love you в США и Израиле. В отличие от исходной версии, он разрушает все файлы на жестком д
|18.05.2000
|
Дома у одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVE YOU" найдены улики, подтверждающие его причастность к созданию вируса
Уже второй вирус нашли на дискете, найденной в доме одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVEYOU", Онел де Гузмана (Onel A. de Guzman). Обыск в доме проводили силы нацианального бюр
|16.05.2000
|
Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес
Филиппинский студент Michael Buen, один из подозреваемых в авторстве вируса 'I Love You', опроверг все обвинения в свой адрес. Подозрения основывались на том факте, что п
|16.05.2000
|
Microsoft опубликует патч к Outlook для защиты от вирусов, подобных I Love You, Melissa и др.
ет Microsoft Corp., в ближайшее время выйдет патч к популярной среди вирусов программе Outlook. Патч позволит если не предотвратить, то существенно уменьшить вероятность заражения вирусами, подобными I Love You и Melissa. Многие специалисты в области информационных технологий и компьютерной безопасности критикуют Outlook за его способность автоматически открывать присоединённые файлы (attac
|16.05.2000
|
Филиппинские власти подозревают уже 53 человека в причастности к созданию вируса "I Love You"
Список подозреваемых в причастности к созданию вируса "I Love You" стремительно растет. На текущий момент филиппинская полиция составила список из 53 человек, которые могут иметь какое-либо отношение к этому делу. Все они получили повестки к следов
|11.05.2000
|
Курс акций компаний компьютерной безопасности, возросший после эпидемии вируса "I love you", возвратился на прежний уровень
После того, как в Сети объявился компьютерный вирус "I love you", известный также, как "Love bug", акции компаний компьютерной безопасности возрос
|10.05.2000
|
Осторожность помогла индийцам избежать последствий вируса "I love you"
ла индийцам избежать серьезных последствий для их компьютеров, связанных с распространением вируса "I love you". В стране из 800 000 пользователей Интернет около 10% получили "любовное послание
|10.05.2000
|
Подозреваемый в авторстве вируса "Love Bug" отпущен на свободу за недостатком улик
й банковский служащий, арестованный по подозрению в причастности к авторству вируса "Love Bug" или "I love you", был отпущен на свободу за недостатком улик. Обвинение основывалось на показаниях
|06.05.2000
|
По некоторым данным, автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент
Автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент, обучающийся в данный момент в Австралии. Как заявил в субботу в Стокгольме шведский эксперт по вопросам борьбы с вирусами Фредрик Бьорк, ему удалось выйти
|06.05.2000
|
Автор вируса "I love you" почти обнаружен
ия, заявил, что ему удалось идентифицировать злоумышленника, написавшего и распространившего вирус "I love you". Автор - германский студент - скрывается под псевдонимом "Spyder", его настоящее
|06.05.2000
|
Зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, продолжающих стремительное распространение
ителей антивирусного ПО свидетельствуют о том, что в Интернет зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, которые продолжают своё стремительное распространение. Появление новых версий вир
|06.05.2000
|
Вирус I LOVE YOU добрался до секретных правительственных сетей США
Как сообщают официальные лица в Пентагоне, на сегодняшний день по крайней мере четыре секретных правительственных сети оказались заражены вирусом I LOVE YOU. Первой пострадала внутренняя система доставки почты Национального управления по безопасности (вирус был обнаружен в четверг утром). Следующей жертвой вируса стала секретная система
|06.05.2000
|
Убытки от распространения вируса "ILOVEYOU" продолжают расти
Эпидемия вируса "ILOVEYOU", похоже, становится самой дорогой компьютерной эпидемией в истории. По оценкам экспертов, действие вируса только в Северной Америке принесло убытки в размера больше 1 миллиарда доллар
|05.05.2000
|
Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU
Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов
|05.05.2000
|
Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU
Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов
|05.05.2000
|
Эпидемия вируса ILOVEYOU оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний
Эпидемия вируса ILOVEYOU, поразившего миллионы компьютеров по всему миру, оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний. В целом значение индекса NASDAQ осталось неизменным э 3570
|05.05.2000
|
Вирус "I love you" поразил около 80% компьютеров 1000 ведущих американских компаний
Десятки миллионов компьютеров по всему миру вчера были поражены вирусом "I love you", который вызвал многочисленные нарушения в работе корпоративных, банковских и правительственных сетей. Компьютерные эксперты оценивают ущерб в миллиарды долларов. Вчера поздно вечер
|05.05.2000
|
Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети
Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".
|05.05.2000
|
Новая версия вируса ILOVEYOU
Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".
|05.05.2000
|
Автором вируса I LOVE YOU, возможно, является филиппинский школьник
По предварительной информации, которая просочилась в СМИ, автором вируса I LOVE YOU является филиппинский школьник. В каждом рассылаемом письме среди прочего содержит
|04.05.2000
|
Появился новый опасный вирус I LOVE YOU, распространяющийся по электронной почте
ано сразу несколько случаев заражения новым опасным вирусом, который получил неофициальное название I LOVE YOU. Вирус распространяется в виде письма с заголовком I LOVE YOU и вложением (
ILOVEYOU и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
|CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.