УДГУ Удмуртский государственный университет

УДГУ - Удмуртский государственный университет

СОБЫТИЯ


15.12.2025 UserGate открыла лабораторию по кибербезопасности в МИРЭА 1
28.11.2025 UserGate открыла киберлабораторию в УдГУ 4
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах 2
18.10.2023 Московский производитель изготовил промышленный 3D-принтер для первого в стране Центра аддитивных технологий общего доступа 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1
24.10.2022 В Удмуртии открылся первый в республике центр кибербезопасности 2
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 2
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 3
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
14.06.2019 Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов 1
21.12.2016 МТС развернул сеть 4G в городе Кудымкар Пермского края 1
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
14.03.2016 Студенты вузов России и стран СНГ смогут получить навыки работы с ECM-системой на базе DirectumRX 2
25.05.2015 Николай Рупасов возглавил Ижевский филиал «ВымпелКома» 1
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 1
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 2
14.06.2012 TrueConf внедрил облачный сервис ВКС в Удмуртском государственном университете 3
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран» 1
14.12.2011 Объем продаж облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online вырос на 150% за десять месяцев 1
30.05.2011 Определены финалисты открытого конкурса «Программирование СУБД Oracle 10g» 1
13.10.2009 Завершилась международная конференция Moscow Education Online 2009 1
27.11.2008 30 января в Переславле-Залесском начнет работу конференция «СПО в высшей школе» 1
14.12.2007 Неделя Linux: конференция «СПО в высшей школе» и Школа Linux для преподавателей 1
18.05.2007 Directum продолжает сотрудничать с вузами: Нижний Тагил 1
23.04.2007 УГУ закупает компьютеры и оргтехнику 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
29.01.2002 В Сети состоялся онлайн-семинар по системам дистанционного обучения 1

Публикаций - 28, упоминаний - 40

УДГУ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 5
Ростелеком 10316 3
Softline - Софтлайн 3269 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 2
Directum - Директум 1169 2
TrueConf - ТруКонф 428 2
GE Fanuc - Фанук 41 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Открытые технологии 716 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Сенсорные Системы 73 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
НТБ Софт 2 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
Vengeance Games 4 1
Yandex - Яндекс 8449 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Google LLC 12264 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
Oracle Corporation 6871 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
Microsoft Corporation 25242 1
Nvidia Corp 3737 1
Promobot - Промобот 150 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
МегаФон 9918 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
Резонанс НПП 389 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 10 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
Холдинг Аква 7 1
Мария Мебельная фабрика 2 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Газпром нефть 670 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
РНФ - Российский научный фонд 144 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9335 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1274 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4489 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 195 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Linux OS 10917 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
TrueConf Online 30 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 1
РАН УрО - Уран Суперкомпьютер 1 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
HyperMethod - eLearning Office 15 1
ВымпелКом - Билайн - Mobile ID 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
Dell Mobile Connect 20 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Apple iOS 8251 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Google Android 14696 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3049 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 1
Microsoft Windows 16338 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 118 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - My.Games 77 1
HPE ProLiant 399 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
Google Scholar 10 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 78 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 1
Соловьев Александр 106 1
Готальский Михаил 95 1
Мерзлякова Галина 2 1
Шалманов Сергей 201 1
Якупов Лев 11 1
Гордейчик Сергей 25 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Овчинников Василий 18 1
Чугунов Андрей 7 1
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Созыкин Андрей 4 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Кротов Сергей 1 1
Шкичёв Сергей 1 1
Сигаев Дмитрий 1 1
Абанин Дмитрий 1 1
Грахов Валерий 1 1
Рубаков Валерий 2 1
Глазов Михаил 1 1
Борисов Вячеслав 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Щербакова Елена 3 1
Иванченко Михаил 1 1
Громов Николай 1 1
Крохин Олег 1 1
Келдыш Леонид 2 1
Гильмутдинов Юрий 1 1
Антоненков Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 18
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 7
Россия - СФО - Новосибирск 4658 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 3
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 39 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 2
Россия - УФО - Свердловская область 1744 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - ПФО - Самарская область 1453 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 2
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 42 1
Казахстан - Республика 5798 1
Украина 7796 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 20
Образование в России 2562 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Экзамены 483 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 1
9to5Mac 70 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Ведомости 1241 1
9to5Google 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 8
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 5
РАН - Российская академия наук 2014 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 438 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 2
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
СамГУ - Самарский государственный университет 27 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 63 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
КГУ - Курский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
Positive Technologies - Positive Education 20 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Связь-Экспокомм 113 1
Moscow Education Online 12 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
