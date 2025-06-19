ООО "Балтийский Лизинг"– одна из лизинговых компаний России. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. По данным на 1 января 2023 года объем лизингового портфеля составил 164 млрд рублей.