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ТГУ ИХТЦ Инжиниринговый химико-технологический центр
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов 1
|23.03.2023
|Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники 1
ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
|ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
|Япония 13370 1
|Южная Корея - Республика 6728 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
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