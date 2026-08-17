роенную видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Такая уличная PTZ -камера может использоваться также в составе комплексной системы Smartec совместно с микро

«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении и непрерывного вращения оптического блока на 360° со скоростью до 350°/с и его наклона в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с купольная поворотная камера способна менять ракурс видеосъемки. PTZ-функции, реализованные в STC-IPM4920A Estima, включают 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подв