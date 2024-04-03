Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

В южных районах Удмуртии запустили новые объекты связи

«МегаФон» построил базовые станции в шести южных районах Удмуртии — Алнашском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Малопургинском и Сарапульском. Для 3,5 тыс. жителей в небольших населенных пунктах сигнал связи стал более устойчивым, а скорость мобильного интернета увеличилась на 15-20%. Также инженеры оператора запустили новые телеком-объекты в Можге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современные базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что дает одновременно широкую зону покрытия и скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться единым порталом госуслуг, общаться в популярных мессенджерах и соцсетях, смотреть видеоконтент в онлайн режиме. Также после запуска нового телеком-оборудования расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающей пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Новое покрытие появилось на юге региона в населенных пунктах, где в основном проживают от 100 до 500 человек. Специалисты оператора запустили базовые станции для жителей следующих поселений: Алнашский район д. Сям-Какси; Завьяловский район: д. Русский Вожой, д. Вожой; Каракулинский район: д. Пинязь; Кизнерский район: д. Синяр-Бодья, д. Удмуртский Сарамак, д. Ягул; Малопургинский район: с. Яган; Сарапульский район: д. Пастухово.

Новое качество мобильной связи в Можге почувствуют жители микрорайона Компрессорный, а также водители и пассажиры на региональном участке трассы М-7, проходящей через город.

«В Удмуртии мы работаем над развитием инфраструктуры связи в трех направлениях. В рамках собственных инвестиционных проектов запускаем новые объекты там, где необходимо существенное повышение качества связи, и параллельно с этим модернизируем действующую сеть для увеличения 4G-покрытия и скорости доступа в интернет. Также активно взаимодействуем с профильным министерством в рамках выполнения федеральных проектов. Благодаря такому подходу сокращается количество «белых пятен» на карте Удмуртии и все больше жителей небольших поселений получают современные телеком-услуги», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России
Телеком

***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Запущена первая в мире коммерческая сеть 5.5G. Скорость относительно 5G вырастет десятикратно

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще