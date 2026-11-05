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TrueConf Online
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
TrueConf Online и организации, системы, технологии, персоны:
|Готальский Михаил 95 15
|Одинцов Дмитрий 119 10
|Якупов Лев 11 3
|Иодковский Станислав 104 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Кудрин Сергей 12 1
|Широков Владимир 2 1
|Чернов Федор 35 1
|Вахмянин Иван 35 1
|Голикова Татьяна 58 1
|Массух Илья 239 1
|Кравченко Андрей 12 1
|Попов Борис 25 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 1
|ComNews - Медиа-бизнес 147 1
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