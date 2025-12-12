Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет

Впервые доступ к мобильной связи и интернету получили около 400 жителей Удмуртии. «МегаФон» построил новые телеком-объекты в четырех деревнях региона в рамках республиканской программы «Сельсовет». Проект реализован в рамках госконтракта по заказу Министерства цифрового развития республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции заработали в деревнях Арляново Малопургинского района, Кулак-Кучес Шарканского района, Иж-Забегалово и Чекерово Якшур-Бодьинского района. Объекты связи используют несколько частотных диапазонов. Это позволяет увеличить радиус уверенного сигнала сети и предоставить жителям высокую скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

Востребованность мобильной связи и интернета подтверждается аналитикой «МегаФона». С первых дней запуска базовых станций жители активно пользуются услугами связи. Ежедневный объем трафика, который скачивают абоненты четырех поселений, уже сравним с просмотром почти 500 серий сериала. Больше всего времени в интернете жители проводят в выходные – в субботу и воскресенье показатели на 30-40% выше, чем в будни. Самым «разговорчивым» днем стал четверг, а продолжительность разговоров с начала ноября 2025 г. превысила 20 тыс. минут.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

«Развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах – это совместная работа оператора и региональных властей. Такой подход еще в прошлом году позволил обеспечить качественную связь и скоростной интернет в шести деревнях. Жители еще четырех поселений получили возможность пользоваться онлайн-сервисами и общаться с близкими в этом году», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

«Несмотря на действующие ограничения в Удмуртии продолжается строительство инфраструктуры связи. Для этих целей республика привлекает не только федеральные средства, но и собственные. Так, с момента запуска республиканского проекта «Сельсовет» на строительство базовых станций сотовой связи из бюджета региона было направлено 214,2 млн рублей, а число деревень и сел, обеспеченных сотовой голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения, составило 88», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще