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Infinix Note



10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 4
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 2
20.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition 6
19.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Pro+ 5G 5
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G 4
12.04.2024 В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro 4
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 3
22.01.2024 Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50% 1
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1
26.12.2023 Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota 1
23.10.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне 2
04.10.2023 Infinix запускает в России специальное гоночное издание Note 30 VIP 4
04.09.2023 билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам 2
11.08.2023 МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 1
10.08.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне 2
07.07.2023 Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 2
14.06.2023 Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro 5
31.05.2023 Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i 5
10.03.2023 Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки 1
09.02.2023 Билайн вернет до половины от цены смартфона 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
12.12.2022 Infinix выпустила брендированную версию NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ для поклонников Standoff 2 2
25.10.2022 Смартфон Infinix NOTE 12 2023 (G99) выходит в России 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
15.11.2021 Легендарный бренд выпускает сверхдешевый смартфон с поистине гигантским экраном 2
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 3
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 2
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 2

Публикаций - 29, упоминаний - 72

Infinix Note и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 23
Xiaomi 1732 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Samsung - Harman - JBL 216 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
Samsung Electronics 10254 4
Google LLC 11775 3
Transsion Holdings 62 3
Apple Inc 12100 3
MediaTek - Ralink 527 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Geozon 12 2
Huawei 3933 2
TÜV 57 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
itel 31 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK OnePlus 216 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
МегаФон 8805 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
ZTE Corporation 747 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
TÜV Rheinland Group 135 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
UPS 202 3
BMW Group 446 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Этажи 0 1
BMW Designworks Group 13 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 14
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 7
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 320 7
Объектив - Lens 1382 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 503 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 5
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 4
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 15
Google Android 13994 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 5
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 4
Huawei nova - Серия смартфона 63 4
Infinix SMART 8 4
Infinix Cheetah 4 4
Samsung Galaxy Note 695 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Apple iPhone 13 142 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 2
BBK Realme - серия смартфонов 54 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Infinix MagCharge - Infinix Wireless All-Round FastCharge 2 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPhone 14 130 2
Infinix Hot 16 2
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 14 2
Honor 30 - серия смартфонов 32 2
Honor 7 - Серия смартфонов 40 2
Honor 8 - Серия смартфонов 43 2
Honor 9 - Серия смартфонов 41 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Google Lens - Google Объектив 58 1
Xiaomi Face ID - 3D Face Unlock 6 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Google Mobile Services - GMS 68 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 1
Губанов Андрей 88 1
Борзилов Давид 72 1
Овечкин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 19
Европа 21767 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Индия - Bharat 5432 5
Африка - Африканский регион 3478 5
Америка Южная 850 5
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
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Металлы - Золото - Gold 1135 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 50 1
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Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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