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Mallit Маллит
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|«Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM 1
|30.05.2022
|«Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 1
Mallit и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
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