Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соловьев Александр
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Публикаций - 61, упоминаний - 67
Соловьев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 47
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
|Microsoft Corporation 11127 2
|AT Consulting Восток 23 1
|Лига Цифровой Экономики 30 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
|SAP SE 3216 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 7
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
|РЖД - Российские железные дороги 1081 4
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
|AliExpress 275 1
|Wildberries 128 1
|Avito - Авито 171 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
|Альфа-Банк 1127 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
|Яндекс.Маркет 439 1
|ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
|Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
|Калинин Андрей 15 4
|Высоцкий Владимир 7 1
|Христенко Павел 11 1
|Ускова Ольга 128 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Гусев Сергей 22 1
|Чирков Алексей 1 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
|АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
|ТГУ - Томский государственный университет 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766397, в очереди разбора - 670082.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766397, в очереди разбора - 670082.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru