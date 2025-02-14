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Элеконд

Элеконд


14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии 1
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома» 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 4
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект 7

Публикаций - 4, упоминаний - 13

Элеконд и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Радиоприбор Альметьевский Завод 1 1
Радио-Сервис НПФ 1 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
УВЗ - УралВагонЗавод НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Планета ОКБ 4 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
Волна НПО Завод 1 1
Орбита 292 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
РТИ 145 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 16 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3027 2
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4187 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1650 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14430 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3762 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 42 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Фомина Алена 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 50 2
Россия - СФО - Иркутская область 1102 1
Южная Корея - Республика 6659 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 1
Китай - Тайвань 3995 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 856 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
Япония 13303 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1375 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6722 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2400 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5793 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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