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Вирус-вымогатель (шифровальщик) MyDoom-Novarg Вредоносное ПО сетевой червь

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2007 «Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года

rn Worm.Win32.Feebs.gen Hidden Data Sending 1,22% Return Email-Worm.Win32.Warezov.do Trojan.generic+Registry Access 1,20% Return Email-Worm.Win32.NetSky.x Trojan.generic 1,03% Return Email-Worm.Win32.Mydoom.m Trojan.generic 0,88% -13 Email-Worm.Win32.Zhelatin.dam (Damaged) 0,82% +2 Email-Worm.Win32.Bagle.gen Trojan.generic+Registry access 0,78% Return Net-Worm.Win32.Mytob.bt Trojan.generic

03.10.2006 "Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались

Delivery System – т.е. имитируется ошибка доставки корреспонденции. Подобный метод введения пользователя в заблуждение уже встречался раньше – в многочисленных модификациях почтового червя Win32.HLLM.MyDoom. Win32.HLLM.Limar обладает функциями обновления своих программных модулей, закачки дополнительных вредоносных программ, а также противодействия некоторым программам сетевой безопасности.
03.10.2006 Личные данные в Сети: воровство процветает

стречающиеся - Mail server report, Server report, Error, Mail Delivery System. Подобный метод введения пользователя в заблуждение уже встречался раньше – в многочисленных модификациях почтового червя MyDoom». Вирусная статистика за сентябрь 2006 года Наименование вируса % от общего количества вирусов Win32.HLLM.Beagle 17,09 Win32.HLLM.Netsky.35328 13,57 Win32.HLLM.Perf 10,63 Win32.HLLM.Nets
01.09.2006 "Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен

актически не привнёс ничего нового по сравнению с предыдущим: лидерами вирус-парада остались всё те же «действующие лица» – почтовые черви семейств - Win32.HLLM.Beagle, Win32.HLLM.Netsky и Win32.HLLM.MyDoom. Службой вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» в течение всего месяца наблюдались периодические всплески активности распространения фишинговых писем. Наибольшие пики наблюдались в

01.06.2005 "Лаборатория Касперского": самым вредоносным остается Mytob

51; 3,17% Email-Worm.Win32.Zafi.d — 3,05% Net-Worm.Win32.Mytob.q — 2,91% Email-Worm.Win32.Mydoom.l — 1,89% Net-Worm.Win32.Mytob.h — 1,83% Net-Worm.Win32.Mytob.t — 1,78%
01.04.2005 "Лаборатория Касперского": в марте самым опасным был NetSky

48% 6 -3 Email-Worm.Win32.Zafi.d 4,47% 7 -6 Email-Worm.Win32.Zafi.b 3,86% 8 — Email-Worm.Win32.Mydoom.m 3,52% 9 +4 Email-Worm.Win32.NetSky.d 3,05% 10 +1 Email-Worm.Win32.Mydoom.l 2,
01.03.2005 "Лаборатория Касперского": почтовые черви уступают дорогу троянцам

94% Re-entryEmail-Worm.Win32.Bagle.at 4,68% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 3,29% +1 Email-Worm.Win32.Mydoom.m 2,67% New Email-Worm.Win32.Bagle.ba 2,45% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.y 2,08% +1 Emai
17.02.2005 MyDoom опять атакует поисковики

Свежий вариант компьютерного червя MyDoom атакует такие поиковые порталы, как Google, Lycos, Yahoo и Altavista. Червь ищет адреса электронной почты на жестком диске зараженной машины и рассылает себя на найденные, используя для

12.01.2005 "Лаборатория Касперского": в декабре 2004 г. самым опасным кодом был Zafi

.Zafi.b 13,42% - I-Worm.NetSky.q 10,85% +2 I-Worm.LovGate.w 9,77% - I-Worm.NetSky.aa 9,5% -4 I-Worm.Mydoom.ab 4,69% - I-Worm.NetSky.b 4,46% +6 I-Worm.Sober.i 4,19% - I-Worm.Bagle.z 3,24% - I-Wo
17.11.2004 «Тефлоновый» вирус неуязвим для антивирусов

Как сообщила компания Cearswift, специализирующаяся на обеспечении компьютерной безопасности, новый вирус является «дальним родственником» вируса MyDoom и использует уязвимость «переполнение буфера» браузера Internet Explorer компании Microsoft. Для своего распространения вирус реализует принципиально новую, скользкую, подобно тефлону, с
09.11.2004 Windows-машинам угрожает новый MyDoom

