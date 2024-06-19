«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Pro+ 5G

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Pro+ 5G. Новинка доступна для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн с 18 июня по 9 июля 2024 г. по эксклюзивной цене 31990 руб., с 9 июля 2024 г. стоимость составит 36990 руб.

Смартфон получил 120-герцевый AMOLED-экран с разрешением 2436х1080 пикселей. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 7020, который создан по 6 нм технологическому процессу. Количество оперативной памяти составляет 12 ГБ с возможностью ее расширения до 24 ГБ, что улучшает многозадачность, позволяя держать одновременно открытым большое количество приложений.

Note 40 Pro+ 5G использует технологию съемки с трехкратным зумом без потери качества. Основная камера на 108 МП также получила поддержку оптической стабилизации изображения (OIS), которая уменьшает дрожание объектива и обеспечивает более резкие и стабильные снимки даже при сложных условиях съемки.

В Note 40 Pro+ 5G используется последнее поколение фирменной технологии универсальной быстрой зарядки 2.0, которая работает на базе чипа Infinix Cheetah X1. Она определяет мощность электросети, безопасно идентифицирует напряжение и поддерживает различные сценарии зарядки. Комплектный блок на 100 Вт заряжает батарею на 4600 мАч до 50% за 8 минут, она способна выдержать 1600 полных циклов перезарядки без значительной потери своего номинального объема. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку до 20 Вт.

Note 40 Pro+ 5G в России получит поддержку обновления Android вплоть до 16 версии, а также три года патчей безопасности.

Пользователи смогут выбрать между черной версией смартфона со стеклянным корпусом и зеленой со спинкой из эко-кожи. Тех, кто приобретет Note 40 Pro+ 5G до конца лета 2024 г., будет ждать подарок – расширенная двухлетняя гарантия.