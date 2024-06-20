Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам

В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик пользователей.

Жители Глазова и Ижевска чаще других горожан звонят через LTE-сеть. Именно в этих населенных пунктах доля разговоров в 4G наибольшая. При этом продолжительность бесед снижается – сегодня абоненты тратят на один диалог меньше двух минут. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Сегодня более половины всех звонков в Удмуртии происходит с использованием VoLTE. Растущая популярность технологии связана с переходом на современные смартфоны, где сервис включается автоматически или легко активируется в настройках гаджета. В нашей сети уже работает свыше 1300 моделей таких телефонов. Вторым фактором для распространения VoLTE является развитие собственной сети на территории региона. За последние два месяца мы уже улучшили качество связи в Ижевске, Можге, Камбарке, на автодорогах, в туристических местах и коттеджных поселках, а также для жителей 40 сел и деревень», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Оператор запустил технологию VoLTE в Удмуртии в апреле 2021 г. За это время она стала доступна практически во всех населенных пунктах, где присутствует сеть оператора.

Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты
Маркет

С помощью VoLTE голос передается в сети четвертого поколения. При этом соединение устанавливается практически мгновенно, при разговоре менее заметны посторонние шумы, а речь собеседника звучит четко и естественно. Еще одно преимущество технологии – возможность одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник использует такую же технологию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

5G-сети в России построят на иностранном оборудовании, несмотря на любовь к импортозамещению. «Железо» уже импортировано

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Иностранцам в России хотят запретить менять мобильники

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024