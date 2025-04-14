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Infinix Hot



14.04.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж 2
07.11.2024 Любимый россиянами бренд начал продавать в России ультратонкий смартфон, но с огромной батареей. Цена. Фото 5
24.10.2024 Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro 3
17.10.2024 Infinix представила смартфон Hot 50i 3
15.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Infinix Hot 50 2
10.10.2024 Infinix объявляет о старте продаж смартфона Hot 50 в России 2
27.03.2024 «3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — билайн предлагает весенний комплект 3
11.01.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. якутяне чаще обновляли гаджеты 1
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 г. результаты продаж смартфонов в России стали одними из самых высоких за последние пять лет 1
13.12.2023 Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена 3
04.09.2023 билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам 1
01.06.2023 В билайне популярные модели Infinix продаются со скидкой до 55% 1
14.09.2022 Infinix представила смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro в России 1
05.05.2022 Легендарный производитель выпустил сверхдешевый смартфон с большой батареей и расширяемой памятью 1
10.02.2022 Infinix Hot 11 официально запускается в России 2
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 3

Публикаций - 17, упоминаний - 35

Infinix Hot и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile 239 6
Xiaomi 1786 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 4
Samsung Electronics 10341 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 3
Apple Inc 12224 3
MediaTek - Ralink 531 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
Google LLC 11903 1
ZTE Corporation 752 1
Transsion Holdings 64 1
Geozon 12 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 732 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1043 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2379 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1223 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2509 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2809 3
Аксессуары 3949 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1734 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 709 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Освещение - яркость источника света 688 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2212 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 397 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 451 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 366 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 270 3
Apple iPhone 14 134 3
Google Android 14179 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 2
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 42 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 138 2
Infinix Note 30 2
Apple iPhone 13 149 2
Infinix SMART 8 2
Google Android 14 79 2
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ByteDance - TikTok 272 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 209 1
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Google Mobile Services - GMS 73 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 54 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 1
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Infinix Storage Streamlizing 1 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 22 1
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GizmoChina 138 1
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