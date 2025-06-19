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ВТБ Открытие ФК Балтийский лизинг


 ООО "Балтийский Лизинг"– одна из лизинговых компаний России. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. По данным на 1 января 2023 года объем лизингового портфеля составил 164 млрд рублей. 

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
18.06.2024 Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса 3
10.04.2024 «СмартФакт» вступила в АФК 1
02.08.2023 «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car 1
08.07.2022 «Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision 2
30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 1
25.07.2013 Digital Design внедрила СЭД в «Балтийском лизинге» 2
14.12.2011 Объем продаж облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online вырос на 150% за десять месяцев 1
16.05.2001 "БЕЛТЕЛ" и ЗАО "Балтийский лизинг" объявили о начале реализации программы лизинга телекоммуникационного оборудования 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 544 2
Docsvision - ДоксВижн 1017 2
TrueConf - ТруКонф 410 1
Beltel - Белтел 145 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 409 1
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АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Карбон Копи 1 1
ХайТэк - Hi-Tech 208 1
Mallit - Маллит 1 1
ГИЛК - Городская инновационно-лизинговая компания 2 2
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 2
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NanduQ - Qiwi 998 1
Транснефть 313 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Холдинг Аква 6 1
Балтийский лизинг 1 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 38 1
Мария Мебельная фабрика 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
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