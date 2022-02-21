Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.02.2022
|
Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела
За несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» медицинский сертификат по результатам теста на антитела к Covid-19 оформили более 40 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России. Чтобы получить такой сертификат, нужно сдать анализ на антитела (иммуногл
|21.02.2022
|
Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19
оответствии с изменениями, внесенным в приказ Минздрава России от 12 ноябре 2021 №1053н и вступающими в силу с 21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации Пере
|29.07.2018
|
В России создают синтетические антитела для лечения рака
noMIP (molecularly imprinted polymers - полимеров с молекулярными отпечатками). Такие синтетические антитела обладают трехмерной структурой, которая связывает только определенный участок молеку
|31.10.2013
|
Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ
ой Лозанны и Университетского госпитального центра кантона Во (Швейцария) «написали» историю борьбы иммунной системы, шаг за шагом - от генома вируса до генома жертвы. Таким образом, исследоват
|24.10.2013
|
Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ
сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно
|20.06.2013
|
Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы
Тромбоциты, компоненты крови, которые нужны для ее свертывания, играют важную роль в работе иммунной системы. Они отыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных
|18.06.2013
|
Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет
ожет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ
|29.01.2013
|
Найден перспективный метод лечения аутоиммунных заболеваний
Исследователи из Мельбурна обнаружили, что гибель клеток иммунной системы является важной гарантией отсутствия таких заболеваний, как сахарный диабет
|13.12.2012
|
Обнаружен ген-выключатель иммунитета
Bcl11a позволит проводить разнообразные эксперименты, в частности изучение поведения человеческого иммунитета на лабораторных мышах. Кроме того, открытие может помочь в разработке эффективных
|19.03.2012
|
Антитела справились с лихорадкой Эбола
я угроза со стороны потенциальных биотеррористов. В настоящее время не существует надежной вакцины или лечения, безопасного для человека. Ученым впервые удалось для защиты от филовирусов использовать антитела от обезьян, которые ранее выжили после введения смертельных доз филовирусов. У оставшихся в живых обезьян наблюдались чрезвычайно высокие уровни антител, которые потом были собраны уче
|08.12.2011
|
Найдены антитела против раковых метастаз
витии метастаз, ученые вывели мышей, лишенных периостина. Им удалось это сделать при помощи особого антитела, которое, соединяясь с этим белком, делает его неработающим. В результате они обнару
|01.11.2011
|
Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы
и молекулами – компонентами системы комплемента, являющейся одним из важнейших факторов врожденного иммунитета. В то же время, в организме генетически модифицированных мышей, не имеющих системы
|03.10.2011
|
Нобелевская премия за разбуженный иммунитет
анн и Ральф М. Штейнман. Трое ученых разделили премию за открытия, касающиеся активации врожденного иммунитета, изучение дендритных клеток и их роли в работе адаптивного иммунитета. Эти
|23.08.2011
|
Микробы скрываются от иммунитета под плащом-невидимкой
ые микроорганизмы пользуются еще одним механизмом, который, подобно плащу-невидимке, скрывает их от иммунной системы инфицированного человека. В поисках этого плаща-невидимки исследователи Лунд
|01.08.2011
|
Обнаружены универсальные антитела к гриппу
унизацию против различных штаммов вируса гриппа. Они выделяли В-лимфоциты на ранних этапах развития иммунного ответа, когда спектр синтезируемых ими антител наиболее разнообразен. Результатом а
|01.06.2011
|
Для мониторинга иммунной системы будут использовать микрочип
виде разработанного ими микрочипа, позволяющего быстро и с минимальными затратами оценить состояние иммунной системы организма путем анализа белковых биомаркеров индивидуальных иммунных клеток.
|27.12.2010
|
У организма есть "запасной" иммунитет
Исследователи университета Калифорнии установили, что на случай непредвиденных обстоятельств иммунная система имеет в резерве план действий, обеспечивающий эффективную защиту организма о
|09.09.2010
|
Новый чип за 5 минут оценивает работу иммунной системы
еными из Массачусетского госпиталя (MGH), позволит изучить, как белые кровяные клетки (нейтрофилы) помогают организму справиться с ожогами и другими травмами. Возможно, также удастся выяснить, почему иммунная система иногда выходит из-под контроля и провоцирует опасные воспаления. С помощью нового инструмента врачи впервые смогут отбирать нейтрофилы из малого объема крови. Это поможет предс
|18.05.2009
|
Аллергия на излучение: новая угроза
е подсистемы организма. По мнению доктора Йоханссона, уже показана неизбежность глубокой деформации иммунной системы под воздействием бытовых источников излучения. Более того, при этом наблюдаю
|02.11.2007
|
Найдено средство против возбудителя сонной болезни
Паразитическое простейшее трипаносома (Trypanosoma), возбудитель сонной болезни, атакует иммунную систему человека выборочно: он просто пожирает антитела. Но это удается ему до тех пор, пока он находится в движении, сообщает Spiegel. Немецким исследователем удалось найти способ влияния на движение трипаносом в крови больного. Команда би
|25.10.2007
|
Ученые выявили прямую связь мозга и иммунной системы
Многие ученые считают, что мозг надежно защищен от иммунной системы. Новые исследования показали, что это не так, пишет Physorg. Директор и руководитель института медицинских исследований имени Фейнштейна доктор Кевин Трэйси (Kevin Tracey) расс
|11.10.2007
|
Создается общая модель иммунной системы
cal Sciences Research Council - BBSRC) выделил грант на разработку общей модели, описывающей работу иммунной системы и всех ее компонентов. Иммунная система является одной из самых сложных сист
|14.08.2007
|
Найден новый способ восстановления иммунной системы организма человека
у человека более эффективно справляться с инфекционными и онкологическими заболеваниями. При появлении в организме человека инородного тела (опухолевой клетки, вируса или бактерии) специальные клетки иммунной системы - фагоциты - захватывают и убивают микроб. Некоторые из фагоцитов - антигенпредставляющие клетки - "перерабатывают" инородное тело с выделением определенной части микроорганизм
|03.08.2007
|
Впервые обнаружена иммунная система у одноклеточного организма
pa) из медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, штат Техас), ранее предполагалось, что существование иммунной системы возможно только в многоклеточных организмах. Амёба Dictyostelium discoideum,
|22.06.2007
|
Запущен сервис хранения «копии» иммунной системы
ано-американская компания Lifeforce получила разрешение на запуск сервиса хранения запасных «копий» иммунной системы граждан США. Разрешение получено в американском Управлении по контролю за пр
|29.05.2007
|
Получены антитела к птичьему гриппу
Агентство BBC сообщает, что международная группа ученых из Швейцарии, Вьетнама и Соединенных штатов получила антитела против птичьего гриппа. Вирус H5N1 с 2003 года унес жизни более 180 человек. Некоторые страны имеют запас вакцины против птичьего гриппа, но неизвестно, насколько эта вакцина будет эфф
|22.02.2007
|
У вируса ВИЧ найдено уязвимое место
акцины совсем близко. Однако природа оказалась хитрее - этот фрагмент белка надежно спрятан от атак иммунной системы человека, к тому же белки вируса ВИЧ постоянно меняют конформационное состоя
|22.01.2007
|
Ученые приблизились к разгадке тайны смертоносного вируса
орый мог сильно отличаться от всех ранее встречавшихся, а также в механизме взаимодействия вируса и иммунной системы. Эту гипотезу решил проверить профессор Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka)
|10.11.2006
|
Иммунная система побеждает рак
зработку избирательных методов борьбы с раковыми клетками, в частности - стимулирование собственной иммунной системы больного, при котором защитные силы организма будут бороться специфически с
