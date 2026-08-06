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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Александр

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «МегаФон» открыл новые возможности связи для жителей Усть-Сарапулки 1
22.07.2026 Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз 1
14.07.2026 «МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии 1
24.06.2026 «МегаФон» увеличил покрытие на региональной трассе в Удмуртии 1
02.06.2026 «МегаФон» запустил покрытие еще для 20 тыс. жителей Удмуртии 1
25.05.2026 «МегаФон» расширил сеть в Удмуртии 1
12.05.2026 В Удмуртии сеть «МегаФона» приросла новыми селами 1
22.04.2026 Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки 1
14.04.2026 Ловит от квартиры до садового участка — инженеры расширили телеком-покрытие в Ижевске 1
11.03.2026 В России создали платформу для объединения разрозненных ИТ-систем бизнеса и государства 1
27.02.2026 «МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии 1
10.02.2026 «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал на северо-востоке Воткинска 1
26.01.2026 «МегаФон» обновил инфраструктуру у биатлонного комплекса в Ижевске 1
17.12.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру в северной части Ижевска 1
12.12.2025 Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет 1
14.11.2025 В выходные – в интернет: жители двух деревень Удмуртии впервые вышли в онлайн 1
27.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в жилом массиве Воткинска 1
29.09.2025 «МегаФон» усилил мобильный сигнал в домах и парках Воткинска 1
29.08.2025 «МегаФон» улучшил связь на родине Чайковского 1
22.08.2025 «МегаФон» улучшил связь для новоселов Ижевска 1
30.07.2025 «МегаФон» расширил покрытие в двух районах Воткинска 1
24.07.2025 «МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии 1
27.05.2025 Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее 1
21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии 1
02.04.2025 В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона» 1
25.03.2025 «МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии 1
12.03.2025 «МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии 1
14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии 1
24.01.2025 Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с 1
20.12.2024 Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом 1
23.10.2024 В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей 1
07.10.2024 «МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя 1
20.09.2024 Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 1
11.07.2024 «МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска 1
20.06.2024 В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам 1
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 1
06.05.2024 Весенние улучшения: в двух районах Ижевска выросла территория 4G 1
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах 1
03.04.2024 В южных районах Удмуртии запустили новые объекты связи 1

Публикаций - 120, упоминаний - 125

Соловьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 54
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 49
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
9594 7
Schneider Electric 614 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
Rimini Street 77 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Такском - Taxcom 256 7
Центр2М - Center2М 67 7
Ситилабс 44 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Технологии скоринга 8 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
SAP SE 5601 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Telegram Group 2940 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
Selectel - Селектел 544 1
Почта России ПАО 2370 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Абсолют Банк 249 7
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 7
OKS Group 51 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 7
Казахмыс - Kazakhmys 52 7
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 5
Фаберлик - Faberlic 115 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 4
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 4
Альфа-Банк 1979 3
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Томска 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
SBI Bank Свой круг 31 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Kaspersky Crystal 17 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
МегаФон - МегаКино 13 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Microsoft Windows 16882 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Apple iPhone 6 4861 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Шадаев Максут 1210 8
Заянц Илья 57 7
Хлебников Игорь 17 7
Аксаков Анатолий 163 7
Натрусов Артем 313 7
Петров Михаил 139 7
Трофимова Людмила 50 7
Каюмов Шамиль 53 7
Прохорова Алла 66 7
Чаркин Евгений 317 7
Богданов Кирилл 112 7
Дьяченко Валерий 96 7
Абакумов Евгений 227 7
Халматов Максим 64 7
Белоусов Максим 109 7
Шипов Савва 102 7
Бойко Елена 152 7
Урьяс Вадим 98 7
Клепиков Алексей 121 7
Сотин Денис 216 7
Иванов Алексей 163 7
Слышкин Василий 129 7
Карпов Иван 79 7
Семенихин Игорь 56 7
Нестеров Алексей 175 7
Савкин Владимир 40 7
Степченков Максим 65 7
Сыкулев Андрей 85 7
Гревцев Александр 31 7
Онищенко Владислав 98 7
Соловьев Алексей 97 7
Васильев Владислав 59 7
Мискевич Евгений 50 7
Ямщиков Владимир 51 7
Генкина Екатерина 43 7
Вахнин Павел 53 7
Евраев Михаил 266 7
Лебедев Антон 53 7
Рубин Адар 47 7
Платонов Михаил 42 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 57
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 48
Россия - РФ - Российская федерация 166167 42
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 40
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 19
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 53 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 64 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 14 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 20 12
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 12
Россия - Завьяловский район 18 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Малопургинский район - Малая Пурга 15 10
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 11 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
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Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 31 4
Россия - СФО - Алтайский край - Алейск 18 4
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 7 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 12
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 7
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
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Образование в России 2893 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 7 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет - 9 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
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АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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