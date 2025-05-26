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ТГУ ИХТЦ Инжиниринговый химико-технологический центр


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов 1
23.03.2023 Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3396 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1720 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Япония 13370 1
Южная Корея - Республика 6728 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 990 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2071 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 159 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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