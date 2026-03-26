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Infinix Note серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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26.03.2026 Infinix и Call of Duty: Mobile объявляют о масштабном партнерстве для развития мобильного гейминга на ключевых развивающихся рынках 1
24.02.2026 Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» 3
19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 2
04.12.2025 Infinix и Pininfarina объявили о стратегическом партнерстве для создания будущего поколения премиальных смартфонов 1
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM 2
06.06.2025 Смартфоны серии Infinix Note 50 уже доступны для предзаказа в «Ситилинке» 12
09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году 2
27.03.2025 Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео 1
10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 4
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 2
20.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition 6
19.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Pro+ 5G 5
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G 4
12.04.2024 В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro 4
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 3
22.01.2024 Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50% 1
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1
26.12.2023 Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota 1
23.10.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне 2
04.10.2023 Infinix запускает в России специальное гоночное издание Note 30 VIP 4
04.09.2023 билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам 2
11.08.2023 МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 1
10.08.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне 2
07.07.2023 Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 2
14.06.2023 Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro 5
31.05.2023 Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i 5
10.03.2023 Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки 1
09.02.2023 Билайн вернет до половины от цены смартфона 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
12.12.2022 Infinix выпустила брендированную версию NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ для поклонников Standoff 2 2
25.10.2022 Смартфон Infinix NOTE 12 2023 (G99) выходит в России 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
15.11.2021 Легендарный бренд выпускает сверхдешевый смартфон с поистине гигантским экраном 2
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 3
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 2
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 2

Публикаций - 38, упоминаний - 98

Infinix Note и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 33
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 10
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
Samsung Electronics 11065 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Samsung - Harman - JBL 243 6
Apple Inc 13156 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
MediaTek - Ralink 595 5
Huawei 4677 4
Google LLC 12690 4
Transsion Holdings 69 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
itel 34 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Qualcomm Technologies 1974 2
BBK OPPO Electronics 484 2
Geozon 15 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
BBK OnePlus 298 2
МегаФон 10742 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Blink 58 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
TÜV 77 1
Xiaomi Poco Global 12 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
TÜV Rheinland Group 181 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
UPS 216 4
BMW Group 482 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Этажи 0 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BMW Designworks Group 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 20
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 20
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 9
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 7
Оповещение и уведомление - Notification 5945 7
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 19
Google Android 15244 11
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Infinix Cheetah 5 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 5
Infinix SMART 22 4
Infinix UPS - Infinix Ultra Powerful Signal 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 4
Huawei nova - Серия смартфона 115 4
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 4
Infinix Active Halo 4 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 3
BBK Realme - серия смартфонов 75 3
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 23 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Apple iPhone 13 193 3
Samsung Galaxy Note Edge 38 3
Apple iPhone 14 157 3
Infinix MagCharge - Infinix Wireless All-Round FastCharge 2 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 2
Samsung Galaxy 1035 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
BBK Realme C - Серия смартфонов 66 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 2
Apple iPhone 4 800 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Honor 7 - Серия смартфонов 40 2
Климчук Максим 6 1
Борзилов Давид 77 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Овечкин Александр 13 1
Губанов Андрей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Европа 24964 6
Индия - Bharat 5870 6
Америка Южная 884 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Ближний Восток 3154 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Философия - Philosophy 530 1
Геология - Ледник - Glacier 218 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
Химия - GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 17 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 73 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
День молодёжи - 27 июня 1087 2
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