Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске высокопроизводительного смартфона Note 30 Pro в России. Устройство дополняет уже вышедшие Note 30 и Note 30i, и может похвастать Универсальной Быстрой Зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее программного расширения до 16 ГБ. Note 30 Pro также обладает 6.67” FHD+ AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, а его блок камер состоит из основного 108 МП объектива и 2-мегапиксельных макро и портретных модулей. Непревзойденное качество звука в смартфоне обеспечивается за счет применения технологий компании JBL.

Компания Infinix также напоминает, что пользователи приобретшие и активировавшие смартфоны серии Note 30 этим летом получат расширенную гарантийную поддержку сроком в 2 года.

В Infinix Note 30 Pro используется универсальная быстрая зарядка 68 Вт, заряжающая аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% за 30 минут. Note 30 Pro также поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт, а благодаря ресурсу в 1 тыс. полных циклов зарядки, что на 25% превышает индустриальные стандарты, батарея смартфона может похвастаться высокой степенью долговечности.

Note 30 Pro также поддерживает возможность обратной зарядки других устройств по кабелю или по воздуху, что станет незаменимым преимуществом для носимых электронных устройств, таких как TWS-наушники, а также в экстренных ситуациях. В обоих случаях мощность зарядки составит 5 Вт.

Функция обходной зарядки в Note 30 Pro позволяет направлять питание непосредственно на материнскую плату в обход батареи, экономя ее ресурс и снижая средний показатель нагрева смартфона во время игровых сессий на 2 - 7 ℃, что позитивно сказывается на производительности смартфона.

Решение Intelligent Power E-IQ расширяет возможности зарядки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и защищает пользователей от перезарядки.

Смартфон поддерживают протокол PD 3.0, позволяющий комплектному зарядному устройству быстро восполнять энергию любых умных устройств.

Note 30 Pro обладает 10-битным 6.67” FHD+ AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 900 нит, коэффициентом контрастности 5000000:1, ШИМ-затемнением 1920 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Пользователи могут рассчитывать на отзывчивый и яркий дисплей в любой ситуации.

Кроме того, в смартфоне используется технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine. Эти функции позволяют регулировать частоту обновления в зависимости от сценариев использования, обеспечивая более плавную работу при меньшем энергопотреблении. Независимо от того, играет ли пользователь или смотрит видео, дисплей Note 30 Pro обеспечивает кинематографические впечатления. Смартфон сертифицирован TUV Rheinland Certification, что свидетельствует о наличии специального режима, защищающего глаза пользователей при длительном использовании экрана.

Note 30 Pro обладает мощным процессором MediaTek Helio G99, выполненными по 6-нанометровому техпроцессу для обеспечения непревзойденной энергоэффективности и высокой производительности. При этом в смартфоне используется продвинутая система охлаждения на основе водяного пара. Благодаря 10 слоям специального материала общая площадь камеры охлаждения составляет 2000 мм2.

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В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 16 ГБ, а также внушительных объемом хранилища в 256 ГБ пользователи получают производительный смартфон по привлекательной цене.

Note 30 Pro также обладает фирменной технологией Ultra Power Signal (UPS). Это решение разработано специально для сред со слабым сигналом сети, таких как: подземные этажи, лифты, пригородные районы и т.д. Благодаря новой конструкции антенны и запатентованным алгоритмам технология UPS значительно улучшает силу сигнала. С помощью искусственного интеллекта она также может самостоятельно переключать антенны, ускорять сеть и уменьшать лаги при использовании игровых приложений, загрузке контента и просмотре видео. Мощность сигнала сотовой связи смартфона получила усиление до 40%, в то время как прием сигнала Wi-Fi в общественных местах был увеличен на 100%, обеспечивая возможность бесперебойного потребления сетевого контента.

Infinix Note 30 Pro обладает 108-мегапиксельной основной камерой со сверхвысоким разрешением, которая фиксирует каждый момент с максимальной резкостью и четкостью. Устройство также поддерживают технологию автоматической градации цвета для улучшения качества изображения в условиях контрового света и бликов.

Возможности камеры Note 30 Pro дополнительно расширены за счет таких функций как режим двойного видео, который позволяет пользователям одновременно снимать моменты как с фронтальной, так и с основной камеры. Фильтр «Изменение неба» позволяет задавать цвет неба на фотографиях, позволяя пользователям по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал и подчеркнуть свое настроение на снимке вне зависимости от внешних погодных условий, а режим «Уличный фотограф» помогает пользователям овладеть искусством уличной фотографии.

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Благодаря 2-мегапиксельному макромодулю смартфон также способен делать снимки, на которых пользователи смогут в мельчайших деталях рассмотреть любой листик на цветке.

Официальный старт продаж Note 30 Pro запланирован на 15 июня, при этом на модель будет действовать специальная промо-цена по случаю старта продаж.

Note 30 Pro будет доступен: 8/256 ГБ – по цене 26990 руб., промо по случаю старта продаж – 21990 руб.