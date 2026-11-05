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TrueConf Online

СОБЫТИЯ

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05.11.2026 Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали 1
10.10.2023 Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит 1
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
06.03.2020 TrueConf бесплатно предоставляет облачную ВКС из-за угрозы коронавируса 1
26.09.2017 TrueConf полностью переходит на Ultra HD видеосвязь 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
27.12.2016 TrueConf обеспечит российские вузы видеоконференцсвязью 1
25.10.2016 TrueConf представил бесплатный ВКС-терминал TrueConf Terminal 2.0 1
01.03.2016 TrueConf унифицирует интерфейсы клиентских приложений для видеоконференцсвязи 1
26.11.2015 TrueConf анонсировала возможность создания единого адресного пространства между всеми своими продуктами для видеоконференцсвязи 1
03.02.2015 В облачных видеоконференциях TrueConf появилась поддержка телефонии 1
16.12.2014 TrueConf представил новый тариф для госзаказчиков 1
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf 1
31.01.2014 В 2013 г. TrueConf выпустила более 15 новых версий для своих 5 продуктов 1
14.01.2014 TrueConf поддержал пользователей Linux 1
12.09.2013 TrueConf сделал бесплатными инструменты для совместной работы в облаке 1
25.04.2013 В TrueConf Online стали доступны бесплатные видеоконференции и Full HD видеозвонки 1
16.04.2013 В iOS-приложении от TrueConf появилась поддержка групповых видеоконференций 1
22.01.2013 TrueConf: отечественные заказчики ВКС не торопятся уходить в облака 1
12.12.2012 TrueConf выпустил ВКС-приложение для Mac OS X 1
27.11.2012 TrueConf объединил ВКС платформы 1
30.10.2012 TrueConf представил «частное облако» для ВКС 1
20.08.2012 TrueConf выпустил видеоприложение для iPad 1
14.06.2012 TrueConf внедрил облачный сервис ВКС в Удмуртском государственном университете 1
04.04.2012 Оборот TrueConf в 2011 г. вырос в 2,5 раза 1
15.03.2012 TrueConf выходит на рынок мобильной видеосвязи 2
14.12.2011 Объем продаж облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online вырос на 150% за десять месяцев 1
08.06.2011 TrueConf открыл центр разработки в Донецке 1
12.05.2011 Эксперты рассказали об основных проблемах внедрения ВКС 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

TrueConf Online и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 465 30
Yandex - Яндекс 9459 2
Apple Inc 13345 2
Meta Platforms - Facebook 4640 2
9789 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5134 2
Google LLC 12852 2
Nvidia Corp 4134 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 686 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Т1 Иннотех 215 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Ростелеком 11099 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5756 1
Microsoft Corporation 25918 1
Ред Софт - Red Soft 1290 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3263 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Red Hat 1385 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 464 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Код Безопасности 827 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 525 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 380 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 223 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 1
Polymedia - Полимедиа 162 1
Глобэкс банк 47 1
Автобан ДСК ГК 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 11 1
Холдинг Аква - 22 1
Мария Мебельная фабрика 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 258 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 347 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 248 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 320 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 57 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9505 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18505 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7976 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15610 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4029 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5931 6
PTZ - Pan-tilt-zoom - камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 134 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1020 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8785 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13180 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13667 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6520 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1102 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 4
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 123 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2852 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26729 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27332 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10419 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 671 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7629 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2405 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13753 3
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 323 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6172 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2898 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13428 2
Микрофон - Microphone 2873 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5547 2
Пропускная способность - Bandwidth 1950 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14951 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 214 21
Google Android 15415 14
Apple iOS 8680 14
Microsoft Windows 17088 14
Linux OS 11747 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 9
TrueConf Terminal 10 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7740 5
Apple iPad 4034 4
Apple macOS 2487 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 4
TrueConf Enterprise 26 3
TrueConf Directory 4 2
TrueConf Mobile 5 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 2
Apple - App Store 3159 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 190 2
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 288 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 1
Moodle LMS - система управления курсами 38 1
Redmine 22 1
Linux - Debian GNU 586 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 328 1
TrueConf Videobar 1 1
TrueConf Linux 2 1
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 74 1
Google WebM - открытый формат контейнера для мультимедиа-файлов 31 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 31 1
1С Mirapolis Virtual Room 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 162 1
Polymedia - Flipbox 10 1
BigBlueButton - BBB 7 1
Microsoft Windows 7 2011 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Готальский Михаил 95 15
Одинцов Дмитрий 119 10
Якупов Лев 11 3
Иодковский Станислав 104 1
Проскурин Дионисий 1 1
Солдатов Станислав 14 1
Кудрин Сергей 12 1
Широков Владимир 2 1
Чернов Федор 35 1
Вахмянин Иван 35 1
Голикова Татьяна 58 1
Массух Илья 239 1
Кравченко Андрей 12 1
Попов Борис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 3
Украина 7984 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 952 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 173 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1490 1
Земля - планета Солнечной системы 10935 1
Россия - УФО - Свердловская область 2030 1
Нидерланды - Амстердам 632 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1091 1
Европа Западная 1499 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1124 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7134 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 3
Образование в России 3052 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5194 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11579 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1430 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2808 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 365 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11814 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 285 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9046 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 98 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2386 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10635 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2837 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1399 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6662 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 1
ComNews - Медиа-бизнес 147 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 66 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 14 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 297 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484093, в очереди разбора - 722718.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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