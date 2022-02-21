Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела За несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» медицинский сертификат по результатам теста на антитела к Covid-19 оформили более 40 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России. Чтобы получить такой сертификат, нужно сдать анализ на антитела (иммуногл

В России создают синтетические антитела для лечения рака noMIP (molecularly imprinted polymers - полимеров с молекулярными отпечатками). Такие синтетические антитела обладают трехмерной структурой, которая связывает только определенный участок молеку

Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ ой Лозанны и Университетского госпитального центра кантона Во (Швейцария) «написали» историю борьбы иммунной системы, шаг за шагом - от генома вируса до генома жертвы. Таким образом, исследоват

Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно

Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы Тромбоциты, компоненты крови, которые нужны для ее свертывания, играют важную роль в работе иммунной системы. Они отыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных

Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет ожет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ

Найден перспективный метод лечения аутоиммунных заболеваний Исследователи из Мельбурна обнаружили, что гибель клеток иммунной системы является важной гарантией отсутствия таких заболеваний, как сахарный диабет

Обнаружен ген-выключатель иммунитета Bcl11a позволит проводить разнообразные эксперименты, в частности изучение поведения человеческого иммунитета на лабораторных мышах. Кроме того, открытие может помочь в разработке эффективных

Антитела справились с лихорадкой Эбола я угроза со стороны потенциальных биотеррористов. В настоящее время не существует надежной вакцины или лечения, безопасного для человека. Ученым впервые удалось для защиты от филовирусов использовать антитела от обезьян, которые ранее выжили после введения смертельных доз филовирусов. У оставшихся в живых обезьян наблюдались чрезвычайно высокие уровни антител, которые потом были собраны уче

Найдены антитела против раковых метастаз витии метастаз, ученые вывели мышей, лишенных периостина. Им удалось это сделать при помощи особого антитела, которое, соединяясь с этим белком, делает его неработающим. В результате они обнару

Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы и молекулами – компонентами системы комплемента, являющейся одним из важнейших факторов врожденного иммунитета. В то же время, в организме генетически модифицированных мышей, не имеющих системы

Нобелевская премия за разбуженный иммунитет анн и Ральф М. Штейнман. Трое ученых разделили премию за открытия, касающиеся активации врожденного иммунитета, изучение дендритных клеток и их роли в работе адаптивного иммунитета. Эти

Микробы скрываются от иммунитета под плащом-невидимкой ые микроорганизмы пользуются еще одним механизмом, который, подобно плащу-невидимке, скрывает их от иммунной системы инфицированного человека. В поисках этого плаща-невидимки исследователи Лунд

Обнаружены универсальные антитела к гриппу унизацию против различных штаммов вируса гриппа. Они выделяли В-лимфоциты на ранних этапах развития иммунного ответа, когда спектр синтезируемых ими антител наиболее разнообразен. Результатом а

Для мониторинга иммунной системы будут использовать микрочип виде разработанного ими микрочипа, позволяющего быстро и с минимальными затратами оценить состояние иммунной системы организма путем анализа белковых биомаркеров индивидуальных иммунных клеток.

У организма есть "запасной" иммунитет Исследователи университета Калифорнии установили, что на случай непредвиденных обстоятельств иммунная система имеет в резерве план действий, обеспечивающий эффективную защиту организма о

Новый чип за 5 минут оценивает работу иммунной системы еными из Массачусетского госпиталя (MGH), позволит изучить, как белые кровяные клетки (нейтрофилы) помогают организму справиться с ожогами и другими травмами. Возможно, также удастся выяснить, почему иммунная система иногда выходит из-под контроля и провоцирует опасные воспаления. С помощью нового инструмента врачи впервые смогут отбирать нейтрофилы из малого объема крови. Это поможет предс

Аллергия на излучение: новая угроза е подсистемы организма. По мнению доктора Йоханссона, уже показана неизбежность глубокой деформации иммунной системы под воздействием бытовых источников излучения. Более того, при этом наблюдаю

Найдено средство против возбудителя сонной болезни Паразитическое простейшее трипаносома (Trypanosoma), возбудитель сонной болезни, атакует иммунную систему человека выборочно: он просто пожирает антитела. Но это удается ему до тех пор, пока он находится в движении, сообщает Spiegel. Немецким исследователем удалось найти способ влияния на движение трипаносом в крови больного. Команда би

Ученые выявили прямую связь мозга и иммунной системы Многие ученые считают, что мозг надежно защищен от иммунной системы. Новые исследования показали, что это не так, пишет Physorg. Директор и руководитель института медицинских исследований имени Фейнштейна доктор Кевин Трэйси (Kevin Tracey) расс

Создается общая модель иммунной системы cal Sciences Research Council - BBSRC) выделил грант на разработку общей модели, описывающей работу иммунной системы и всех ее компонентов. Иммунная система является одной из самых сложных сист

Найден новый способ восстановления иммунной системы организма человека у человека более эффективно справляться с инфекционными и онкологическими заболеваниями. При появлении в организме человека инородного тела (опухолевой клетки, вируса или бактерии) специальные клетки иммунной системы - фагоциты - захватывают и убивают микроб. Некоторые из фагоцитов - антигенпредставляющие клетки - "перерабатывают" инородное тело с выделением определенной части микроорганизм

Впервые обнаружена иммунная система у одноклеточного организма pa) из медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, штат Техас), ранее предполагалось, что существование иммунной системы возможно только в многоклеточных организмах. Амёба Dictyostelium discoideum,

Запущен сервис хранения «копии» иммунной системы ано-американская компания Lifeforce получила разрешение на запуск сервиса хранения запасных «копий» иммунной системы граждан США. Разрешение получено в американском Управлении по контролю за пр

Получены антитела к птичьему гриппу Агентство BBC сообщает, что международная группа ученых из Швейцарии, Вьетнама и Соединенных штатов получила антитела против птичьего гриппа. Вирус H5N1 с 2003 года унес жизни более 180 человек. Некоторые страны имеют запас вакцины против птичьего гриппа, но неизвестно, насколько эта вакцина будет эфф

У вируса ВИЧ найдено уязвимое место акцины совсем близко. Однако природа оказалась хитрее - этот фрагмент белка надежно спрятан от атак иммунной системы человека, к тому же белки вируса ВИЧ постоянно меняют конформационное состоя

Ученые приблизились к разгадке тайны смертоносного вируса орый мог сильно отличаться от всех ранее встречавшихся, а также в механизме взаимодействия вируса и иммунной системы. Эту гипотезу решил проверить профессор Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka)

Иммунная система побеждает рак зработку избирательных методов борьбы с раковыми клетками, в частности - стимулирование собственной иммунной системы больного, при котором защитные силы организма будут бороться специфически с