Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты

МТС проанализировала рынок смартфонов в Нижегородской области и других регионах страны. По итогам 2023 г. в Нижнем Новгороде было продано на 18% больше устройств, чем годом ранее. В целом по стране результаты продаж стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в столице Приволжья увеличились на 18% – этот показатель равноценен как для продаж в штуках, так и в деньгах. В среднем по стране рост составил 26% в количественном и 22% в денежном выражении.

Китайские бренды Me/Redmi/Poco (Xiaomi), Infinix, Tecno и другие продолжают укреплять свои позиции на нижегородском рынке. По итогам 2023 г. их доля в штуках и в деньгах составила 80% и 50% соответственно, что на 9% и 5% больше, чем год назад.

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Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 г. лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится четыре устройства из топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple c показателем 9 из 10.

Топ-10 самых продаваемых в 2023 г. в Нижегородской области моделей в штуках: Infinix Smart 7 HD 2/64; Infinix Note 30i 8/256 LTE DS;Xiaomi Redmi 12C 128Gb LTE DS; Honor X8a 6/128Gb 5G DS; Xiaomi Redmi 9A 32Gb LTE DS; Apple iPhone 14 128Gb; Honor X7a 4/128Gb 5G DS; Xiaomi Redmi 12C 64Gb LTE DS; Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB LTE DS; Infinix Hot 30i 8/128.