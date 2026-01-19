Мария Мебельная фабрика

Компания «Мария» – российский производитель кухонь, шкафов, диванов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в стране. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м.