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PTZ Pan-tilt-zoom камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.08.2026 Российское видеонаблюдение: уличные PTZ-камеры Panocam PNC-PTZ-8A4X40-G с сертификатом CT-1

«АРМО-Системы» представила российские PTZ-камеры Panocam PNC-PTZ-8A4X40-G с сертификатом СТ-1, которые предназначены для все
17.02.2026 Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами

роенную видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Такая уличная PTZ-камера может использоваться также в составе комплексной системы Smartec совместно с микро
06.10.2025 Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений

«АРМО-Системы» представила уличные PTZ-камеры STC-IPM4960A марки Smartec с разрешением 4 МП, скоростным поворотным механизмом, 3
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

и непрерывного вращения оптического блока на 360° со скоростью до 350°/с и его наклона в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с купольная поворотная камера способна менять ракурс видеосъемки. PTZ-функции, реализованные в STC-IPM4920A Estima, включают 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подв
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima

ие) на 360° со скоростью до 450°/с и наклон в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с. Набор PTZ-функций, который поддерживает эта уличная купольная поворотная камера, включает 300 преду
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой

Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными функциями безопасности. ИК-подсветка и функция ночной съемки позволяет ей снимать при любых

29.11.2013 TrueConf выпустил новые решения для видеопереговорных комнат

TrueConf обновила ПО и аппаратный комплекс TrueConf Terminal до версии 1.3.0. Главным нововведением стала поддержка Full HD видеоконференций благодаря комплектации аппаратной части терминала Full HD PTZ-камерой. В TrueConf Terminal 1.3.0 добавлена поддержка Full HD PTZ-камер. TrueConf Terminal поставляется в виде готовой системы для видеоконференцсвязи, теперь с управляемыми SD P
09.02.2010 «АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD

Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой технологии 3D-шумоподавления. PTZ-камера Sanyo VCC-HD5400P

23.01.2006 Axis 214 PTZ: новая поворотная камера

Компания Axis Communications, производитель оборудования для сетевых систем видеонаблюдения, вывела на рынок новую поворотную камеру Axis 214 PTZ, предназначенную для панорамного круглосуточного видеонаблюдения. Она может вращаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, осуществлять двунаправленную передачу звукового сигнала, им

Публикаций - 127, упоминаний - 167

PTZ и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 374 29
Smartec 168 27
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 21
TrueConf - ТруКонф 455 20
АРМО ГК 185 16
Sony 6741 13
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ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 2
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ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
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Цезарь Сателлит 43 1
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