Новая версия компьютерного червя MyDoom использует незакрытую брешь в Microsoft Internet Explorer. Об этом сообщили эксперты антивирусных компаний в понедельник. Недавно обнаруженная уязвимость в IE позволяет вирусу проникать

04.10.2004 "Лаборатория Касперского": в сентябре появилось 5 новых вирусов

rm.NetSky.q 21,67 -1 I-Worm.NetSky.aa 13,79 +1 I-Worm.Zafi.b 12,70 -2 I-Worm.NetSky.b 9,63 - I-Worm.Mydoom.m 5,34 +2 I-Worm.Bagle.z 4,86 +2 I-Worm.NetSky.d 4,55 New TrojanDownloader.JS.Gen 4,41
14.09.2004 Хакеры ищут работу в антивирусных компаниях

Авторы некоторых вариантов вируса MyDoom, оказывается, хотят начать работу в антивирусных компаниях. Изучая найденные штаммы MyDoom-U и MyDoom-V, специалисты Sophos нашли в них закодированные просьбы о трудоустрой
14.09.2004 Потомство MyDoom угрожает Сети

е-президент отдела реализации компании eTrust Software, факт, что несколько подобных разновидностей MyDoom были выпущены одна за другой, заставляет предположить вероятность подготовки более мощ
05.08.2004 Новый вариант Mydoom распространяется через E-mail

Спрециалисты антивирусной компании Panda Software обнаружили компьютерный червь Mydoom.P. Mydoom.P – это новый вариант хорошо известного червя Mydoom, распространяющийся через электронную почту с помощью собственного механизма SMTP. Новая версия червя была об
27.07.2004 Поисковые системы пали под натиском вируса

Европейские и американские сервисы поисковых систем Google, Yahoo, Altavista и Lycos были недоступны на протяжении нескольких часов в результате начавшейся эпидемии сетевого червя I-Worm.Mydoom.m (в иных классификациях I-Worm.Novarg.m). Как было отмечено в пресс-релизе компании Google, в течение 3-4 часов одноимённая поисковая система работала с некоторыми задержками, но пробле
27.07.2004 Новый вариант MyDoom атаковал поисковые системы

вателей, сообщила газета Washington Post. Так Google был недоступен в течении 4 часов. По мнению специалистов, перебой в работе поисковых систем был вызван атакой нового варианта компьютерного вируса MyDoom. Новый вариант вируса использовал поисковый портал для нахождения электронных адресов, по которым он может разослать себя. Многие пользователи отметили, что вирус пришел в виде электронн
01.03.2004 Реинкарнация Novarg/MyDoom

group 31 января , когда на следующий день он был окончательно нокаутирован DDoS-атакой червя Novarg/MyDoom и оставался отключенным весь день. Обычное время ответа сайта RIAA составляет менее по
01.03.2004 Вирусы бьют рекорды

ПозицияПозиция в прошлом месяцеНазвание% заражений 1-I-Worm.Mydoom.a69,21 2NewI-Worm.Moodown.b18,68 3-1I-Worm.Swen3,20 4NewI-Worm.Mydoom.e2,15 5-1I-Worm.Sober.c1,92 6+3I-Worm.Sobig.f0,82 7-2I-Worm.Mimail.a0,47 8-1I-Worm.Klez.h0,44 9+11I-Worm.Mima
13.02.2004 Novarg/MyDooM: атаки на Microsoft станут серийными

Действительно, Novarg/MyDoom.a запрограммирован на прекращение своего распространения 12 февраля. Тем самым обознач
13.02.2004 Черви "новой волны" уничтожают следы MyDoom

шегося в августе 2003 года. Как и его предшественник, червь пытается внушить, что он выполняет своего рода благородную миссию, очищая компьютеры от других вирусов. Несмотря на то, что Nachi.B удаляет MyDoom.A и MyDoom.B с зараженных компьютеров, пользователи за это платят высокую цену, поскольку после этого червь начинает распространяться через следующие бреши Windows:RPC DCOM (MS03-
10.02.2004 DoomJuice: третье пришествие червя MyDoom?

