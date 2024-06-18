Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске в России самого мощного смартфона серии NOTE 40 - NOTE 40 Pro+ 5G. Это технологичное, стильное и мощное устройство отвечает всем требованиям современных жителей мегаполисов. Изогнутый 120-герцовый AMOLED экран имеет закругления под углом 55°, что создает идеальный баланс между визуальным стилем и комфортом удержания. За производительность NOTE 40 Pro+ 5G отвечают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп обеспечат фотографии высокого качества. Автономность устройства также находится на высоте благодаря сочетанию ультрабыстрой зарядки на 100 Вт, поддержке беспроводной зарядки до 20 Вт и аккумулятору на 4600 мАч. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Новинка появится с 18 июня в магазинах сети DNS и «М.Видео» по цене в 36,99 тыс. руб., при этом до девятого июля ее можно будет купить по специальному промо предложению за 31,99 тыс. руб. Пользователи смогут выбрать между черной версией смартфона со стеклянным корпусом и зеленой со спинкой из эко-кожи.

В рамках поддержки запуска NOTE 40 Pro+ 5G в России Infinix выпускает серию промо-материалов с участием мировой легенды хоккея, Александра Овечкина, ставшего лицом серии смартфонов NOTE 40 в России.

Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G

Сила, скорость и высокая производительность характеризует всю линейку NOTE 40, флагманом которой стал NOTE 40 Pro+ 5G.

В Infinix NOTE 40 Pro+ 5G используется последнее поколение фирменной технологии Универсальной Быстрой Зарядки 2.0, которая работает на базе чипа Infinix Cheetah X1. Он точно определяет мощность электросети, безопасно идентифицирует напряжение и поддерживает различные сценарии зарядки, что обеспечивает исключительную эффективность и удобство процесса восполнения энергии смартфона. Комплектный блок на 100 Вт заряжает батарею на 4600 мАч до 50% всего за 8 минут, а благодаря высокому качеству компонентов она способна выдержать 1600 полных циклов перезарядки без значительной потери своего номинального объема. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку до 20 Вт, а в сочетании с фирменным чехлом пользователям будет доступна возможность использовать магнитные беспроводные зарядки и внешние аккумуляторы.

NOTE 40 Pro+ 5G предлагает пользователям широкие возможности по съемке фотографий и созданию контента для социальных сетей. Он использует продвинутую технологию съемки с трехкратным зумом без потери качества, которая в сочетании со 108 Мп камерой позволяет по-настоящему раскрыть собственный творческий потенциал в выборе кадров и ракурсов. Основная камера также получила поддержку оптической стабилизации изображения (OIS), которая уменьшает дрожание объектива и обеспечивает более резкие и стабильные снимки, даже при сложных условиях съемки.

Пользователям доступны различные творческие режимы, включая одновременную запись видео на основную 108-мегапиксельную и фронтальную 32-мегапиксельную камеры, а также набор шаблонов по редактированию контента. NOTE 40 Pro+ 5G станет настоящей находкой для энтузиастов мобильного творчества, видеоблогеров и тех, кто стремится прокачать свои навыки в жанре сторителлинга.

NOTE 40 Pro+ 5G получил процессор MediaTek Dimensity 7020, созданный по 6нм технологическому процессу, обеспечивающий ему повышенный уровень энергоэффективности и производительности. В сочетании с возможностями последней версии фирменной прошивки XOS 14 этот смартфон открывает перед пользователями настоящий простор в кастомизации интерфейса и повышает их продуктивность.

Смартфон получил 12 Гб оперативной памяти с возможностью их расширения до 24 Гб, что улучшает многозадачность, позволяя держать одновременно открытым значительное количество приложений. Специально для геймеров в NOTE 40 Pro+ 5G присутствует функция XBOOST, оптимизирующая производительность смартфона в популярных MOBA и FPS играх. А для лучшей слуховой ориентации в пространстве устройство использует стереодинамики, обеспечивающие качественное звучание.

NOTE 40 Pro+ 5G в России получит поддержку обновления Android вплоть до 16 версии, а также три года патчей безопасности.