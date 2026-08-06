Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 120, упоминаний - 125
Соловьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
|Шадаев Максут 1210 8
|Заянц Илья 57 7
|Хлебников Игорь 17 7
|Аксаков Анатолий 163 7
|Натрусов Артем 313 7
|Петров Михаил 139 7
|Трофимова Людмила 50 7
|Каюмов Шамиль 53 7
|Прохорова Алла 66 7
|Чаркин Евгений 317 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Дьяченко Валерий 96 7
|Абакумов Евгений 227 7
|Халматов Максим 64 7
|Белоусов Максим 109 7
|Шипов Савва 102 7
|Бойко Елена 152 7
|Урьяс Вадим 98 7
|Клепиков Алексей 121 7
|Сотин Денис 216 7
|Иванов Алексей 163 7
|Слышкин Василий 129 7
|Карпов Иван 79 7
|Семенихин Игорь 56 7
|Нестеров Алексей 175 7
|Савкин Владимир 40 7
|Степченков Максим 65 7
|Сыкулев Андрей 85 7
|Гревцев Александр 31 7
|Онищенко Владислав 98 7
|Соловьев Алексей 97 7
|Васильев Владислав 59 7
|Мискевич Евгений 50 7
|Ямщиков Владимир 51 7
|Генкина Екатерина 43 7
|Вахнин Павел 53 7
|Евраев Михаил 266 7
|Лебедев Антон 53 7
|Рубин Адар 47 7
|Платонов Михаил 42 7
|ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Рен ТВ - телеканал 82 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.