Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть

SUNLIGHT (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») - ювелирная мультибрендовая федеральная сеть России: 803 магазина в 272 городах России по состоянию на 24 мая 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении.