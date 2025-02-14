Россия ПФО Удмуртия Сарапул
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртеев Сергей 6 5
|Соловьев Александр 93 5
|Перешеин Владимир 9 2
|Путин Владимир 3187 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Орловский Виктор 380 1
|Терещенко Денис 88 1
|Иванов Алексей 132 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Котов Егор 1 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Шикинов Александр 21 1
|Красовский Александр 29 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Терещенко Павел 19 1
|Мазанов Андрей 6 1
|Баранов Андрей 9 1
|Лейбов Роман 7 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Саватин Максим 5 1
|Ралкова Нелли 1 1
|Ермолаев Сергей 1 1
|Баранов Антон 9 1
|Хромов Игорь 5 1
|Шакиров Ильшат 1 1
|Данилов Виктор 2 1
|Ковганко Станислав 1 1
|Колчерина Жанна 1 1
|Травин Вадим 2 1
|Нигматуллин Фарид 4 1
|Davies John - Дэйвис Джон 4 1
|Chase Steve - Чейз Стив 7 1
|Davies John - Дэвис Джон 14 1
|Morris Sandra - Моррис Сандра 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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