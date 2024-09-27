Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж своего первого смартфона с поддержкой беспроводной зарядки Camon 30S Pro.

Смартфон является продолжением серии камерофонов Tecno Camon 30 . Camon 30S Pro оснащен основной камерой 50 МП OIS со светочувствительным сенсором уровня флагмана Sony IMX896 и возможностью съемки в режиме 100 МП, изогнутым AMOLED-экраном 120 Гц, а также аккумулятором 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки до 20 Вт.

В комплекте с Tecno Camon 30S Pro идет проводная зарядка 45 Вт с кабелем, станция беспроводной зарядки 15 Вт, фирменный чехол с магнитными вставками и дополнительное защитное стекло с набором для нанесения на экран. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Tecno Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro

Несмотря на тонкий и легкий корпус, Tecno Camon 30S Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что обеспечивает до 30 часов автономной работы. Быстрая зарядка 45 Вт восполняет заряд всего за 45 минут, согласно тестам лаборатории Tecno.

Быстрая зарядка 45 Вт в комплекте со смартфоном поддерживает протокол Power Delivery и позволяет выбрать один из трех режимов скорости, от низкотемпературного до сверхбыстрого. Смартфон способен безопасно заряжаться при экстремальном холоде до -20° C и делиться энергией с другими устройствами благодаря реверсивной проводной зарядке 10 Вт и обратной беспроводной зарядке.

Разъем Type-C оснащен детектором обнаружения влаги и посторонних предметов. В случае попадания влаги или мелких частиц в гнездо смартфон предупредит об этом пользователя.

Более того Tecno Camon 30S Pro – это первый смартфон Tecno, оснащенный функцией беспроводной зарядки до 20 Вт. В комплекте со смартфоном есть беспроводная зарядная станция мощностью 15 Вт и специальный чехол из экокожи со стилизованными магнитными вставками для более удобного подключения.

Аудиовизуальный опыт обеспечивают изогнутый AMOLED-экран 120 Гц и двойные стереодинамики с поддержкой объемного звука Dolby Atmos. AMOLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма имеет изогнутые на 57° края, которые наделяют смартфон эффектом экрана без рамок. Экран Camon 30S Pro защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а в комплекте имеется дополнительное закаленное стекло.

Возможности экрана: разрешение FHD+, яркость экрана до 1300 нит, частота обновления 120 Гц. Экран смартфона имеет сертификацию TÜV Rheinland, которая подтверждает низкий уровень вредоносного синего света. Цветопередача дисплея настроена таким образом, чтобы глаза не уставали, даже если пользоваться смартфоном в течение нескольких часов подряд. Частота широтно-импульсной модуляции (ШИМ) составляет 2160 Гц, что практически исключает возможное видимое мерцание экрана на пониженной яркости.

Основная камера 50 МП с сенсором Sony IMX896 и оптической стабилизацией OIS может снимать в режиме повышенной четкости 100 МП. Алгоритм увеличивает детализацию каждого снимка, поэтому даже после обрезки кадр остается четким. Не нужно долго выстраивать композицию, чтобы получить качественное фото – достаточно нажать кнопку затвора. Сенсор камеры Sony IMX896 имеет площадь 1/1.56", что позволяет захватывать много света.

Режим Super Steady Night Portrait с разрешением 50 МП и оптическая стабилизация OIS обеспечивает высокое качество фотографий даже в условиях слабого освещения или съемки в движении. 50 МП фронтальная камера с автофокусом по глазам мгновенно находит и выделяет лицо в кадре, а двойная вспышка с тремя уровнями яркости помогает подчеркнуть центральный объект при сложном освещении.

Tecno Camon 30S Pro оснащен восьмиядерным процессором MediaTek G100. Смартфон имеет 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной, с возможностью увеличить ее еще на 8 ГБ.

Смартфон доступен в трех цветах. Версия в цвете «Звездный серый» имеет пластиковую поверхность корпуса с текстурой звездного потока в виде концентрических кругов, напоминающих фотографию ночного неба, снятого на длинной выдержке.

Версия в цвете «Жемчужное золото» выделяется спокойным светлым оттенком экокожи в сочетании с матовым золотистым отблеском пластиковой панели вокруг модуля камер. Основная часть корпуса в этой расцветке имеет поверхность из кофейной экокожи, которая была создана по специальной технологии переработки остатков кофейной гущи.

Третий вариант цвета — особая версия Camon 30S Pro под названием «Зеленый хамелеон». Панель корпуса защищена пластиком с технологией Sunlight Drawing, благодаря чему смартфон может менять цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Основной цвет «Зеленый хамелеон» светлый мятный оттенок, но на солнце он меняется на изумрудный зеленый.

Справа от блока камер расположен функциональный элемент дизайна — красный индикатор записи, как у профессиональной камеры. Когда включается запись видео, индикатор горит красным светом, а когда включается таймер обратного отсчета перед съемкой фото, индикатор мигает. Также он светится и плавно мигает, когда смартфон включается, заряжается, получает входящий вызов или сообщение. По желанию пользователя индикатор можно отключить.

Tecno Camon 30S Pro уже доступен в официальных магазинах Tecno на маркетплейсах, в сети магазинов DNS, а также в салонах сотовой связи МТС, «Билайн» и «МегаФон». В ближайшее время смартфон также появится у других партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена версии 256 ГБ + 12 ГБ – 29 990 руб., 256 ГБ + 8 ГБ – 27 990 руб.

До 24 октября 2024 г. смартфон можно приобрести по специальным ценам от 25 990 руб.