к же, как SQLSlammer, эксплуатировавший бреши серверов, т.е. это сетевой червь, использующий открытые порты. Он делает это путем установления соединения с портом TCP/IP 3127 зараженной машины. Вирусы MyDoom оставляют этот порт открытым в режиме ожидания для получения команд от хакеров и/или вирусов. После установки соединения DoomJuice передает команду компьютеру, зараженному MyDoom,
03.02.2004 Novarg/MyDooM - самый разрушительный в истории

В результате атаки Novarg/MyDoom корпорации, университеты и школы, большие и малые компании и организации, а также дома
02.02.2004 Виртуальный терроризм: угроза нового времени

ма, распространявшаяся через электронную почту и в файлообменной сети KaZaA, поразила более 300 тысяч компьютеров в 200 странах мира. 28 января поступили сообщения об обнаружении новой версии червя - Mydoom.B, что привело к первому срабатыванию системы оповещения о кибепреступлениях Министерства внутренней безопасности США. Обе модификации вредоносной программы содержат в себе "бэкдор"-функ
30.01.2004 «Разумные» вирусы способны уничтожить интернет

CNews.ru сутками ранее эксперты компании mi2g, еще вчера ущерб, нанесенный почтовым вирусом Novarg/MyDooM с включенным в него троянским кодом, оценивался в $3 млрд. По многочисленным оценкам,

30.01.2004 Голова автора вируса MyDoom оценена в $500 тыс.

Червь Novarg/MyDooM распространяется в сетях 170 стран и по нанесенному ущербу входит в десятку самых опас
29.01.2004 Novarg/MyDooM: ущерб от русского вируса – $3 млрд.

процесс, который инициирует массированную DoS-атаку на web-сайт SCO Group. Направление атаки Novarg/MyDooM может быть связано с недавним решением SCO Group о начале судебной тяжбы с IBM, требую
29.01.2004 SCO предложила деньги за голову автора MyDoom

SCO Group предложила вознаграждение $250 тыс. за информацию, которая могла бы помочь аресту и осуждению человека или группы лиц, участвовавших в создании вируса MyDoom. Также представители компании сообщили, что сотрудничают с ФБР и Агентством Безопасности США для выявления преступников. Как заявили в ФБР, объявленное вознаграждение вызвало ответную ре
29.01.2004 Mydoom мутировал, Сеть ожидает новой эпидемии

Ряд разработчиков антивирусного ПО сообщил об обнаружении новой версии сетевого червя Mydoom (Novarg) - Mydoom.B. Вечером 28 января поступили сообщения о случаях заражения

28.01.2004 Эпидемия Mydoom уже стоила бизнесу более $1 млрд.

Вирусная эпидемия вызванная червем Mydoom, известным также под названиями Novarg и Shimgapi, поразила более полумиллиона компьют
27.01.2004 Вирус парализовал почту меломанов

у вирусописателей. Подготовка включала в себя создание распределенной сети зараженных компьютеров. При достижении критического числа машин в эту сеть была отправлена централизованная команда рассылки Novarg. Такая технология уже была применена ранее в почтовом черве Sobig.F. Зараженные электронные письма имеют произвольный фальсифицированный адрес отправителя, 8 вариантов строки "тема", 4 в

Публикаций - 96, упоминаний - 127

Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Microsoft Corporation 25775 28
Google LLC 12690 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 8
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Sophos - SophosLabs 436 7
Yahoo! 3726 5
AltaVista Search Engine 202 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
PayPal 671 4
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Red Hat 1378 3
F-Secure 216 3
Dell Technologies Secureworks 45 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Trend Micro 651 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
CA eTrust Software 1 1
Keynote Systems 23 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Apple Inc 13156 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Check Point Software Technologies 829 1
Fujitsu 2105 1
Canalys 236 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
AOL Inc - America Online 1883 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
eBay Inc 1640 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
BB&T Corporation - Branch Banking and Trust Company - BankAtlantic - Ryan Beck & Co - Gruntal & Co 11 1
Газпром ПАО 1493 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
British Airways - British Midland International 127 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 90
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 70
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 63
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 45
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 36
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 22
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 8
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 6
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 5
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Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Microsoft Windows 16882 26
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 5
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 2
Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 11 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 2
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
Nokia Symbian OS 1411 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
Panda ActiveScan 46 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Leap-A - Oompa-A - Вредоносное ПО - сетевой червь 5 1
CodeRed - Code Red - вирус 10 1
Spamit 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Yahoo! Calendar 5 1
Microsoft SSRS - Microsoft SQL Server Resolution Service 10 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 1
Наместникова Мария 21 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
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Гостев Александр 84 2
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Архипов Константин 21 1
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Sundwall Sean - Сандволл Шон 1 1
Шипка Максим 1 1
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Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 1
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Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 5 1
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Wood Paul - Вуд Пол 4 1
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 1
Stevens Kevin - Стивенс Кевин 2 1
Eschelbeck Gerhard - Эшельбек Герхард 4 1
Мирошников Борис 63 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Dong Guo O - Донг Гуо О 1 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Европа 24964 10
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