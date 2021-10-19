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Соловьев Александр


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
27.10.2020 Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации 2
03.08.2020 «AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода 1
14.06.2016 ТТК предоставил услуги связи банку «Российский капитал» в Новосибирске 1
03.02.2016 ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету 1
14.01.2016 ТТК в 10 раз увеличил пропускную способность канала связи для банка «Акцепт» в Новосибирске 1
24.12.2015 Более 85% абонентов ТТК в Западной Сибири пользуются интернетом на скорости свыше 25 Мбит/c 1
21.10.2015 ТТК продлил контракт с администрацией Анжеро-Судженска Кемеровской области 1
19.10.2015 ТТК подключил к интернету Омскую макаронную фабрику 1
05.10.2015 ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке 1
21.09.2015 ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово 1
27.08.2015 ТТК предоставил канал связи для трансляции Дня шахтера в Кемеровской области 1
24.08.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи шахте «Юбилейная» в Новокузнецке 1
12.08.2015 ТТК продлил контракт с мэрией Томска 1
28.07.2015 Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов 2
15.07.2015 ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке 1
01.07.2015 ТТК продлил контракт с «Оборонэнергосбытом» на предоставление услуг связи 1
25.06.2015 ТТК продлил контракт с «Клиническим консультативно-диагностическим центром» в Кемерове 1
23.06.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Сибирскому хлебу» в Новокузнецке 1
22.06.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири 1
15.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Администрации Куйбышевского района Новосибирской области 1
27.04.2015 ТТК подключил АлтГУ к университетской компьютерной сети России 1
09.04.2015 ТТК продлил контракт с Законодательной Думой Томской области 1
02.04.2015 ТТК обеспечил дальней связью Министерство строительства Новосибирской области 1
27.03.2015 «ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше 1
30.10.2014 ТТК предоставил доступ в интернет Омскому государственному историко-краеведческому музею 1
25.09.2014 ТТК выиграл аукцион Управления на транспорте МВД России по СФО 1
29.01.2014 ТТК увеличил технический охват сети связи в Омске 1
24.12.2013 ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка 1
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 1
11.09.2013 «ТТК-Западная Сибирь» реализовал проект «Безопасная школа» в Северске Томской области 1
28.08.2013 ТТК начал предоставлять услуги местной телефонной связи в Ленинске-Кузнецком 1
06.08.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» за 2012 г. будет направлена на развитие сетей связи 1
22.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новокузнецке 1

Публикаций - 61, упоминаний - 67

Соловьев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Microsoft Corporation 11127 2
AT Consulting Восток 23 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
SAP SE 3216 1
Газпромбанк - ГПБ 693 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
AliExpress 275 1
Wildberries 128 1
Avito - Авито 171 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта России ПАО 1574 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Яндекс.Маркет 439 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Калинин Андрей 15 4
Высоцкий Владимир 7 1
Христенко Павел 11 1
Ускова Ольга 128 1
Кузнецов Сергей 82 1
Гусев Сергей 22 1
Чирков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
Россия - СФО - Новосибирск 1975 9
Россия - Западная Сибирь 128 9
Россия - Кемеровская область 469 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Восточная Европа 1682 6
Россия - Новокузнецк 176 5
Россия - Омск 630 3
Россия - Томская область 421 2
Россия - Кемерово 311 2
Россия - Сибирь 878 1
Россия - Омская область 384 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Междуреченск 27 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766397, в очереди разбора - 670082.
Создано именных указателей - 46354.
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