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Весенние улучшения: в двух районах Ижевска выросла территория 4G

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей двух районов Ижевска, а также вблизи крупных промышленных и культурных объектов города. Также техническая служба оператора провела работы в населенных пунктах, коттеджном поселке и на автодороге в Завьяловском районе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети, чтобы обеспечить расширенный радиус покрытия до 10 км и лучшее проникновение в дома. Такое решение позволяет сигналу проходить внутрь зданий с толстыми стенами и через строительные материалы, которые препятствуют его распространению.

Территория уверенного пользования 4G увеличилась в Устиновском районе около музея Ижевского автозавода, городской больницы №6, для посетителей ТЦ «Омега» и спортивного парка «Союзники», в ЖК «Вивальди», 2 микрорайоне и возле производственных объектов на Новосмирновской улице.

В Ленинском районе специалисты оператора расширили покрытие сети LTE возле улиц Севастопольская-Фурманова, а также для сотрудников Ижевского механического завода.

«В Удмуртии значительно растет интерес к “тяжелому” видеоконтенту. В апреле текущего года трафик на популярные видеохостинги увеличился сразу на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чтобы сделать просмотр роликов и любимых каналов комфортным в любом месте, мы трансформируем нашу сеть под потребности абонентов – запускаем новые базовые станции и модернизируем уже существующие телеком-объекты», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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Существенное расширение 4G-покрытия произошло в Завьяловском районе. Мобильный интернет в смартфонах будет стабильным и скоростным в коттеджном поселке Старо-Михайловский-3 и прилегающей к нему автодороге 94Р-16, а также в населенных пунктах, которые расположены в 30-40 км от Ижевска. Жители сел Бабино и Завьялово, деревень Новая Казмаска и Якшур смогут общаться голосом и выходить в интернет с новым качеством связи.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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