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Вакштейн Максим
УПОМИНАНИЯ
Вакштейн Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ЯКласс 68 1
|Гепатера - Hepatera 46 1
|Рапид Био 102 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
|Плясунов Юрий 10 2
|Броницкий Тимур 2 1
|Аветисян Арутюн 39 1
|Пучков Владимир 7 1
|Сауров Александр 2 1
|Слышкин Василий 129 1
|Шевченко Владимир 148 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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