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Россия Завьяловский район



20.12.2024 Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом 1
20.09.2024 Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии 1
11.07.2024 «МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска 1
06.05.2024 Весенние улучшения: в двух районах Ижевска выросла территория 4G 2
03.04.2024 В южных районах Удмуртии запустили новые объекты связи 2
01.02.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети 37 поселений Удмуртии 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
18.12.2023 85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г. 1
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии 1
30.08.2023 «Мегафон» улучшил связь в 12 районах Удмуртии 2
03.05.2023 Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии 1
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
12.08.2015 МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья 1
06.08.2015 МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 2
21.10.2011 МТС увеличила покрытие сети 3G в Удмуртской Республике на 70% за 9 месяцев 1
03.09.2007 МТС расширили зону покрытия сети в Алтайском крае 2

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
USB modem - USB модем 303 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МТС 3G-сеть 116 1
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Путин Владимир 3171 2
Куртеев Сергей 6 2
Меджитов Тимур 85 1
Левин Дмитрий 43 1
Чайковский Пётр 11 1
Фоминов Михаил 4 1
Занько Мария 22 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Дача - дачники 815 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
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