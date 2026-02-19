Разделы

Infinix Active Halo


СОБЫТИЯ

19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
17.06.2025 Infinix объявляет старт продаж смартфонов серии NOTE 50 1
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 2

Infinix Active Halo и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 191 2
Yandex - Яндекс 8633 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 727 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 143 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1093 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 296 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11204 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12919 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17861 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9892 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 618 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2371 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1333 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25739 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1137 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2252 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 34 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 1
Аксессуары 4136 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1476 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2353 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 631 1
Оповещение и уведомление - Notification 5405 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 591 1
Game engine - Игровой движок 71 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 258 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 1
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 373 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2387 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5423 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5853 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11350 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 290 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8405 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1665 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 2
Infinix Note 34 1
Infinix MagCharge - Infinix Wireless All-Round FastCharge 2 1
Infinix Cheetah 4 1
Google Android 14836 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 703 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 706 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11458 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5287 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 1
