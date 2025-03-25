«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии

«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии. Оператор обеспечил мобильную связь и интернет в небольших населенных пунктах Удмуртии. Жители Кезского района, проживающие в селе Ключи, деревнях Дырпа и Камыжево, смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 45 Мбит/с. Этого достаточно, как для общения в мессенджерах, так и для быстрой загрузки и просмотра «тяжелого» видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мобильный сигнал и 4G-интернет запущен в трех населенных пунктах Кезского района, где проживает от 100 до 200 человек. Жители также смогут пользоваться возможностями технологии VoLTE. Благодаря ее применению голосовое соединение происходит быстрее, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом можно, не прерывая звонок, загружать файлы в интернете.

Как показывают обезличенные аналитические данные, жители населенных пунктов, где появилось 4G-покрытие, активно пользуются цифровыми сервисами. Чаще всего абоненты общаются и узнают новое в соцсетях, смотрят ролики на видеоплатформах и пробуют возможности онлайн-кинотеатров. На эти ресурсы сейчас приходится около 75% генерируемого трафика. Среди мессенджеров сельчане отдают предпочтение Telegram, сервис лидирует по объему передачи данных в этой категории.

«Помимо улучшения качества связи, запуск мобильного интернета в сельских районах открывает новые перспективы для развития местной инфраструктуры. Жители могут использовать дистанционные образовательные платформы, местные предприниматели развивать бизнес в сети, расширяя рынок сбыта продукции и услуг. С начала года мы построили и модернизировали телеком-объекты, которые обеспечивают мобильным интернетом около трех тыс. жителей сельских территорий. Это способствует укреплению экономической стабильности региона и улучшению качества жизни населения», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.