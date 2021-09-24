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ФПИ
Фонд перспективных исследований


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 4
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
02.10.2019 В России заработал первый прототип квантового компьютера 1
01.08.2019 «Росэлектроника» проведен соревнования «Радиофест-2019» 2
18.06.2019 «Инфосистемы Джет» построила нейросеть, выявляющую сетевые атаки для Фонда перспективных исследований 3
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта 1
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 2
23.11.2018 Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи 1
21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом 2
05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз 2
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 4
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера 2
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 6
15.02.2018 В России сформирован консорциум для создания многокубитного квантового компьютера 2
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 1
22.12.2017 Сбербанк поддержит разработчиков ПО для антропоморфного робота Федора 2
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
03.10.2017 ВЭБ создает сетевую площадку для разработчиков и потребителей квантовых технологий 3
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 1
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 2
19.04.2017 «Росэлектроника» создает производство медицинских нанороботов в Сибири 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
11.04.2017 В России будет создано первое промышленное оборудование для квантовых коммуникаций 2
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ 1
19.01.2017 В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий» 1
29.06.2016 Российская САПР-платформа «Гербарий» раздает данные своих пользователей всем желающим 2
21.06.2016 Открыт доступ к порталу проекта «Гербарий» по разработке инженерной платформы и единой среды инженерного ПО 2
07.06.2016 ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров 2
20.04.2016 «Ростех» запускает интернет-магазин модулей для САПР 4
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
03.06.2015 «Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы 3
29.05.2015 Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику 1
07.04.2015 ОПК создаст программную платформу для импортонезависимого софта 2
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
19.12.2014 Российские разработчики «железа» выходят за пределы закона Мура 1
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 2
26.09.2014 Фонд перспективных исследований подвел итоги конкурса распознавания изображений 2

Публикаций - 52, упоминаний - 94

ФПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 7
IBM 3557 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11168 3
Intel Corporation 4204 3
Рексофт - Reksoft 202 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Национальная квантовая лаборатория 8 1
Наука и инновации АО 6 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Samsung Electronics 5730 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
АйТи 753 1
Ланит ГК 1160 1
HTC Corporation 1199 1
Инфосистемы Джет 675 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Alibaba Group 298 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Phystech Ventures 11 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Новатэк 27 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Транснефть 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 114 1
Роснефть НК 367 1
Северсталь ПАО 204 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром ПАО 524 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роснано 456 1
Правительство РФ 2208 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 14 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
3D-печать 135 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 9
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Карамов Сергей 2 2
Путин Владимир 1828 2
Горьков Сергей 17 1
Шмулевич Марк 79 1
Янковский Александр 4 1
Кононов Алексей 2 1
Гонноченко Алексей 6 1
Якунин Александр 43 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
Yang Kai - Янг Кай 1 1
Булатов Кирилл 18 1
Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
Григорьев Андрей 17 1
Березин Илья 1 1
Беседин Илья 1 1
Дьяконов Иван 2 1
Юнусов Руслан 16 1
Алексеев Сергей 5 1
Рязанов Валерий 3 1
Ковальчук Михаил 10 1
Дуб Алексей 1 1
Осоченко Евгений 7 1
Наквасин Сергей 13 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шойгу Сергей 59 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Никифоров Николай 1126 1
Мантуров Денис 56 1
Гарбук Сергей 16 1
Повалко Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Япония 2811 2
Европа 3788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Анапа 84 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Свердловская область 807 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Проектный офис 16 1
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence - Международные стандарты в области "искусственного интеллекта" 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
FT - Financial Times 247 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАН - Российская академия наук 317 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 2
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Tohoku University - Университет Тохоку 4 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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