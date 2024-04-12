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В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых моделей смартфонов линейки Note 40 и Note 40 Pro с быстрой зарядкой 70Вт по привлекательным ценам. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новинки доступны по промо-цене: Infinix Note 40, 8/256 ГБ: 22 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 8/256 ГБ: 25 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 12/256 ГБ: 27 990 руб.

Все модели получили чип управления питанием Infinix Cheeth X1, облегченную оболочку XOS 14, светодиодный индикатор AI Halo и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

У базовой модели Infinix Note 40 процессор MediaTek Helio G99-Ultimate, плоский 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой 120 Гц, тройная камера 108+2+0,08 МП, фронталка на 32 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Смартфон получил 8 ГБ оперативной (расширяется до 16 ГБ) и 256 ГБ встроенной памяти.

Infinix Note 40 Pro получил закругленный на 55 градусов AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает улучшенный 6-нм процессор Helio G99 Ultimate, 8/12 ГБ оперативной (с возможностью расширения до 16/24 ГБ) и 256 ГБ встроенной памяти.

В обеих моделях установлены аккумуляторы на 5000 мАч. Но только Note 40 Pro поддерживает быструю зарядку 70 Вт (до 50% за 16 минут), в Note 40 она ограничена 45 Вт (до 50% за 19 минут). Обе версии также поддерживают беспроводную зарядку на 20 Вт и выдерживают до 1600 циклов.

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В обоих смартфонах предусмотрена камера на 108 МП с возможностью съемки с 3-кратным зумом без потери качества. Note 40 Pro получил технологию оптической стабилизации изображения (OIS).

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

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