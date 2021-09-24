Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФПИ
Фонд перспективных исследований
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 94
ФПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карамов Сергей 2 2
|Путин Владимир 1828 2
|Горьков Сергей 17 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Янковский Александр 4 1
|Кононов Алексей 2 1
|Гонноченко Алексей 6 1
|Якунин Александр 43 1
|Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
|Yang Kai - Янг Кай 1 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
|Григорьев Андрей 17 1
|Березин Илья 1 1
|Беседин Илья 1 1
|Дьяконов Иван 2 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Рязанов Валерий 3 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Дуб Алексей 1 1
|Осоченко Евгений 7 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мантуров Денис 56 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Повалко Александр 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768162, в очереди разбора - 671846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768162, в очереди разбора - 671846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru