«Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года rn Worm.Win32.Feebs.gen Hidden Data Sending 1,22% Return Email-Worm.Win32.Warezov.do Trojan.generic+Registry Access 1,20% Return Email-Worm.Win32.NetSky.x Trojan.generic 1,03% Return Email-Worm.Win32.Mydoom.m Trojan.generic 0,88% -13 Email-Worm.Win32.Zhelatin.dam (Damaged) 0,82% +2 Email-Worm.Win32.Bagle.gen Trojan.generic+Registry access 0,78% Return Net-Worm.Win32.Mytob.bt Trojan.generic

"Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались Delivery System – т.е. имитируется ошибка доставки корреспонденции. Подобный метод введения пользователя в заблуждение уже встречался раньше – в многочисленных модификациях почтового червя Win32.HLLM.MyDoom. Win32.HLLM.Limar обладает функциями обновления своих программных модулей, закачки дополнительных вредоносных программ, а также противодействия некоторым программам сетевой безопасности.

Личные данные в Сети: воровство процветает стречающиеся - Mail server report, Server report, Error, Mail Delivery System. Подобный метод введения пользователя в заблуждение уже встречался раньше – в многочисленных модификациях почтового червя MyDoom». Вирусная статистика за сентябрь 2006 года Наименование вируса % от общего количества вирусов Win32.HLLM.Beagle 17,09 Win32.HLLM.Netsky.35328 13,57 Win32.HLLM.Perf 10,63 Win32.HLLM.Nets

"Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен актически не привнёс ничего нового по сравнению с предыдущим: лидерами вирус-парада остались всё те же «действующие лица» – почтовые черви семейств - Win32.HLLM.Beagle, Win32.HLLM.Netsky и Win32.HLLM.MyDoom. Службой вирусного мониторинга компании «Доктор Веб» в течение всего месяца наблюдались периодические всплески активности распространения фишинговых писем. Наибольшие пики наблюдались в

"Лаборатория Касперского": в марте самым опасным был NetSky 48% 6 -3 Email-Worm.Win32.Zafi.d 4,47% 7 -6 Email-Worm.Win32.Zafi.b 3,86% 8 — Email-Worm.Win32.Mydoom.m 3,52% 9 +4 Email-Worm.Win32.NetSky.d 3,05% 10 +1 Email-Worm.Win32.Mydoom.l 2,

"Лаборатория Касперского": почтовые черви уступают дорогу троянцам 94% Re-entryEmail-Worm.Win32.Bagle.at 4,68% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 3,29% +1 Email-Worm.Win32.Mydoom.m 2,67% New Email-Worm.Win32.Bagle.ba 2,45% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.y 2,08% +1 Emai

MyDoom опять атакует поисковики Свежий вариант компьютерного червя MyDoom атакует такие поиковые порталы, как Google, Lycos, Yahoo и Altavista. Червь ищет адреса электронной почты на жестком диске зараженной машины и рассылает себя на найденные, используя для

«Тефлоновый» вирус неуязвим для антивирусов Как сообщила компания Cearswift, специализирующаяся на обеспечении компьютерной безопасности, новый вирус является «дальним родственником» вируса MyDoom и использует уязвимость «переполнение буфера» браузера Internet Explorer компании Microsoft. Для своего распространения вирус реализует принципиально новую, скользкую, подобно тефлону, с

Windows-машинам угрожает новый MyDoom Новая версия компьютерного червя MyDoom использует незакрытую брешь в Microsoft Internet Explorer. Об этом сообщили эксперты антивирусных компаний в понедельник. Недавно обнаруженная уязвимость в IE позволяет вирусу проникать

Хакеры ищут работу в антивирусных компаниях Авторы некоторых вариантов вируса MyDoom, оказывается, хотят начать работу в антивирусных компаниях. Изучая найденные штаммы MyDoom-U и MyDoom-V, специалисты Sophos нашли в них закодированные просьбы о трудоустрой

Потомство MyDoom угрожает Сети е-президент отдела реализации компании eTrust Software, факт, что несколько подобных разновидностей MyDoom были выпущены одна за другой, заставляет предположить вероятность подготовки более мощ

Новый вариант Mydoom распространяется через E-mail Спрециалисты антивирусной компании Panda Software обнаружили компьютерный червь Mydoom.P. Mydoom.P – это новый вариант хорошо известного червя Mydoom, распространяющийся через электронную почту с помощью собственного механизма SMTP. Новая версия червя была об

Поисковые системы пали под натиском вируса Европейские и американские сервисы поисковых систем Google, Yahoo, Altavista и Lycos были недоступны на протяжении нескольких часов в результате начавшейся эпидемии сетевого червя I-Worm.Mydoom.m (в иных классификациях I-Worm.Novarg.m). Как было отмечено в пресс-релизе компании Google, в течение 3-4 часов одноимённая поисковая система работала с некоторыми задержками, но пробле

