Россия ПФО Удмуртия Малопургинский район Малая Пурга


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет 1
24.07.2025 «МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии 1
21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 2
03.04.2024 В южных районах Удмуртии запустили новые объекты связи 2
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 2
18.12.2023 85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г. 1
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии 1
30.08.2023 «Мегафон» улучшил связь в 12 районах Удмуртии 2
03.05.2023 Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии 1
05.04.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в туристических местах Удмуртии 1
29.10.2004 "Скай Линк" развернул сеть IMT-MC-450 в Удмуртии 1
20.04.2004 "МегаФон" расширил покрытие в Удмуртии 1
01.11.2000 МТС ввела в эксплуатацию сеть GSM 900 в Республике Удмуртия 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9912 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Huawei Technologies 404 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 2
Комбарко 3 1
ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9333 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8809 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 247 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
Соловьев Александр 106 8
Меджитов Тимур 85 2
Путин Владимир 3352 2
Фоминов Михаил 4 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 18 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 8
Россия - Завьяловский район 16 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 10 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 7 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 6
Россия - РФ - Российская федерация 157000 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 13 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазовский район 7 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Европа 24639 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 6 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1569 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2199 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1209 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1864 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 1
