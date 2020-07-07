Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена

Xiaomi анонсировала российский старт продаж нового смартфона Poco F2 Pro. Прислушавшись к просьбам своих покупателей и Mi фанов, компания решила сделать смартфон доступным и в розничных сетях на территории России, причем в максимальной конфигурации.

Благодаря мобильной платформе Snapdragon 865 Poco F2 Pro обеспечивает производительность, стабильность и визуальный комфорт, который по достоинству оценят пользователи, выбрав этот смартфон в качестве своего помощника.

Смартфон Poco F2 Pro оснащён самым мощным процессором на рынке 5G – Qualcomm Snapdragon 865. Производительность увеличена на 25% благодаря 8-ядерному чипу Kryo 585 и графическому модулю Adreno 650, что обеспечивает отличное быстродействие. Мощный чипсет дополняет высокоскоростная оперативная память LPDDR5 и накопитель с новейшей файловой системой UFS 3.1, позволяющие демонстрировать рекордные показатели скорости чтения и записи данных, что гарантирует плавность работы интерфейса и приложений.

С технологией жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.0 смартфон Poco F2 Pro получил внушительную в своём классе испарительную камеру и несколько теплообменников, состоящих из слоёв графита и графена. Это решение позволяет эффективно охлаждать ключевые компоненты, включая чипсет и поверхность корпуса, гарантируя стабильно высокую производительность даже при работе с ресурсоёмкими приложениями. Смартфон прошёл сертификацию игровой производительности TÜV Rheinland High Gaming Performance, поддерживает расширенный динамический диапазон HDR, позволяющий дисплею воспроизводить детали как на тёмных, так и на светлых участках изображения. Poco F2 Pro также отличает мгновенный отклик на касания благодаря линейному z-осевому вибромотору. Сертификация Hi-Res Audio гарантирует мощное и объёмное звучание встроенных динамиков.

Poco F2 Pro имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях корпуса. Смартфон Poco F2 Pro имеет полноэкранный AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с контрастностью до 5 000 000:1 и яркостью до 500 нит (в нормальном режиме) и до 800 нит (в режиме повышенной яркости HBM). Благодаря этим характеристикам и наличию высокоточного тройного датчика внешнего освещения с обзором на 360°, который плавно регулирует яркость подсветки, пользователи могут наслаждаться комфортным и реалистичным изображением в любое время суток.

Кроме того, экран получил сертификат качества Full Care Display Certification от компании TÜV Rheinland, поддержку технологии HDR10+, технологию снижения яркости (DC dimming) и режим повышенной яркости Sunlight Mode 2.0. Благодаря расширенным пользовательским настройкам цветовой схемы можно создавать свои собственные варианты оформления экрана.

Новый смартфон Poco F2 Pro получил комплект фотокамер. В состав основной 4-модульной камеры вошли: камера 64 Мп с сенсором Sony IMX686, сверхширокоугольный 13 МП модуль для съёмки пейзажей и больших групповых портретов, макрокамера 5 МпПдля съёмки с близкого расстояния и модуль 2 МП для определения глубины сцены и создания реалистичного эффекта боке.

Основная камера снимает видео с разрешением 8K (24 fps) и 4K (60 fps). Режим профессиональной съёмки предоставляет пользователю расширенный контроль над фокусировкой и экспозицией, позволяя делать фотографии и видеоролики профессионального уровня в самых разных условиях освещенности.

Для съёмки автопортретов Poco F2 Pro оснащён выдвигающейся фронтальной камерой на 20 Мп с многоцветным индикатором, которая не нарушает целостность и не уменьшает площадь экрана. Фронтальная камера также поддерживает slow-motion режим съёмки видеороликов с частотой кадров 120 fps.

Активная работа в течение всего дня обеспечивается за счёт мощной батареи ёмкостью 4 700 мАч, которая позволяет не беспокоится о преждевременном разряде, даже имея дело с ресурсоёмкими приложениями. Технология быстрой зарядки с мощностью 30 Вт пополняет заряд на 64% всего за 30 минут, а на 100% — за 63 минуты. В комплекте также поставляется зарядное устройство мощностью 33 Вт.

Поддержка стандарта WiFi 6 обеспечивает Poco F2 Pro высокую скорость работы в беспроводных сетях — до 9,6 Гбит/с, что почти втрое быстрее, чем WiFi 5. Поддержка многоканального соединения гарантирует стабильно высокую скорость при работе с сетями частотой 2.4 ГГц Wi-Fi, 5G Wi-Fi и мобильными сетями передачи данных.

Смартфоны будут доступны в нескольких цветовых и стилистических вариантах: серый, пурпурный, синий и белый. Пурпурная и серая модели имеют матовое антибликовое покрытие корпуса.

Российские покупатели смогут приобрести Poco F2 Pro с 13 июля по цене 49 990 рублей за версию 8 + 256 ГБ. Товар доступен в партнерских магазинах AliExpress Tmall, Ситилинк, DNS, Связной и Мегафон. В рамках ограниченной акции в день старта продаж в онлайн-магазине AliExpress Tmall будет действовать специальная цена на продукт, которая будет оглашена 13 июля.