«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона компании Infinix – Infinix Note 40 Racing Pro Edtion, созданных в сотрудничестве с автомобильным брендом BMW. Стоимость устройства составляет 31990 руб., а в период с 19 августа по 3 сентября 2024 г. его можно будет приобрести за 26990 руб.

Версия Note 40 Racing Edition будет доступна для смартфонов Note 40 и Note 40 Pro. Универсальная быстрая зарядка 2.0, основанная на чипе Cheetah X1 и использующаяся в смартфонах серии, дополнительно перекликается с мотивами скорости и драйва. Она предлагает проводную зарядку мощностью до 70 Вт, а также возможность подпитки смартфона мощностью до 20 Вт по воздуху благодаря фирменному решению MagCharge. При этом комплектный чехол серии Note 40 Racing Edition обладает специальными магнитами для использования совместно с магнитными внешними ЗУ.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition

Серия также обладает изогнутым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и 108-мегапиксельной камерой с трехкратным зумом без потери качества и наличием OIS в Pro версии.

Триколор M-серии BMW, расположившийся на рамке Note 40 Racing Edition рядом с объективом камеры, добавляет яркий цветной элемент к нейтральной гамме линейки. Гоночное издание смартфонов также получило эксклюзивные обои и кастомизированный пользовательский интерфейс, вдохновленные энергией гоночной трассы.

Стоимость Infinix Note 40 Racing Pro Editon – 31990 руб. (с 19 августа по 3 сентября – 26990 руб.). Стоимость Infinix Note 40 Racing Editon будет объявлена позднее.