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Infinix запускает в России специальное гоночное издание Note 30 VIP

Компания Infinix, производитель смартфонов, представляет Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание». Этот смартфон – результат сотрудничества с дизайнерской студией Designworks, входящей в группу компаний BMW. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание» доступен в России c 3 октября 2023 г. в двух комплектациях: 8/256 ГБ по цене 29 990 руб.; 12/256 ГБ по цене 32 990 руб.

Задняя панель устройства выполнена из материала 3D Lighting Leather. В смартфоне сочетаются классические элементы с футуристическими световыми эффектами – трехцветная световая полоса на задней панели выполняет практическую функцию – встроенная в нее подсветка используется для отображения различных статусов устройства, таких как входящие звонки, сообщения и зарядка.

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Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание»

Гоночную эстетику в Note 30 VIP «Гоночное издание» подчеркивают различные элементы, характерные для автоспорта. Дизайн задней крышки напоминает культовый клетчатый флаг, сигнализирующий об окончании заезда. Поверхность корпуса также украшена небольшими рельефными треугольниками, которые используются в гоночных рулях для улучшения сцепления и обеспечения оптимального удержания.

Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание» оснащено процессором MediaTek Dimensity 8050 5G, выполненным по 6-нм техпроцессу. Устройство также оснащено 10-битным AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. В качестве камер в Note 30 VIP «Гоночное издание» используются 108 МП основная и 32 МП селфи-объектив.

«Гоночное издание» поставляется с 68 Вт блоком питания и поддерживает до 50 Вт зарядки по воздуху, а беспроводной адаптер на 15 Вт идет в комплекте. Фирменная технология универсальной быстрой зарядки включает в себя такие функции, как обратная зарядка (включая беспроводную), обходная зарядка, интеллектуальная зарядка и протокол PD 3.0, что обеспечивает широкий набор инструментов, подходящих для различных ситуаций.

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VIP «Гоночное издание» Note 30 обладает специально разработанным интерфейсом фирменной ОС. Кроме того, смартфон оснащен «Смарт панелью» (Magic Ring), которая позволяет работать в режиме многозадачности на новом уровне. «Смарт панель» обеспечивает быстрый доступ к информации и оповещениям, не отрывая пользователя от его основных занятий, что устраняет необходимость переключения между приложениями.

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Infinix Mobility – компания, которая разрабатывает и производит портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.

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