Новый вариант MyDoom атаковал поисковые системы вателей, сообщила газета Washington Post. Так Google был недоступен в течении 4 часов. По мнению специалистов, перебой в работе поисковых систем был вызван атакой нового варианта компьютерного вируса MyDoom. Новый вариант вируса использовал поисковый портал для нахождения электронных адресов, по которым он может разослать себя. Многие пользователи отметили, что вирус пришел в виде электронн

Реинкарнация Novarg/MyDoom group 31 января , когда на следующий день он был окончательно нокаутирован DDoS-атакой червя Novarg/MyDoom и оставался отключенным весь день. Обычное время ответа сайта RIAA составляет менее по

Вирусы бьют рекорды ПозицияПозиция в прошлом месяцеНазвание% заражений 1-I-Worm.Mydoom.a69,21 2NewI-Worm.Moodown.b18,68 3-1I-Worm.Swen3,20 4NewI-Worm.Mydoom.e2,15 5-1I-Worm.Sober.c1,92 6+3I-Worm.Sobig.f0,82 7-2I-Worm.Mimail.a0,47 8-1I-Worm.Klez.h0,44 9+11I-Worm.Mima

Novarg/MyDooM: атаки на Microsoft станут серийными Действительно, Novarg/MyDoom.a запрограммирован на прекращение своего распространения 12 февраля. Тем самым обознач

Черви "новой волны" уничтожают следы MyDoom шегося в августе 2003 года. Как и его предшественник, червь пытается внушить, что он выполняет своего рода благородную миссию, очищая компьютеры от других вирусов. Несмотря на то, что Nachi.B удаляет MyDoom.A и MyDoom.B с зараженных компьютеров, пользователи за это платят высокую цену, поскольку после этого червь начинает распространяться через следующие бреши Windows:RPC DCOM (MS03-

DoomJuice: третье пришествие червя MyDoom? к же, как SQLSlammer, эксплуатировавший бреши серверов, т.е. это сетевой червь, использующий открытые порты. Он делает это путем установления соединения с портом TCP/IP 3127 зараженной машины. Вирусы MyDoom оставляют этот порт открытым в режиме ожидания для получения команд от хакеров и/или вирусов. После установки соединения DoomJuice передает команду компьютеру, зараженному MyDoom,

Novarg/MyDooM - самый разрушительный в истории В результате атаки Novarg/MyDoom корпорации, университеты и школы, большие и малые компании и организации, а также дома

Виртуальный терроризм: угроза нового времени ма, распространявшаяся через электронную почту и в файлообменной сети KaZaA, поразила более 300 тысяч компьютеров в 200 странах мира. 28 января поступили сообщения об обнаружении новой версии червя - Mydoom.B, что привело к первому срабатыванию системы оповещения о кибепреступлениях Министерства внутренней безопасности США. Обе модификации вредоносной программы содержат в себе "бэкдор"-функ

«Разумные» вирусы способны уничтожить интернет CNews.ru сутками ранее эксперты компании mi2g, еще вчера ущерб, нанесенный почтовым вирусом Novarg/MyDooM с включенным в него троянским кодом, оценивался в $3 млрд. По многочисленным оценкам,

Голова автора вируса MyDoom оценена в $500 тыс. Червь Novarg/MyDooM распространяется в сетях 170 стран и по нанесенному ущербу входит в десятку самых опас

Novarg/MyDooM: ущерб от русского вируса – $3 млрд. процесс, который инициирует массированную DoS-атаку на web-сайт SCO Group. Направление атаки Novarg/MyDooM может быть связано с недавним решением SCO Group о начале судебной тяжбы с IBM, требую

SCO предложила деньги за голову автора MyDoom SCO Group предложила вознаграждение $250 тыс. за информацию, которая могла бы помочь аресту и осуждению человека или группы лиц, участвовавших в создании вируса MyDoom. Также представители компании сообщили, что сотрудничают с ФБР и Агентством Безопасности США для выявления преступников. Как заявили в ФБР, объявленное вознаграждение вызвало ответную ре

Mydoom мутировал, Сеть ожидает новой эпидемии Ряд разработчиков антивирусного ПО сообщил об обнаружении новой версии сетевого червя Mydoom (Novarg) - Mydoom.B. Вечером 28 января поступили сообщения о случаях заражения

Эпидемия Mydoom уже стоила бизнесу более $1 млрд. Вирусная эпидемия вызванная червем Mydoom, известным также под названиями Novarg и Shimgapi, поразила более полумиллиона компьют