Россия Завьяловский район
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 10
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
|МТС 3G-сеть 116 1
|Соловьев Александр 91 6
|Путин Владимир 3171 2
|Куртеев Сергей 6 2
|Меджитов Тимур 85 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Фоминов Михаил 4 1
|Занько Мария 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.