"I Love You": два годa спустя после начала эпидемии самого "дорогого" компьютерного вируса Два года назад в первых числах мая пользователи ПК во всем мире начали получать письма с темой "I Love You". За столь волнующими воображение пользователей строчками скрывался компьютерный в

Новый вирус Magistr страшнее I love you и "Чернобыля" функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".

Вирус Magistr: I love you и "Чернобыль" отдыхают функции, - комментирует Денис Зенкин, руководитель информационной службы Лаборатории Касперского, - По сути дела, Magistr - это результат успешного скрещивания бешеной скорости распространения вируса ILOVEYOU и разрушительного воздействия "Чернобыля".

Австрийского хакера подозревают в распространение вируса "I Love You" Австрийская полиция сообщила об аресте одного из членов хакерской группы, распространявшей одну из разновидностей почтового вируса "I love You". 23-летний программист, арестованный полицией, подозревается в том, что он вместе со своими сообщниками разослал вирус по 570 различным адресам в интернете. Хотя первую модификацию

Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса Вирус "I Love You" занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как самый разрушительный компьютерный вирус в м

Распространителю вируса ILOVEYOU предъявлено несколько новых обвинений 5 сентября филиппинские следователи обратились в департамент юстиции с просьбой пересмотреть решение суда о снятии обвинений с человека, подозреваемого в создании компьютерного вируса ILOVEYOU, сообщает AP. Дело было закрыто, поскольку 4 мая этого года, в день запуска вируса, филиппинские законы не предусматривали наказание за преступления такого рода. В июне президент стран

На свободу выпущен человек, которого подозревали в создании вируса I Love You Ввиду недостаточности улик закрыто сегодня дело против бывшего студента манильского компьютерного колледжа филиппинца Онеля де Гузмана (Onel de Guzman), подозреваемого в создании вируса I Love You. Онель де Гузман всегда отрицал обвинения в создании вируса, наделавшего бед во всем мире. I Love You поразил множество почтовых систем по всему миру и за короткое время прине

Против подозреваемого автора вируса "I Love You" будет выдвинуто официальное обвинение 14.06) Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь

Автору вируса I LOVE YOU все-таки будет предъявлено обвинение (Onel de Guzman) будет предъявлено в течение этой недели. См.также: (08.06) Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто (07.06) Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь

Дело по поводу вируса "ILOVEYOU" полностью закрыто Власти Филиппин были вынуждены закрыть судебное дело против 27-летнего банковского служащего Reonel Ramones, подозреваемого в распространении вируса ILOVEYOU по причине отсутствия в стране законодательной базы, рассчитанной на подобные инциденты. Вирус повлек миллиардные потери среди владельцев компьютеров по всему миру. Сторона обвинения с

Опрос Gallup показал, что вирус I love you проявился лишь в каждой 15-й компании США Репрезентативный опрос Gallup показал, что эпидемия вируса "I love you" была в США гораздо менее страшной, чем об этом писала пресса. Из 261 опрошенного

В Австрии арестован распространитель вариации вируса "I love you" Полиция Австрии и Германии арестовала вчера 28-летнего распространителя вариации вируса "I love you" (LoveBug). Он был обнаружен после того, как полиция провела следственные мероприя

В сети обнаружен еще один вариант "I love you" - FireBurn По сообщению "Лаборатории Касперского", в Сети "в диком виде" обнаружен еще один вариант вируса "I love you" под названием FireBurn. Вирус написан на языке VBS (Visual BASIC Script) и распространяет себя путем рассылки писем по электронной почте с прикрепленным файлом, имя которого выбирае

Обнаружен сетевой вирус-"червь" "Killer Resume", уничтожающий файлы на всех дисках C:\WINDOWS\SYSTEM, C:\WINNT, C:\WINNT\SYSTEM32. См.также: (26.05) Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet" (24.05) Китай ввел регулирование в области защите от вирусов (19.05

Обнаружена новая версия вируса ''I Love You'' - "Cybernet" tional Inc., производитель антивирусного программного обеспечения обнаружила новую мутацию вируса ''I Love You'' под названием Cybernet. Так же, как и первый вирус, инфицировавший более 45 милл

Автору вируса "I love you" ничего не грозит ввиду отсутствия антихакерского закона на Филлиппинах подтверждающие его причастность к созданию вируса (16.05) Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес (16.05) Microsoft опубликует патч к Outlook для з

В США и Израиле обнаружена новая опасная разновидность вируса I love you едупредили вчера вечером о появлении новой м потенциально более разрушительной разновидности вируса I love you в США и Израиле. В отличие от исходной версии, он разрушает все файлы на жестком д

Дома у одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVE YOU" найдены улики, подтверждающие его причастность к созданию вируса Уже второй вирус нашли на дискете, найденной в доме одного из главных подозреваемых по делу вируса "ILOVEYOU", Онел де Гузмана (Onel A. de Guzman). Обыск в доме проводили силы нацианального бюр

