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Infinix Cheetah
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Infinix Cheetah и организации, системы, технологии, персоны:
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 3
|DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
|itel 34 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
|BBK OnePlus 298 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|Apple Inc 13156 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|Huawei 4677 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Google LLC 12690 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
|BMW Group 482 1
|TÜV Rheinland Group 181 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
|День молодёжи - 27 июня 1087 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.