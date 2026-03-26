Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Infinix и Call of Duty: Mobile объявляют о масштабном партнерстве для развития мобильного гейминга на ключевых развивающихся рынках

Международная технологическая компания Infinix объявила о сотрудничестве с одной из популярных мобильных экшен-игр — Call of Duty: Mobile. Благодаря совместной работе инженеров и разработчиков игра демонстрирует максимальную производительность на недавно представленных устройствах Infinix NOTE Edge и серии NOTE 60. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Ключевой результат партнерства — оптимизация устройств NOTE Edge и серии NOTE 60 специально под Call of Duty: Mobile, благодаря чему игроки получают плавный игровой процесс со стабильными 120 FPS даже в самых интенсивных игровых моментах.

Однако оптимизация — лишь часть комплексного подхода Infinix к улучшению игрового опыта. Устройства получили эксклюзивный стиль: они оснащены специальными элементами интерфейса и обоями в стиле Call of Duty: Mobile. Матричный экран на задней панели NOTE 60 Pro дополняет общую концепцию — пиксельный дизайн с культовыми элементами Call of Duty: Mobile, в том числе с логотипом игры и персонажем Ghost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Создана работающая в дыму и пыли система видеонаблюдения в 20 раз дешевле тепловизора

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Создан материал для лазерных космических фар. Ярчайшие диоды смогут использовать и обычные водители

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