Один из подозреваемых в создании вируса 'I Love You' опроверг обвинения в свой адрес Филиппинский студент Michael Buen, один из подозреваемых в авторстве вируса 'I Love You', опроверг все обвинения в свой адрес. Подозрения основывались на том факте, что п

Microsoft опубликует патч к Outlook для защиты от вирусов, подобных I Love You, Melissa и др. ет Microsoft Corp., в ближайшее время выйдет патч к популярной среди вирусов программе Outlook. Патч позволит если не предотвратить, то существенно уменьшить вероятность заражения вирусами, подобными I Love You и Melissa. Многие специалисты в области информационных технологий и компьютерной безопасности критикуют Outlook за его способность автоматически открывать присоединённые файлы (attac

Филиппинские власти подозревают уже 53 человека в причастности к созданию вируса "I Love You" Список подозреваемых в причастности к созданию вируса "I Love You" стремительно растет. На текущий момент филиппинская полиция составила список из 53 человек, которые могут иметь какое-либо отношение к этому делу. Все они получили повестки к следов

Курс акций компаний компьютерной безопасности, возросший после эпидемии вируса "I love you", возвратился на прежний уровень После того, как в Сети объявился компьютерный вирус "I love you", известный также, как "Love bug", акции компаний компьютерной безопасности возрос

Осторожность помогла индийцам избежать последствий вируса "I love you" ла индийцам избежать серьезных последствий для их компьютеров, связанных с распространением вируса "I love you". В стране из 800 000 пользователей Интернет около 10% получили "любовное послание

Подозреваемый в авторстве вируса "Love Bug" отпущен на свободу за недостатком улик й банковский служащий, арестованный по подозрению в причастности к авторству вируса "Love Bug" или "I love you", был отпущен на свободу за недостатком улик. Обвинение основывалось на показаниях

По некоторым данным, автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент Автором компьютерного вируса "I love you" является немецкий студент, обучающийся в данный момент в Австралии. Как заявил в субботу в Стокгольме шведский эксперт по вопросам борьбы с вирусами Фредрик Бьорк, ему удалось выйти

Автор вируса "I love you" почти обнаружен ия, заявил, что ему удалось идентифицировать злоумышленника, написавшего и распространившего вирус "I love you". Автор - германский студент - скрывается под псевдонимом "Spyder", его настоящее

Зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, продолжающих стремительное распространение ителей антивирусного ПО свидетельствуют о том, что в Интернет зафиксировано ещё 10 вариантов вируса I LOVE YOU, которые продолжают своё стремительное распространение. Появление новых версий вир

Вирус I LOVE YOU добрался до секретных правительственных сетей США Как сообщают официальные лица в Пентагоне, на сегодняшний день по крайней мере четыре секретных правительственных сети оказались заражены вирусом I LOVE YOU. Первой пострадала внутренняя система доставки почты Национального управления по безопасности (вирус был обнаружен в четверг утром). Следующей жертвой вируса стала секретная система

Убытки от распространения вируса "ILOVEYOU" продолжают расти Эпидемия вируса "ILOVEYOU", похоже, становится самой дорогой компьютерной эпидемией в истории. По оценкам экспертов, действие вируса только в Северной Америке принесло убытки в размера больше 1 миллиарда доллар

Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов

Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении личности человека, являющегося создателем вируса ILOVEYOU Представитель филиппинской фирмы Supernet заявляет, что располагает данными в отношении человека, являющегося создателем вируса "ILOVEYOU". Считается, что именно с двух адресов электронной почты, расположенных на сервере Supernet, началось распространение новой эпидемии. По словам представителя фирмы, ранее этот же челов

Эпидемия вируса ILOVEYOU оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний Эпидемия вируса ILOVEYOU, поразившего миллионы компьютеров по всему миру, оказала непосредственное влияние на курс акций высокотехнологичных компаний. В целом значение индекса NASDAQ осталось неизменным э 3570

Вирус "I love you" поразил около 80% компьютеров 1000 ведущих американских компаний Десятки миллионов компьютеров по всему миру вчера были поражены вирусом "I love you", который вызвал многочисленные нарушения в работе корпоративных, банковских и правительственных сетей. Компьютерные эксперты оценивают ущерб в миллиарды долларов. Вчера поздно вечер

Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".

Новая версия вируса ILOVEYOU Вирус ILOVEYOU продолжает разрушать компьютерные сети. Сегодня появилась новая версия вируса, ее можно узнать по теме письма "joke" и вложению "Very Funny.vbs".

Автором вируса I LOVE YOU, возможно, является филиппинский школьник По предварительной информации, которая просочилась в СМИ, автором вируса I LOVE YOU является филиппинский школьник. В каждом рассылаемом письме среди прочего содержит