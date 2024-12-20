Россия ПФО Удмуртия Кезский район Кез
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 10
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
|ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
|Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
|Соловьев Александр 91 10
|Меджитов Тимур 85 3
|Фоминов Михаил 4 2
|Путин Владимир 3171 1
|Куртеев Сергей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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