Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88

Международная технологическая компания Infinix представила на российском рынке очередную новинку – смартфон NOTE 12 NFC (G88).

Смартфон доступен в ключевом ритейле по цене 18 990 руб. Увидеть полный список магазинов можно на официальном сайте Infinix в разделе «Где купить». Об этом CNews сообщили представители Infinix.

FHD+ AMOLED дисплей NOTE 12 NFC с максимальной яркостью 1000 Нит гарантирует четкое изображение даже в солнечный день на улице. А 6,7-дюймовая диагональ смартфона обеспечит удобство использования во время работы и развлечений. При достаточно большом размере экрана смартфон обладает тонким дизайном: толщина корпуса составляет 7,9 мм, в вес – 184,5 грамма. NOTE 12 NFC представлен в трех цветовых вариантах: классическом черном, золотом и нежно-голубом и имеет специальное матовое покрытие корпуса, не оставляющее отпечатков.

Процессором в NOTE 12 NFC выступает производительный MediaTek Helio G88.

Infinix NOTE 12 NFC G88

Для заядлых геймеров в NOTE 12 NFC реализована программная надстройка Monster Game Kit, оптимизирующая игровой процесс. За качество звука отвечают стереодинамики с технологией DTS, позволяющие получить объемное звучание на 360 градусов.

В смартфоне NOTE 12 NFC установлено 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить до 11 ГБ для дополнительного увеличения производительности.

Основная камера на 50 МП с профессиональным режимом ночной съемки позволит получать отличные кадры при любых условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП.

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За длительную работу смартфона без подзарядки отвечает батарея на 5000 мАч, в то время как быстрое восполнение энергии обеспечит быстрая зарядка на 33 Вт.

Смартфон поддерживает NFC модуль для бесконтактных платежей и передачи данных с малого расстояния.

NOTE 12 NFC (G88) использует фирменную оболочку Infinix XOS версии 10,6. Также здесь предусмотрен Storage Optimizer, умный помощник, позволяющий оптимизировать хранилище устройства путем автоматической компрессии ненужных файлов.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает широкое портфолио устройств под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в 8 регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.