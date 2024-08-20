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Infinix Cheetah

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition 1
19.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Pro+ 5G 1
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G 1
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Infinix Cheetah и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 3
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
itel 34 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
BBK OnePlus 298 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
MediaTek - Ralink 595 1
Apple Inc 13156 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Huawei 4677 1
Samsung Electronics 11065 1
Google LLC 12690 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
BMW Group 482 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 5
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 37 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Аксессуары 4282 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Наушники - Headphones 4479 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
Infinix Note - серия смартфонов 38 5
Google Android 15244 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 2
Infinix XPAD - серия планшетов 11 1
Infinix - Infinix Inbook - Infinix XBook - Infinix GT Book - Infinix Zero Book - Infinix Y - серия ноутбуков 26 1
Infinix Active Halo 4 1
Infinix MagCharge - Infinix Wireless All-Round FastCharge 2 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Овечкин Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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