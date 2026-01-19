Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188919
ИКТ 14614
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3543
Системы 26543
Персоны 81834
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Мария Мебельная фабрика

Мария Мебельная фабрика

Компания «Мария» – российский производитель кухонь, шкафов, диванов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в стране. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.01.2026 Мебельная фабрика «Мария» автоматизировала подведение итогов встреч с помощью «Контур.Толка» 1
24.04.2013 Мебельная фабрика «Мария» внедряет Microsoft Dynamics CRM 2
14.12.2011 Объем продаж облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online вырос на 150% за десять месяцев 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Мария Мебельная фабрика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25289 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Холдинг Аква 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 10 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1039 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Microsoft Dynamics 1185 1
TrueConf Online 30 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Якупов Лев 11 1
Гудкова Светлана 8 1
Хромов Кирилл 3 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще