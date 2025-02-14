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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Удмуртия Сарапул

Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул


14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии 2
04.10.2024 Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 3
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 1
26.03.2024 От скверов до музеев: где в Удмуртии выросла скорость 4G 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
21.12.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске 1
24.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в крупных городах Удмуртии 1
13.09.2023 «Мегафон»: в городах и селах Удмуртии увеличилось потребление интернета 1
24.10.2022 В Удмуртии открылся первый в республике центр кибербезопасности 2
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома» 1
07.06.2018 Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект 1
12.08.2015 МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья 1
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
16.07.2014 Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС 1
05.02.2014 МТС расширила сеть LTE в Удмуртии 1
14.10.2013 «Ростелеком» расширил охват сети FTTB в Удмуртии 1
23.09.2013 МТС запустила собственную сеть LTE в Удмуртии 1
19.09.2013 Андрей Прокошев - Гражданам Удмуртской Республики в электронном виде доступно более 100 услуг 1
29.04.2013 Владимир Перешеин: Число региональных приложений на УЭК будет расширяться 1
13.03.2013 Жители Удмуртии получат первые 149 УЭК 1
13.12.2011 «Ростелеком» приступил к переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике 1
21.10.2011 МТС увеличила покрытие сети 3G в Удмуртской Республике на 70% за 9 месяцев 1
23.09.2011 МТС построила корпоративную сеть связи для Удмуртстата с использованием конвергентных технологий 1
23.05.2011 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам 1
14.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Сарапуле 1
16.07.2008 Подросток покончил с собой из-за отсутствия интернета 1
15.07.2008 Подросток повесился из-за интернета 1
03.07.2008 «Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне 1
08.10.2007 «Ижторгметалл» управляет бизнесом вместе «1С:Предприятие 8» 1
04.10.2007 «1С:Предприятие 8» помогает рассчитывать квартплату для удмуртских семей 2
28.04.2005 "Ранний" WiMAX охватывает Москву 1
11.01.2005 ТНК-ВР построила корпоративную pre-WiMAX сеть в Удмуртии 1
23.12.2004 WiMAX обосновался в России 1
02.12.2004 Крупнейшая европейская сеть pre-WiMAX развернута в Удмуртии 1
29.10.2004 "Скай Линк" развернул сеть IMT-MC-450 в Удмуртии 1

Публикаций - 50, упоминаний - 55

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 11
МегаФон 8922 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 6
Ростелеком 9738 4
Airspan Networks 27 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 2
Intel Corporation 12214 2
8259 2
Цифра ГК 2435 2
Kometa - Комета 156 2
Элеконд 4 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 2
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 17 2
Motorola - NextNet Wireless 11 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Huawei 3946 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
Fujitsu 2042 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Huawei Technologies 399 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Элтел Нетворкс 57 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн - Ижсвязьинвест 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 12 1
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
Черемушки 57 1
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Комбарко 3 1
Уральский трастовый банк 4 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 34 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8254 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7751 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3453 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 4
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 3
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 507 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 447 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
МТС 3G-сеть 116 1
Ceragon FibeAir 6 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 586 1
VideoMatrix - Vmx SILA 4 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 1
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Соловьев Александр 93 5
Перешеин Владимир 9 2
Путин Владимир 3187 1
Рейман Леонид 1051 1
Орловский Виктор 380 1
Терещенко Денис 88 1
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Шакиров Ильшат 1 1
Данилов Виктор 2 1
Ковганко Станислав 1 1
Колчерина Жанна 1 1
Травин Вадим 2 1
Нигматуллин Фарид 4 1
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Davies John - Дэвис Джон 14 1
Morris Sandra - Моррис Сандра 4 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2400 2
Дача - дачники 830 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1375 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4843 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5988 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1261 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 721 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 28 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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