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На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов

В Томске заработало производство отечественного электролита. Это первое в стране производство такого плана. Установка предназначена для получения органического электролита для суперконденсаторов и способна выпускать до 6,5 кг материала за один производственный цикл.

Иностранный электролит не нужен

В конце мая 2025 г. состоялся запуск первого в России производства отечественного органического электролита. Он предназначен для применения в суперконденсаторах.

Установка расположена в Томске и разработана сотрудниками Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университета (ТГУ). Об этом говорится на сайте университета.

Поддержку в развитии проекта оказал Фонд перспективных исследований (ФПИ).

ТГУ входит в пятерку участников проекта по созданию отечественных суперконденсаторов на базе компании «Элеконд» в Удмуртии. Сами суперконденсаторы предназначены для генерации очень мощных, но при этом кратковременных энергетических импульсов. Как сообщал CNews, ученые во многих странах мира, в том числе и в России, видят в них альтернативу современным аккумуляторам, в особенности литиевым.

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Hilary Halliwell / Pexels
Бытует мнение, что суперконденсаторы способны вытеснить с рынка классические элементы питания

По словам директора Инжинирингового химико-технологического центра Алексея Князева, суперконденсаторы могут применяться «для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной техники, авиационной техники, локомотивах и т. д.» «Сразу после запуска установка выйдет в режим первых наработок электролита. За один производственный цикл она может синтезировать 6,5 килограммов продукции», – добавил он.

Рост импортонезависимости

В ТГУ уверены, что запуск производства отечественного электролита, который в дальнейшем станет частью российских суперкондесаторов, в положительном ключе влияет на рост числа возможностей, которые есть у России по целому ряду направлений. Это и традиционная энергетика, и альтернативная энергетика, а также всевозможные электронные устройства и даже транспорт.

Например, отечественный электролит пригодится при производстве мощных аккумуляторных систем, отметили представители ТГУ.

«Мы видим позитивный опыт разработки масштабируемой технологии получения ключевых компонентов для производства суперконденсаторов с уникальными характеристиками. Отмечу, что в проекте использованы отечественные инновационные материалы», – сказал генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн. О каких именно инновационных материалах шла речь, Вакштейн не уточнил.

Дальше будет больше

Одним только производством органического электролита в России Инжиниринговый химико-технологический центр ограничиваться не намерен. В его планы на 2025 г. входит запуск 12 различных химических производств.

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У них будет два общих фактора. Первый – все они расположатся исключительно на территории промышленного парка Томской области. Второй фактор – все 12 химпроизводств будут так или иначе связаны с отраслью микроэлектроники.

Как отметили в ТГУ, в настоящее время значительная часть этих разработок находится «в высокой степени технологической готовности». В их числе – производство особо чистого бромистого водорода и тетракис(диметиламино)титана – оба химэлемента используются при производстве микроэлектроники.

Геннадий Ефремов

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