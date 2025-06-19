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ВТБ Открытие ФК Балтийский лизинг
ООО "Балтийский Лизинг"– одна из лизинговых компаний России. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. По данным на 1 января 2023 года объем лизингового портфеля составил 164 млрд рублей.
УПОМИНАНИЯ
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Березовский Александр 2 2
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Якупов Лев 11 1
|Грешнев Олег 35 1
|Терещенко Павел 19 1
|Денисов Владимир 3 1
|Кузеев Тимур 3 1
|Тимофеев Дмитрий 1 1
|Пузаков Алексей 1 1
|Шевченко Дмитрий 13 1
|Гусев Павел 7 1
|Ивенев Николай 13 1
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