Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки

Международная технологическая компания Infinix объявляет о выпуске универсальных быстрых зарядок. Мощность проводного варианта составит 260 Вт, а беспроводного – 110 Вт. Фирменная технология «Универсальной быстрой зарядки» от Infinix предлагает безопасные и интеллектуальные возможности использования в любой ситуации. Адаптер мощностью 260 Вт может зарядить телефон до 25% за 1 минуту, а для того, чтобы достичь 100%, ему потребуется всего 7,5 минут. В то же время беспроводная зарядка на 110 Вт полностью заряжает устройство за 16 минут. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Универсальная быстрая зарядка 260 Вт

Решение использует интеллектуальную схему с четырьмя зарядными насосами, которая способна самостоятельно определить требования к мощности и распределить нагрузку между внутренними элементами ЗУ соответствующим образом. Модернизированная высокопроизводительная батарея с электрической емкостью 12C и емкостью 4400 мАч с многоэлектродной конструкцией обеспечивает эффективность преобразования заряда до 98,5%, а также увеличивает срок службы АКБ. Аккумулятор сохраняет более 90% своей энергии после 1000 циклов.

Зарядное устройство на основе нитрида галлия (Gallium Nitride) использует архитектуру PFC + AHB (Power Factor Correction + Asymmetrical Half-Bridge) и обладает высокой удельной мощностью, малым размером, интеллектуальным и безопасным управлением зарядкой с поддержкой более широкого спектра совместимых устройств. В зарядном кабеле используется идентификационный чип Emarker с новым дизайном структуры интерфейса. Этот кабель может выдерживать ток до 13А, а в сочетании с протоколом быстрой зарядки Infinix позволяет использовать пиковую мощность в 260 Вт.

Беспроводная универсальная быстрая зарядка мощностью 110 Вт

Новая технология Infinix Wireless All-Round FastCharge мощностью 110 Вт позволяет полностью зарядить телефон за 16 минут. Используя изготовленные на заказ низко чувствительные катушки с меньшим количеством более широких колец, по сравнению с классической конструкцией, Infinix преодолевает традиционные архитектурные ограничения, снижая внутреннее сопротивление и сокращая степень нагревания телефона. Благодаря этому увеличивается период действия пиковой мощности зарядки и улучшается эффективность передачи энергии по воздуху.

Изготовленное на заказ беспроводное ЗУ мощностью 110 Вт сконструировано так, что позволяет заряжать устройства как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В основании зарядной станции также находится дополнительный вентилятор для бесшумного воздушного охлаждения и повышения эффективности рассеивания тепла.

«Универсальная быстрая зарядка» Infinix предлагает проводное и беспроводное решения, а также возможность обратной и многопротокольной зарядок. Она совместима с несколькими протоколами быстрой зарядки, включая PD 3.0, и предлагает современные интеллектуальные функции для продления срока службы батареи и снижения нагрева. Решение Infinix включает более 140 защитных механизмов и более 20 датчиков температуры, что обеспечивает безопасную работу даже в экстремальных условиях.

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Предстоящие серии Infinix Note станут первыми смартфонами, поддерживающими технологию «Универсальной быстрой зарядки».

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает портфолио устройств под брендом Infinix, созданном в 2013 г. На данный момент его продукция представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.