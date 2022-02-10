Infinix Hot 11 официально запускается в России

Компания Infinix объявляет об официальном запуске смартфона Hot 11 на российском рынке. Infinix продолжает расширять модельный ряд линейки, предоставляя пользователям возможность выбрать устройство, максимально точно соответствующее их предпочтениям.

Доступность и цена

• Рекомендованная розничная цена Infinix Hot 11 составит 13 999 руб.

• До 14 марта 2022 г. смартфон можно будет приобрести со специальной скидкой в 1000 руб.

• Скидка в 1000 руб. будет также распространяться на модели Hot 11 Play (4+64) и Hot 11S NFC (4+64)

Infinix Hot 11

Infinix Hot 11 станет эксклюзивом торговой сети DNS и будет доступен в двух цветах: черный и синий.

Hot 11

Hot 11 – это недорогое устройство с необычным дизайном задней панели и большим аккумулятором на 6000 мАч, который позволит пользователям на долгое время забывать о необходимости зарядки.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым HD+ IPS дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

Под «капотом» Infinix Hot 11 находится восьмиядерный процессор MediaTek Helio G37 – обновленная версия G35. Он работает на частоте 2 ГГц, а в качестве графического процессора выступает PowerVR GE8320. Смартфон обладает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 256 ГБ

В телефоне используется тройная камера с основным 50 МП f/1,6 объективом. Его дополняют два 2 МП модуля, выступающих в роли датчиков глубины и распознавания сцен искусственным интеллектом, а также 4-светодиодная вспышка.

Фронтальная 8 МП камера также имеет двойную светодиодную вспышку, которая может выступать в роли датчика уведомлений.

О компании

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает широкое портфолио устройств под брендом Infinix, созданном в 2013 г.

Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.