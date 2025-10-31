Разделы

Sunlight Санлайт Солнечный свет ювелирная сеть

Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть

SUNLIGHT (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») -  ювелирная мультибрендовая федеральная сеть России: 803 магазина в 272 городах России по состоянию на 24 мая 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


31.10.2025 Sunlight масштабировала адаптацию и обучение в 950 магазинах с помощью iSpring Learn 1
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink 1
27.09.2024 Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro 1
06.08.2024 Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight 1
02.08.2024 Tecno анонсировал новый камерофон Camon 30S Pro с поддержкой беспроводной зарядки 1
17.04.2024 Sunlight запускает оплату покупок картами UnionPay 1
14.11.2023 «Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений 2
12.10.2023 Sunlight перешла на безбумажный кадровый ЭДО HRlink 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность 1
13.04.2023 Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS 2
10.04.2023 Sunlight генерирует release notes для своего мобильного приложения с помощью нейросети 2
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина 1
14.09.2022 Infinix представила смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro в России 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 1
03.03.2020 Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций 1
04.12.2019 В России легализовали продажу драгоценностей через интернет 1
03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены 1
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
05.07.2017 Asus представила смартфон ZenFone 4 Max. Цена 1
24.03.2014 В «Моём деле» — новый директор по маркетингу 1
05.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ряд ювелирных гипермаркетов SunLight в Москве 1
23.11.2012 Бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» теперь можно обменивать на авиа и ж/д-билеты 1
17.06.2011 ИТ-царь США ушел в отставку 1
20.09.2010 Онлайн-отчетность расходов правительства США наполовину состоит из “битых” данных 1

МегаФон 9770 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 697 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 4
Yandex - Яндекс 8311 3
8883 3
Ланит - Норбит - Norbit 401 3
Comindware - Колловэар 173 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 267 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 158 2
Google LLC 12175 2
Xiaomi 1941 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 2
Naumen - Наумен 680 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9148 2
Sony 6620 2
Русские программы 7 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 470 1
Extyl - Экстил создание сайтов - ЭЦС - Экстил Цифровые Системы 4 1
Adobe Figma 57 1
HeadHunter Group - Edstein - Эдштейн 8 1
Oktogo - Октого 22 1
Mallit - Маллит 2 1
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 402 1
1С-Рарус 929 1
Alibaba Group 448 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 474 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 124 1
Nintendo 797 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 430 1
Ростелеком 10252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2400 1
Atlassian 135 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 78 5
ВкусВилл - Избёнка 180 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 4
Связной ГК 1383 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 4
Фора Банк 71 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
ТрансФин-М 10 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 15 3
ОТЭКО ГК 27 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1773 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 550 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 3
Альфа-Банк 1851 3
Hyundai Motor Company 414 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 543 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 49 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 3
Sapato.ru 21 2
Кофемания 69 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1602 2
Desport - Decathlon - Декатлон 39 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2662 2
TÜV Rheinland Group 162 2
Силовые машины 142 1
Геометрия НПО 148 1
Braun GmbH 77 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 10 1
Crocs 7 1
Четыре Лапы 18 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1982 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 254 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2241 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 636 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1347 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 235 1
Sunlight Foundation 4 2
Ассоциация ювелиров России 1 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25455 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10140 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21696 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5499 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2225 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12878 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14668 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11436 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12833 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7658 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1111 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6158 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13271 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9264 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3968 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4404 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17739 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5582 3
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 317 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2341 3
Оповещение и уведомление - Notification 5285 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5104 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8110 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16956 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4642 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25834 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26978 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11215 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2442 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9146 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 323 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 431 3
Google Android 14585 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 109 2
Apple iOS 8189 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 130 2
Google Play - Google Store - Android Market 3410 2
Atlassian - Confluence 146 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 302 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 312 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1609 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 508 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
Asus PixelMaster 17 1
Federal IT Dashboard 3 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 822 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Meta - Facebook - Instagram Reels - Instagram Stories 17 1
HeadHunter - Talantix 42 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 1
Infinix Hot 17 1
OpenAI - ChatGPT 489 1
FreePik 1363 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 25 1
Теамо - Teamo 13 1
Sunlight Play 2 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 826 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 125 1
1С:Розница 106 1
Xiaomi Face ID - 3D Face Unlock 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1892 1
Все Аптеки 18 1
Gen Digital - Avast Smart Life 24 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4085 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 870 1
Матусовский Юрий 4 4
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 17 3
Кравченко Александр 17 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Решетников Андрей 6 3
Юсупов Аркадий 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 47 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 26 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
Лукьянов Алексей 3 3
Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Степанов Сергей 25 3
Михеев Дмитрий 40 3
Никулин Иван 4 3
Махлин Дмитрий 112 2
Тульчинский Станислав 83 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Осипов Александр 91 2
Зайцев Андрей 50 2
Галкин Николай 120 2
Михайлов Михаил 11 1
Кондратьев Сергей 25 1
Бурмистров Михаил 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18031 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 2
Москва - ВАО - Новогиреево 17 1
Россия - СФО - Новосибирск 4610 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3230 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2400 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2889 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3333 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2172 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4234 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 155 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 243 1
Нидерланды 3615 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1684 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 222 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 13
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 649 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6177 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7996 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5238 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1034 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8474 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1795 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 152 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 660 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3349 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5218 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5852 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5459 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9538 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 148 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 249 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 1
Blacklist - Чёрный список 662 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4887 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 168 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1743 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 775 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 335 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2572 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 63 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3179 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 558 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2122 2
РИА Новости 972 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Ведомости 1193 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 163 2
INFOLine-Аналитика 66 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 658 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 1
Короткая ссылка
