Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах

В Удмуртии с начала 2024 г. будущие абитуриенты и их родители наиболее активно интересуются сайтами местных вузов. Более 70% интернет-трафика пришлось на три высших учебных заведения республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы образовательных учреждений региона и топ-30 вузов из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 г. активнее всего старшеклассники Удмуртии заходили на сайты Ижевской государственной медицинской академии (32% от общего объема трафика на ресурсы вузов), Удмуртского государственного университета (23%), Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова (17%).

Абитуриенты из других субъектов федерации также рассматривают для поступления учебные заведения Удмуртии. Выяснить подробности стремятся будущие студенты не только из соседних регионов – Пермского края, Татарстана, Башкирии и Кировской области. Программами обучения интересуются школьники из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Самарской и Свердловской областей. Чаще всего они изучают сайт УдГУ.

У старшеклассников Удмуртии в число востребованных вузов за пределами региона входят Казанский (Приволжкий) федеральный университет, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Томский политехнический университет.

«За год объем трафика, необходимый одному учащемуся в Удмуртии, вырос на 35%. Чтобы школьники имели доступ к обучающим онлайн-программам, мы улучшаем качество мобильного интернета как в городах, так и в глубинке. С начала года наши инженеры увеличили 4G-покрытие в 33 населенных пунктах и установили новые базовые станции в трех районах Удмуртии, а также в Ижевске и Глазове», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Как показывают цифры 2023 г., абитуриенты из Удмуртии начинают внимательно изучать сайты образовательных учреждений уже в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в марте, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.