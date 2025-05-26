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Вакштейн Максим


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов 1
13.10.2023 МСП в сфере микроэлектроники получат гранты до 50 млн руб. от «Сколково» и Минпромторга 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Вакштейн Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат 3 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 116 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Центр микроэлектроники 24 1
Эремекс - Eremex 13 1
С-Инновации 45 1
VisionLabs - ВижнЛабс 228 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 165 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЯКласс 68 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 69 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3822 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Плясунов Юрий 10 2
Броницкий Тимур 2 1
Аветисян Арутюн 39 1
Пучков Владимир 7 1
Сауров Александр 2 1
Слышкин Василий 129 1
Шевченко Владимир 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 514 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3201 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 184 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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