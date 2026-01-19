Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мария Мебельная фабрика
Компания «Мария» – российский производитель кухонь, шкафов, диванов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в стране. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Мария Мебельная фабрика и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25289 1
|TrueConf - ТруКонф 428 1
|Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
|Microsoft Dynamics 1185 1
|TrueConf Online 30 1
|TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
|Microsoft Dynamics CRM 546 1
|Якупов Лев 11 1
|Гудкова Светлана 8 1
|Хромов Кирилл 3 1
|Одинцов Дмитрий 118 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157735 2
|Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
|Европа Западная 1492 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.