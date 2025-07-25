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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mallit Маллит


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM 1
30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Mallit и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 413 1
Atlassian 125 1
Русские программы 7 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 435 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2192 1
Ростелеком 10052 1
8603 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 9 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Транснефть 316 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1035 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 228 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1187 1
Оповещение и уведомление - Notification 5031 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3369 1
Atlassian - Confluence 132 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1125 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Денисов Владимир 3 1
Пузаков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5154 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
Blacklist - Чёрный список 649 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7674 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2028 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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