Infinix представила смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro в России

Международная технологическая компания Infinix сообщила о запуске в России двух новых моделей: Note 12 Pro и Hot 12 Pro. Новинки пополнят ряд высокопроизводительных устройств Infinix и приятно удивят пользователей своим соотношением цены и качества. При этом в первые недели после старта продаж устройства можно будет купить со скидками. При приобретении Note 12 Pro можно будет сэкономить 5 тыс. руб., а Hot 12 Pro – 3 тыс. руб.

Note 12 Pro стал первым смартфоном, оснащенным новейшим процессором от MediaTek – Helio G99. Благодаря применению 6-нанометрового техпроцесса чип не только гарантирует высокую производительность устройства, но и обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволило снизить его энергопотребление на 10% по сравнению с предшественником. Восьмиядерный процессор включает в себя два высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а за графику отвечает Arm Mali G57.

Высокий уровень производительности Note 12 Pro также обеспечивают 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее программного расширения до 13 ГБ и встроенный накопитель на 256 ГБ. Для тех, кому внушительный объем хранилища покажется недостаточным, предусмотрена возможность установки карточки памяти объемом до 2 ТБ, параллельно с использованием двух SIM-карт. При этом аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт позволят пользователям всегда оставаться на связи.

Note 12 Pro оснащен 108-мегапиксельной сверхчеткой тройной камерой, а в качестве сенсора в ней используется новейший Samsung S5KHM6. Такая конфигурация обеспечивает качественную картинку изображения и низкий уровень шумов. Благодаря апертуре f/1,75 и технологии Super Pixel 9-в-1 мобильные фотографы смогут создавать качественные снимки. Сверхбольшой сенсор изображения 1/1,67 и пиксели размером, не превышающим 1,92 мкм, также положительно сказываются на результатах фотографии при любых условиях освещения.

Смартфон Infinix Hot 12 Pro

Воплощая стремление Infinix к эстетике, Note 12 Pro выводит премиальный дизайн на новую высоту. При проектировании блока камер смартфона инженеры компании вдохновлялись образами современных спорткаров. Четкие линии смартфона и современные материалы подчеркивают премиальность Note 12 Pro. Безупречность формы устройства отражается в его исключительно тонком корпусе – всего 7,8 мм.

Специально для геймеров Note 12 Pro оснащен Monster Game Kit – набором программных утилит, направленных на повышение производительности в играх, возможность более тонкой настройки изображения в них, а также на скрытие лишних уведомлений во время игровых сессий.

Hot 12 Pro получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 720x1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Пользователи смогут насладиться плавной и четкой картинкой, а частота дискретизации до 180 Гц в играх поможет им добиваться новых вершин на кибер-аренах. В то же время технология Sunlight обеспечит комфортное использование устройства днем и при ярком солнечном свете.

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Одной из ключевых особенностей Infinix Hot 12 Pro стала высокая для этого класса устройств производительность. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить до 13 ГБ за счет доступного объема постоянной памяти. Процессором в устройстве выступает Unisoc Tiger T616. Чипы этой серии демонстрируют высокую мощность и способны решать широкий спектр задач, от повседневных дел до комфортного гейминга без лагов и зависаний.

С 14 сентября смартфоны находится в продаже в ключевых розничных сетях. Полный список площадок, на которых можно приобрести новинки Infinix, доступен на официальном сайте компании.

На российском рынке оба устройства будут оснащены модулями NFC.

Note 12 Pro NFC 8 ГБ RAM / 256 ГБ ROM: рекомендованная розничная цена 24990 руб., промо по случаю старта продаж 19990 руб.; Hot 12 Pro NFC 8 ГБ RAM / 128 ГБ ROM: рекомендованная розничная цена 17990 руб., промо по случаю старта продаж 14990 руб.