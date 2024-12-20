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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Удмуртия Кезский район Кез

Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез


20.12.2024 Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом 1
20.09.2024 Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 2
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 1
20.02.2024 На родине пельменя и бесермян заработали новые объекты связи 2
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 2
12.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети северные поселения Удмуртии 1
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии 1
17.05.2023 Мобильный интернет впервые появился в 17 селах и деревнях Удмуртии 1
03.05.2023 Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии 1
05.04.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в туристических местах Удмуртии 1
21.10.2011 МТС увеличила покрытие сети 3G в Удмуртской Республике на 70% за 9 месяцев 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
USB modem - USB модем 303 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Соловьев Александр 91 10
Меджитов Тимур 85 3
Фоминов Михаил 4 2
Путин Владимир 3171 1
Куртеев Сергей 6 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 17 9
Россия - Завьяловский район 16 6
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 39 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 8 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 45 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазовский район 7 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 49 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 7 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 5 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 2
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Дача - дачники 815 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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