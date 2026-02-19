Получите все материалы CNews по ключевому слову
Infinix Active Halo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.02.2026
|Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
|17.06.2025
|Infinix объявляет старт продаж смартфонов серии NOTE 50 1
|11.04.2024
|Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 2
Infinix Active Halo и организации, системы, технологии, персоны:
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 191 2
|Yandex - Яндекс 8633 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 727 1
|DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 143 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1093 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 296 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 1
|TÜV Rheinland Group 165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420388, в очереди разбора - 726111.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.