Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России

Бренд Infinix представляет на российском рынке флагманскую модель смартфона NOTE 10 Pro в специальной версии с модулем NFC. Обновленная серия NOTE 10 с высокочастотными дисплеями, выполненными по технологии Super Fluid, мощными игровыми процессорами от MediaTek, ультрасовременными камерами с искусственным интеллектом и большими батареями с функцией быстрой зарядки, специально создана для максимального удобства и оптимизации работы.

Задняя панель смартфона оригинально разделена на две части, нижняя половина которой полностью текстурирована, выгодно контрастируя с верхней глянцевой частью.

NOTE 10 Pro располагает экраном с диагональю 6,95 дюйма с разрешением FHD+, соотношением экрана к корпусу, равному 91%, максимальной яркостью 480 нит и коэффициентом цветовой контрастности 1500:1. Графика и изображения плавно отображаются благодаря частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации при касании 180 Гц, что подходит как для просмотра фильмов и прокрутки контента, так и для игр. С сертификатом TÜV Rheinland для технологии защиты зрения (low blue light) пользователи могут наслаждаться изображением часами, не страдая от усталости глаз и дискомфорта.

Infinix NOTE 10 Pro NFC

NOTE 10 Pro позволяет создавать великолепные снимки камерой профессионального уровня и днем и ночью. Смартфон оснащен квадрокамерой на основе технологий искусственного интеллекта с основным модулем 64 мегапикселя с программным ультраночным режимом (6P ultra night), сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120° и супермакромодулем, портретным и черно-белым модулями. Кроме того, поддерживается запись видео в разрешении 4K. А чтобы делать селфи, в NOTE 10 Pro установлена фронтальная камера Beautify ИИ с разрешением 16 МП и двумя фронтальными вспышками.

NOTE 10 Pro обеспечивает сверхбыструю обработку данных и низкое время отклика благодаря процессору MediaTek Helio G95. В сочетании с технологией Hyper Engine Gaming от MediaTek, пользователи получают в два раза более быстрое время отклика, более надежное подключение и сокращение задержки за счет одновременного использования двух диапазонов Wi-Fi или маршрутизаторов.

Игровой процессор MediaTek Helio G95 для NOTE 10 Pro включает в себя:

• восьмиядерный центральный процессор с двумя мощными процессорами Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и шестью процессорами Cortex-A55, ориентированными на повышение оперативной производительности;

• графический процессор Arm Mali-G76 MC4 с частотой до 900 МГц;

• объем памяти для хранения 128 ГБ/64 ГБ и оперативной 8 ГБ/6 ГБ.

Батарея емкостью 5000 мАч и технология быстрой зарядки X-Charge 33 Вт: функция Ultra Power Mode обеспечивает дополнительные 58 часов работы в режиме разговора при достижении 5% заряда батареи, а резервное питание от батареи увеличивает срок службы на 25% с помощью технологии Power Marathon. Зарядное устройство X-Charge 33 Вт телефона NOTE 10 Pro также было сертифицировано организацией TÜV Rheinland, что гарантирует безопасность во время быстрой зарядки.

Технология хранения данных UFS 2.2: NOTE 10 Pro предлагает объем памяти до 128 ГБ и обеспечивает максимальную скорость передачи 5 830 МБ/с в режиме чтения и записи, повышая возможности и скорость при работе в режиме многозадачности.

Ускоритель для игр Dar-link Ultimate Game Booster: NOTE 10 Pro включает программное обеспечение для оптимизации библиотеки функций Dar-link Ultimate Game Booster от Infinix, которое работает с аппаратным обеспечением смартфона для повышения стабильности графического изображения и чувствительности экрана. Программное обеспечение интеллектуально регулирует скорость работы центральных и графических процессоров и распределяет ресурсы для улучшения изображений и движений в различных игровых сценариях.

Цифровой формат многоканального звука DTS Audio и функция шумоподавления AI Noise Cancelling: обеспечивая качество объемного звука с поддержкой высокочастотных игровых сцен, NOTE 10 Pro оснащен двумя динамиками, технологией общего шумоподавления, системой обработки звука DTS и локализацией источника звука.

Безопасный и удобный доступ к устройству: пользователи могут получить доступ к NOTE 10 с помощью бокового отпечатка пальца и функции разблокировки по лицу 3D Face Unlock.

XOS 7.6: собственное программное обеспечение XOS 7.6 на базе Android 11, установленное в NOTE 10 Pro, предоставляет пользователям такие инструменты, как Xnote 5.0 для заметок и записи мыслей, X-Proof для скрытия экрана при использовании телефона в общественных местах и Thunder Back Mode 2.0. для удобного размещения одновременно двух приложений на одном экране.

Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу по рекомендованной розничной цене 17 990 руб. в комплектации 6/64 ГБ и 18 990 руб. за версию 8/128 ГБ. Модель будет доступна в двух цветах: черный и голубой.

С 23 июня 2021 г. до 26 июня 2021 г. (до 10 утра) будет действовать акционное предложение на Tmall (финальные цены указаны с учетом промокодов): NOTE 10 Pro 6/64 ГБ за 13 590 руб. и NOTE 10 Pro 8/128 ГБ за 13 990 руб.