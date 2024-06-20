В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам

В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик пользователей.

Жители Глазова и Ижевска чаще других горожан звонят через LTE-сеть. Именно в этих населенных пунктах доля разговоров в 4G наибольшая. При этом продолжительность бесед снижается – сегодня абоненты тратят на один диалог меньше двух минут. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Сегодня более половины всех звонков в Удмуртии происходит с использованием VoLTE. Растущая популярность технологии связана с переходом на современные смартфоны, где сервис включается автоматически или легко активируется в настройках гаджета. В нашей сети уже работает свыше 1300 моделей таких телефонов. Вторым фактором для распространения VoLTE является развитие собственной сети на территории региона. За последние два месяца мы уже улучшили качество связи в Ижевске, Можге, Камбарке, на автодорогах, в туристических местах и коттеджных поселках, а также для жителей 40 сел и деревень», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Оператор запустил технологию VoLTE в Удмуртии в апреле 2021 г. За это время она стала доступна практически во всех населенных пунктах, где присутствует сеть оператора.

С помощью VoLTE голос передается в сети четвертого поколения. При этом соединение устанавливается практически мгновенно, при разговоре менее заметны посторонние шумы, а речь собеседника звучит четко и естественно. Еще одно преимущество технологии – возможность одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник использует такую же технологию.